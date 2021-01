PODRHTAVANJE SE NASTAVLJA: Novi potres u središnjoj Hrvatskoj, ovaj put srećom manji, magnituda je bila 3,1

Novi potres zatresao je Hrvatsku oko 9.35, a EMSC govori kako je epicentar bio između Zagreba i Gline. Prema prvim podacima, potres je bio jačine 3,1 po Richteru, s epicentrom 30 kilometara od Zagreba, javila je Hrvatska seizmološka služba.

Ispod objava EMSC-a na Twitteru odmah su krenuli dolaziti komentari, a neki od njih su “Čula se tutnjava”, “Zvuk popraćen laganim podrhtavanjem. Fino i kratko se osjetio”, “Zaljuljao mi se krevet i TV”.

M2.8 #earthquake (#potres) strikes 30 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/ewzXWaOSHx

— EMSC (@LastQuake) January 11, 2021