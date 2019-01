PODUZETNI RAMO UZURPIRAO JEDNU OD NAJLJEPŠIH VILA NA JADRANU: ‘Rade mutne poslove u kasne noćne sate’

‘Mi smo za to da se vila proda i uredi, a ne ilegalno okupira i da ljudi koji ne pripadaju Trstenome dolaze tu i rade mutne poslove u kasnim noćnim satima, da se mještani ne mogu više slobodno kretati’, optužuju mještani Trstena upirući prstom u Ramu Hadžiomerovića zbog ilegalnog upada u jedno od najljepših vila na Jadranu

Mještani dubrovačkog Trstena prosvjeduju zbog, kako tvrde, ilegalne uzurpacije vile Aurora u Trstenu, inače u vlasništvu Bosne i Hrecegovine. Tvrde kako bi vila kroz tri mjeseca trebala u prodaju te da ih veseli to će se konačno obnoviti, međutim u međuvremenu ju je, ističu, uzurpirala jedna osoba.

“Okupirao ju je Ramo Hadžiomerović, šefa Lav osiguranja i Udruge Zlatni zmaj”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju predsjednik Mjesnog odbora Trsteno Antun Bošković naglasivši kako su ilegalno postavljeni prozori i vrata na garažu i paviljon u sklopu vile izgrađene 1901.

“Mještani su za to da se vila proda i uredi, a ne ilegalno okupira i da ljudi koji ne pripadaju Trstenome dolaze tu i rade mutne poslove u kasnim noćnim satima da se mještani ne mogu više slobodno kretati”, kazao je Bošković pozivajući mjerodavne da se očituju o slučaju i, kako je kazao, zaustave kriminal.

Ramina priča

Prema Boškovićevim riječima dubrovački gradonačelnik Mato Franković kontaktirao je Sarajevo. “BiH nije angažirala Hadžiomerovića, a kontaktirali smo i Županiju, nisu ni oni. Zato, ili neka Ramo pokaže papire ili neka skine sve što je sagradio i vrati se odakle je i došao”, izričit je Bošković.

Sve je, prenosi Slobodna Dalmacija, počelo još u kolovozu kada je zagrađen paviljon vile i nakon čega su mještani iz Saajeva, Zagreba i Županije doznali da se radi o ilegalnom činu. “Kad su ga mještani pitali što vi radite tu i s kojim pravom, rekao im je ‘mi smo udruga za društvene aktivnosti’. Kakav je to odgovor? Koja udruga, gdje su vam papiri, gdje su vam dozvole? Ako ih nemate, sve što ste postavili skinite i odlazite!”, oštro će Bošković.

Na teren je izašla i policija, a uskoro bi trebala i građevinska inspekcija.

Do Hadžiomerovića mediji u međuvremenu nisu uspjeli doći, no on je već ranije izjavljivao kako kako nisu ulazili u vilu već da su kao udruga formalno u Trstenu od 2000. godine. Također je kazao kako se bave borbom protiv ovisnosti te da su na pomorskom dobro što im je “odobrila Dubrovačko-neretvanska županija, tj. pokojni župan Ivan Šprlje”.

Županija: To je van pameti! Pozivati se na pokojnog Šprlju

“Mi mu nismo davali ništa, niti je on nešto tražio od nas. Županija se ne može uplitati u privatno vlasništvo. Kako bi mi mogli njemu to dopustiti, to je van pameti! Pozivati se na pokojnog Šprlju, mislim da je bespredmetno.

Hadžiomerović se navodno poziva da mu je Županija to dopustila. Niti mu je dopustila niti mu možemo dopustiti da uđe u tuđu zgradu. Ako mu je županija nešto dala, to bi morala biti koncesija za pomorsko dobro jer smo za to odgovorni, a za koncesiju se raspisuje natječaj. Neka pokaže koncesiju”, p ojasnio je sadašnji župan Nikola Dobroslavić.

Policija i Grad zasad o slučaju šute.