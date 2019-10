PODMORJE UMIRE: Devastacija se vidi iz svemira, a za sve su krive fekalije! Cijela ova uvala pretvorena je u pustinju pod morem

‘Zapaženo je da u pravcu dolaska fekalija u posljednih 10 godina više nema ni morske trave ni ostalog morskog življa’

Na našoj obali događa se niz incidenata pa osim što betonizacija prijeti sa svih strana, ove godine možemo vidjeti da i fekalije vrebaju na Jadranu. Baš kao ispust kanalizacije u Peroju, katastrofa kod Umaga je vidljiva iz svemira. Satelitske snimke pokazuju umiranje podmorskog života u tom dijelu Istre, piše Morski.hr.

“Sličnu situacija kao na Peroju, događa se i s odvodom fekalija u Parku Umag, jedan od najistaknutijih te ‘najboljih’ kampova u Hrvatskoj. Otpadne vode se ispuštaju u zaljev Lovrečica samo kad puše jugozapadnjak, što omogućava da se u samom kampu ne osjećaju ni miris, ni znakovi fekalija, dok u sjevernom zaljevu Lovrećice svaki put kod puhanja sjeverozapadnjaka ‘miriše’ na fekalije i ima smeđih naslaga u moru. Zapaženo je, da u pravcu dolaska fekalija u posljednih 10 godina više nema ni morske trave ni ostalog morskog življa. Prava devastacija podmorja. No, na brojne pozive inspekcijama, gradu Umagu i slično nikakvog rezultata. Očito novac od turističke zarade ima višu vrijednost nego očuvanje pomorskog dobra”, ispričao je zabrinuti čitatelj za Morski.hr.

Iz smjera fekalija posljednje desetljeće nema morske trave ni ostalog morskog života

“Kako ćete vidjeti, od 2005. do danas u području Lovreškog zaljeva postepeno umire morsko dno, osobito i očito u samom dnu zaljeva. Neslužbene informacije kažu da postrojenje za čišćenje fekalnih i drugih otpadnih voda kampa Park Umag, koje se nalazi na sjevernom dijelu samog autokampa već u startu (u devedesetim godinama) nije izgrađeno u nekoj iznimnoj kakvoći. Postrojenje je dodatno dopunjeno oko 2014. godine bazenima za prikukupljanje i pročišćavanje, a oko tih bazena vrlo je prisutan neugodan miris, pogotovo u sezoni. Primijećeno je, da se obavlja pražnjenje tih voda osobito za vrijeme vikenda (nema inspekcija) te uz jugozapani vjetar, koji nosi sve u Lovreški zaljev”, govori čitatelj.

Čitatelj smatra da bi vjerojatno i radnici umaškog poduzeća 6. maj (da nisu u strahu za radno mjesto), a koji su angažirani za godišnji odvoz septičkog otpada s lokaliteta postrojenja, mogli ispričati priču o samom načinu rada i postupcima u kampu. Navodi i da je 2019. Grad Umag primio ili je želio primiti agresivne prostorne planove pa tako jačati urbanizaciju područja sela Lovrećice, što će stvoriti više opterećenja za biosferu mora i zaljeva.

Grad rekao da će se obratiti inspekciju, a Državni inspektorat ih negira

Novinari portala Morski.hr su se nakon dopisa čitatelja obratili odgovornima pa im je iz Grada Umaga došao odgovor iz Upravnog odjela za izgradnju i održavanje. Rekli su im da će se “obratiti nadležnoj inspekciji koja će utvrditi činjenice i sukladno utvrđenom, naložiti poduzimanje mjera”. Pročelnik Upravnog odjela za izgradnju i održavanje, Valdi Buršić, poručio je da je tvrtka Plava Laguna d.d. vlasnik uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Parka Umag i zamolio novinare da se toj kompaniji obrate za sva tehnička pitanja i pitanja u vezi izgradnje jer Grad ne raspolaže tim informacijama.

Par tjedana nakon što su iz Grada Umaga obećali obratiti se Državnom inspektoratu, novinari su im se također javili s upitom je li bilo prijava i ako jest, koji su rezultati inspekcijskog nadzora. Do kraja pisanja teksta na Morski.hr, Državni inspektorat nije zaprimio prijavu Grada Umaga u vezi Parka Umag. No, inspektori su odmah nakon novinarskog upita kontaktirali odgovorne u Gradu. Pročelnik Buršić je potvrdio da ih je inspektorica kontaktirala, no dodao je da mora to provjeriti. Nije točno odgovorio zašto nije sve prijavio inspekciji iako je to obećao.

‘Uređaj za pročišćavanje dobio dozvolu’

Upit o uređaju za pročišćavanje otpadnih voda dobila je i tvrtka Plava Laguna d.d. Oni pak izvještavaju da uređaj funkcionira na osnovu važeće vodopravne dozvole koju su za njega dobili.

“Funkcioniranje uređaja se redovito nadzire u skladu sa svim važećim propisima, a jednako tako, uređaj redovito održavaju ovlaštene pravne osobe. Nadležnim tijelima pravodobno šaljemo svu zakonom propisanu dokumentaciju vezanu uz funkcioniranje pročišćivača. Napominjemo da se čak 60 posto pročišćene vode iz uređaja koristi za zalijevanje svih zelenih površina u kampu, što uz sve ostalo potvrđuje da je ta voda iznimno korisna, te da nikako nije štetna. Plava Laguna kao jednu od svojih osnovnih vrijednosti ističe brigu o okolišu i neprestano poduzima mjere za ostvarenje tog cilja”, odgovorili su iz Plave Lagune.

No, pitanje na koje nitko nije odgovorio glasi: zašto je cijela jedna uvala nakon postavljanja ovakvog uređaja do danas pretvorena u pustinju pod morem?

