PODRŠKA STUDENTIMA HRVATSKIH STUDIJA: Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu solidarizirao se u obrani integriteta novog fakulteta

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu podržao je danas studente Fakulteta hrvatskih studija u “obrani integriteta fakulteta i prava na mirno i neometano studiranje” s obzirom na najnovije osporavanje upisa Fakulteta u Sudski registar, za što je potrebna suglasnost resornog ministarstva.

“Skupština Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu dala je potporu Studentskomu zboru i studentima Fakulteta hrvatskih studija u obrani integriteta fakulteta na kojem studiraju i prava na mirno i neometano studiranje. Skupština je osudila svaki pokušaj nanošenja štete ugledu novoosnovanoga fakulteta i unošenje nemira u redove studenata”, stoji u priopćenju Studentskog zbora u kojem se tvrdi da čelnici Nezavisnoga sindikata znanosti i visokog obrazovanja prednjače u medijskom zastrašivanju i omalovažavanju studenata Fakulteta hrvatskih studija.

Podupirali su transformaciju

U zaključcima Skupštine održane 23. siječnja ističe se da je Studentski zbor Sveučilišta od početka podupirao nastojanja studenata da se Hrvatski studiji transformiraju u fakultet i u tom je smislu jednoglasno na sjednici Sentata 10. prosinca 2019. podržao odluku o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija.

Zagrebački Studentski zbor poziva Hrvatski studentski zbor da se solidarizira sa studentima Fakulteta hrvatskih studija i podupre nastojanja Studentskoga zbora Fakulteta hrvatskih studija u očuvanju dostojanstva institucije i prava na mirno i neometano studiranje.

Prijava protiv Blaženke Divjak

Dekan Fakulteta hrvatskih studija Pavo Barišić podnio je protiv ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak kaznenu prijavu zbog zlouporabe položaja i ovlasti jer Hrvatskim studijima od 4. svibnja 2018. do danas, nakon što je primila pozitivnu akreditacijsku preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje, nije izdala potvrdu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja i znanstvene djelatnosti.

Divjak je kaznenu prijavu ocijenila kao pokušaj pritiska i zastrašivanja, a resorno ministarstvo ističe da je prijava uslijedila nakon što je Hrvatskim studijima poslana uputa kako bi se zaštitilo studente i poštovalo proceduru, u kojoj se Fakultet poziva da sukladno Zakonu o ustanovama Ministarstvu dostavi na prethodnu suglasnost akt o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Nerazriješeno pitanje pravnog statusa

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić poručio je prije desetak dana da ga je iznenadila kaznena prijava koju je Barišić podnio protiv Divjak, umjesto da joj se zahvali jer radi u korist studenata i nastavnika.

“Glavni razlog zašto do današnjeg dana Hrvatski studiji nisu reakreditirani leži u činjenici da još uvijek nije ispunjen bitan uvjet koji su 2014. dobili u Pismu očekivanja od tadašnjeg ministra, a to je razrješenje pitanja pravnog statusa Hrvatskih studija za koji su tada, 2014. godine, dobili rok od tri godine. Do današnjeg dana to nije ispunjeno jer do prosinca 2019. aktualan odjel nije bio ustrojen u skladu sa zakonom, a u prosincu osnovani ‘fakultet’ izgleda ima isti problem, s obzirom da je DORH podnio žalbu na izvršen upis u sudski registar”, istaknuo je Ribić.