Nova ljevica podnijela je DORH-u kaznenu prijavu protiv predsjednika Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luke Burilovića zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela neizvršavanja sudskih odluka jer već dvije godine odbija omogućiti pristup informacijama.

Kaznena prijava protiv Burilovića, kako je na konferenciji za novinare rekao Nenad Klapčić, podnesena je zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela neizvršavanja sudskih odluka kao kaznenog djela protiv pravosuđa i kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, kao kaznenog djela protiv službene dužnosti.

Prijava se, kako jer rekao, temelji na nespornim činjenicama koje počivaju na Zakonu o HGK – da je Burilović odgovoran za zakonitost rada HGK te da prema komorskom Statutu rukovodi stručnom službom HGK.

“Kao službena i odgovorna osoba u HGK, Burilović je kriv što već dvije godine, unatoč presudama Visokog upravnog suda, odbija udruzi F.U.T.U.R.I.S.T (su-podnositelju kaznene prijave protiv Burilovića) omogućiti pristup sljedećim informacijama: isplatnice medijima u 2017., izvodi prometa na bankovnim računima koje su banke dostavile HGK-u u 2017., sistematizacija radnih mjesta u HGK, popis zaposlenih u HGK-u, zapisnici o sjednicama i radu Nadzornog odbora u HGK-u u 2016. i 2017. te opći i pojedinačni pravni akti koje je od uhićenja bivšeg predsjednika HGK Nadana Vidoševića HGK donio – kako bi se spriječili slični kasniji scenariji u komorama kao moguća zloupotreba ovlasti, štete po komore itd”, navedeno je.

Članice i članovi Nove ljevice su na Rooseveltovom trgu, preko puta zgrade HGK, istaknuli veliki transparent na kojemu je pisalo: “Burilović (HGK) kazneno prijavljen”.

Potpredsjednica Nove ljevice i saborska zastupnica Rada Borić rekla je da Burilović nije prvi slučaj, a najpoznatiji je slučaj bivšeg predsjednika HGK Nadana Vidoševića za kojeg se od 2013. čeka konačna presuda oko, kako je rekla, “ne samo izvlačenja 40 milijuna kuna, svi smo svjedočili i drugim malverzacijama koje su se tamo događale, o njegovom korištenju ovlasti i kao predsjednika HGK”.

Borić je rekla da su dobili šest sporova protiv Burilovića, jer se oglušio također na odluku Visokog upravnog suda također vezano uz “utajenje informacija koje javnost ima pravo znati”. “Dakle, u trenutku kada znamo da se gospodarske komore i komore financiraju od građana, koju sigurnost imaju zaposlenici, poslodavci i investitori ako znamo da čelna osoba jedne komore ne poštuje niti odluku Visokog upravnog suda”, kaže Borić.

‘Iz istog HDZ-ovog bazena’

Istaknula je kako je u pitanju i Hrvatska obrtnička komora (HOK) te da protiv predsjednika HOK-a Dragutina Ranogajca postoji ne samo prijava već i odluka suda prema kojoj je bio dužan dostaviti, a nije, još od 2014. preko 3500 stranica bankovnih izvoda o poslovanju. “Dakle, oglušio se i na odluku povjerenika za pravo na pristup informacijama”, kaže Borić.

Predsjednica Nove ljevice Ivana Kekin rekla je da su Vidošević, Burilović i Ranogajec “iz istog HDZ-ovog kadrovskog bazena iz kojeg je došao i gospodin o kojem smo jako puno govorili prošli tjedan – gospodin (Žarko)Tušek”. Kekin kaže da je Ranogajec, koji DORH-u i policiji ne želi dati bankovni izvod iz svoje komore, 2017. bio kandidat HDZ-a za župana u Krapinsko-zagorskoj županiji.

“Možda je motiviran time što bi se saznalo na koji način je financirao svoje raskošne video uratke i plakate za kampanju. Možda mu je to zastupnik Tušek koji je sklon takvoj vrsti dogovora i odobrio. To je nešto što se treba istražiti”, poručila je Kekin. Tvrdi da “iz tog istog bazena” dolazi i potencijalni HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Damir Vanđelić. “Što god on odlučio, a voli nas držati u neizvjesnosti, kad nam konačno kaže, Nova ljevica smatra da je izuzetno neprimjereno da gospodin Vanđelić bude na čelu Fonda za obnovu grada Zagreba i istodobno kandidat za gradonačelnika Zagreba”, izjavila je Kekin.

Kaže da se time dovodi u pitanje njegova nepristranost koja je osnovni preduvjet da bi se posao obnove Zagreba odvio kako treba, otvara se prostor da se pozicija predsjednika Fonda koristi za osobnu promociju u kampanji i otvara se pitanje financiranja predizborne kampanje osobe kojoj je dostupan tako veliki bazen novaca. “Otvara se golemi prostor za sukob interesa, a mi znamo kako takav prostor sukoba interesa u režiji HDZ-a završava. Uvijek i beziznimno po štetu hrvatskih građana”, ustvrdila je Kekin.