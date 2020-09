PODRHTAVANJA NE PRESTAJU: NOĆAS I JUTROS DVA MANJA POTRESA PROBUDILA ZAGREPČANE; ‘Uzela sam bebu u ruke i van; Užas!; Ne mogu više…’

Magnituda prvog potresa (u 2.37 sati) iznosila je 2,2 Richtera, a epicentar je bio šest kilometara sjeveroistočno od centra grada. Na gotovo istom mjestu ponovo se zatreslo u 8.08 sati ujutro, magnituda je bila 1,3 Richtera

U noći s ponedjeljka na utorak, oko 2,37 sati područje Zagreba pogodio je još jedan potres. Kako navodi Europski-mediteranski seizmološki centar (EMSC) magnituda je iznosila 2,2 Richtera, a epicentar je bio šest kilometara sjeveroistočno od centra grada. Potres je bio na dubini od 10 kilometara.

Prenosimo neke od komentara korisnika na EMSC-u:

“Na Bukovcu se zatresli prozori”

“Taman sam se probudila podojiti maloga kada je zatreslo!! Dobro se osjetilo. Ne višeeee”

“Užas!”

“Više ne mogu”

“Grmljavina i škripa namještaja”

“U Remetama je glasno i dosta zatreslo, ali kratko”

“U Vinogradskoj se jako zatreslo…”

“Ovaj je morao biti jači. Gurnulo kao eksplozija i zatreslo na sekundu”

“Zatreslo uz zvuk grmljavine. Gornji Bukovac”

“Jezivo je to što sam prije nego što sam išla spavati imala feeling… Zaspala sam s reassuring mislima ‘i da se desi, neće ti biti ništa’. Well, probudilo me i us*ala sam se 😂😅 preglupi su ovi usred noći što te probude”

“Cca tri sekunde tutnjalo i treslo. Dosta jako. Ksaver”

“Treslo par sekundi i čulo se dosta u zidovima, Maksimir”

“Gračani, bome sam uzela bebu u ruke i van”.

No, tu nije bio kraj današnjim podrhtavanjima u metropoli. Naime, jutros u 8.08 sati Zagreb je pogodio još jedan potres, ovaj put dosta slabiji od prvog, magnituda mu je iznosila 1,3 Richtera. Kako javlja EMSC, epicentar je bio na gotovo identičnom mjestu, sedam kilometara sjeveroistočno od Zagreba, na dubini od 10 kilometara.

“Opet lagano podrhtavanje i brujanje”, stoji u jednom komentaru, dok u drugom piše: “Slabiji od sinoćnjeg”.

