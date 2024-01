Odjel za ratne zločine Županijskog državnog odvjetništva u Splitu podigao je optužnicu protiv 63-godišnjaka, zadnje viđenog u Australiji, nekadašnjeg zapovjednika specijalnog voda Stanice javne bezbednosti Obrovac zbog ratnog zločina nad ukupno sedmero civila u Zatonu Obrovačkom 18. prosinca 1991., javlja RTL Danas.

Riječ je o jednom od zločina koji nisu procesuirani više od tri desetljeća, a koji se dogodio u prosincu '91. na staroj podvelebitskoj cesti na mjestu gdje se rodio poznati nogometaš Luka Modrić.

Upravo Lukin djed i imenjak bio je jedna od žrtava zločinca koji je u bijegu i vjerojatno se skriva u Australiji, a upravo je optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

"Kum je on mojoj sestri. Mi smo toliko bili bliski jer nećeš svakoga za kuma ni uzet. Nego ćeš uzet koji ti je dobar, a i susjedi smo bili. Mi smo se svaku veče družili, kartali, pili. Pješice dva i pol kilometra išli jedan do drugoga", kaže Mile Zubak koji i sad živi na Velebitu.

Pobijeno šestero mještana

U Mekim Docima, koji se nalaze na velebitskim obroncima odmah ispod južnog portala današnjeg tunela Sv. Rok, pobijeno je šestero mještana. Tri muškarca i tri žene, svi stari od 60 do 71 godinu. To su bili Milini roditelji, dvije tetke, tetak i rođak.

" Oni su '90. ostali ode. Reko sam ćaća idemo, ali on kaže - ne, ja nikom nisam ništa napravija, ja nisam kriv. Tko more mene na mome dirat i nije tija", objašnjava Mile koji je u to vrijeme bio u Hrvatskoj vojsci i bio zadužen za opskrbu obližnjih položaja na Velebitu.

Tijela im je pronašao tek nakon akcije Maslenica, na mjestu kasnije sagrađene spomen kapelice.

Svakodnevnog četničkog terora sjeća se i Milina supruga. "Oni mitraljeze na auto i ovuda i pucaju. I ja i moj svekar i svekrva i dva sina. Mi smo svi bižali tamo u te grmeče i noćivali. I ujutru opet dignemo se i otuda jadni iđemo kući blago puštat i sve. Onda kad dan dođe, ti đavoli odu. Uvečer jopet", kaže Marija Zubak.