PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV NASILNOG HDZ-ovog ŽUPANA: ‘Prijetio je supruzi različitim zlom, hvatao za vrat i pljuskao’

Policija je u listopadu podigla kaznenu prijavu protiv župana Požeško-slavonske županije zbog nasilja u obitelji, nakon što je isti fizički nasrnuo na suprugu koja je nakon toga pomoć potražila u Općoj bolnici Požega.

Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv 55-godišnjeg požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića zbog obiteljskog nasilja. DORH nije naveo županov identitet.

Fizički ozlijedio suprugu

Optužnica je podignuta zbog obiteljskog nasilja, odnosno zbog ‘počinjenja kaznenog djela nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona/11 i kaznenog djela tjelesne ozljede iz članka 117. stavak 2. u vezi članka 117. stavak 1. KZ/11.’

Teško zlostavljanje

‘Okrivljeniku se stavlja na teret da je od listopada 2015. godine do 2. listopada 2017. u obiteljskoj kući, u nakani da omalovaži svoju suprugu, učestalo joj govorio pogrdne riječi prijeteći joj pritom različitim zlom istovremeno ju rukama hvatao za vrat i pljuskao čime je kod oštećenice izazvao osjećaj straha i ugroženosti te povredu dostojanstva. Tereti ga se i da ju je 2. listopada 2017., u nakani da ju tjelesno ozlijedi, udarao rukama po glavi, hvatajući je za vrat i nadlaktice te rukama i nogom snažno odgurnuo pri čemu je oštećenica zadobila tjelesnu ozljedu’, priopćio je DORH.

NASILNI HDZ-ov ŽUPAN NA SUDU SA SUPRUGOM: ‘On želi ukidanje zabrane prilaska, ona je tražila produljenje’

Podsjetimo, policija je u listopadu podigla kaznenu prijavu protiv župana Požeško-slavonske županije zbog nasilja u obitelji, nakon što je isti fizički nasrnuo na suprugu koja je nakon toga pomoć potražila u Općoj bolnici Požega. Pritom su mu oduzeli pušku za koju posjeduje oružani list te pištolj koji je posjedovao neovlašteno.

Problem za HDZ

Zbog svega navedenog Alojz Tomašević postao je uteg HDZ-u, no stranka ga se ne može riješiti i smijeniti ga s funkcija koje obavlja. Naime, na sjednici HDZ-ovog Predsjedništva održanoj krajem prošlog mjeseca jednoglasno je usvojen prijedlog da se Ajoza T0maševića, župana Požeško-slavonske županije pristili da podnese ostavku. No, on ne može biti smijenjen jer je neposredno izabran, stoga je sve opet na njemu i njegovom osjećaju moralne odgovornosti.

Podsjetimo, o slučaju nasilnog HDZ-ovog župana prvi je izvijestio Net.hr u listopadu 2017. godine.

HDZ POD UCJENOM NASILNOG ŽUPANA: ‘Alojz Tomašević ne želi odstupiti s funkcije iako je uteg za stranku’

Nakon što je u srijedu na stranicama Državnog odvjetništva objavljena informacija o podizanju optužnice protiv požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića (HDZ), on je večeras samo rekao kako zasad nema nikakav komentar i ne daje izjave.U studenome prošle godine, nakon što su informacije o nasilju objavljene u medijima, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je novinarima da će se o isključivanju Tomaševića iz HDZ-a rješavati u toj stranci.

Plenković je nakon povratka iz Budimpešte rekao kako mu je bitno da je on “u ovakvim okolnostima izabrani župan”.

“Ako se pokaže sve ovo što je izašlo u javnost točnim, ne može ostati na funkciji koju ima”, rekao je tada Plenkovi