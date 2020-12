PODSJEĆA NA GRADNJU PELJEŠKOG MOSTA? Kinezi blokirali natječaj za prugu jer žele koncesiju u riječkoj luci

Najbolju ponudu za koncesiju na terminalu na Zagrebačkoj obali dao je konzorcij kineskih tvrtki u kojem je i CRBC, no odluka je odgođena

Kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC), koja gradi Pelješki most, žalbom Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javna nabave (Dkom) zaustavila je natječaj za rekonstrukciju postojećeg i gradnju drugog kolosijeka dionice pruge od Hrvatskog Leskovca do Karlovca, piše u srijedu Večernji list.

Rok za otvaranje ponuda na tom natječaju bio je 22. prosinca, no on će se sad morati odgoditi dok Dkom ne riješi kinesku žalbu čiji je sadržaj nepoznat javnosti. Kako Večernjak doznaje dobro upućenih izvora, CRBC se žali da je njegovim stručnjacima zbog pandemije koronavirusa onemogućen ulazak u Hrvatsku pa tako i uvid u glavni projekt za tu prugu na licu mjesta. Izvori ističu da CRBC ima svoj ured pa tako i svoje ljude u Hrvatskoj te zato smatraju da su Kinezi unatoč zabrani ulaska u RH zbog koronavirusa mogli, osim online, pogledati dokumentaciju i na licu mjesta.

CRBC je inače u igri i za koncesionara na Zagrebačkoj obali u riječkoj luci, stoga bi se žalba te tvrtke za prugu Hrvatski Leskovac – Karlovac mogla promatrati i u tom kontekstu jer je odluka odabiru na natječaju za tu koncesiju odgođena do kraja ove godine, piše dnevnik. A najbolju ponudu za koncesiju na tom kontejnerskom terminalu dao je konzorcij kineskih tvrtki u kojem je i CRBC. Iako su obvezujuće ponude za Zagrebačku obalu pristigle još u ožujku ove godine, odluka o odabiru još uvijek nije donesena. Zadnji rok koji se spominjao za donošenje te odluke bio je početak rujna ove godine, no i to je pomaknuto, navodno zbog pandemije koronavirusa, na kraj 2020. Kinesku ponudu čine tvrtke Ningbo Zhoushan Port Company Limited sa 70-postotnim udjelom, Tianjin Port Overseas Holding Limited s 20 posto i CRBC s 10-postotnim udjelom. Kinezi su ponudili stalni dio godišnje koncesijske naknade od dva milijuna eura, uz obvezu dovršenja radova druge faze u pet godina.

A prolongiranje donošenja odluka oko koncesionara na Zagrebačkoj obali podsjeća na slučaj natječaja za Pelješki most kad su također Kinezi dali najpovoljniju ponudu, a odluka o odabiru je donesena zadnji dan roka od 120 dana od otvaranja ponuda. Tad se govorilo da su razlog tom odugovlačenju negodovanja iz EU da se posao koji se financira iz Unijinih fondova da Kinezima. Stoga odluku o Zagrebačkoj obali također treba promatrati u kontekstu odnosa SAD-a, EU i Kine. A isto tako bi se mogla promatrati i žalba CRBC-a na natječaj za prugu od Hrvatskog Leskovca do Karlovca jer je Kinezima ipak posao u riječkoj luci ipak važniji, piše u srijedu Večernji list.

