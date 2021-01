PODRUČJE PETRINJE PONOVNO SE TRESLO: Prilično jak potres uznemirio je stanovnike: ‘Tutnjajući zvuk. Trešnja dvije do pet sekundi’

Danas, nešto prije 00:30 potres jačine 3,9 po Richteru zatresao je Petrinju i okolicu. Epicentar je pored mjesta Stara Drenčina. Aplikacija EMSC ponovno je bila zatrpana svjedočanstvima.

Potres se osjetio i u Zagrebu, Bjelovaru, Karlovcu, pa čak i u BiH. “Prvo se čula buka i zatim jak tresak”, javili su stanovnici tog područja.

“Sisak, dobro treslo”, “Zvuk iz dubine, pet, šest sekundi”, napisao je netko iz Zagreba. “Tutnjajući zvuk. Trešnja dvije do pet sekundi”, svjedočanstvo je iz Čazme.

EMSC je prije toga javio kako se i prije tog, u nedjelju navečer osjetio još jedan potres jačine 2,2, oko 23:30.

