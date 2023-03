Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Zagrebu optužnicu protiv državljanke Republike Srbije (1986.) zbog počinjenog kaznenog djela razbojništva, protupravnog oduzimanja slobode te računalne prijevare, priopćeno je.

Podignutom optužnicom okrivljenu 37-godišnjakinju se tereti da je 14. lipnja 2022. oko 20:30 sati u Zagrebu, kao asistentica oštećenici (osobi s invaliditetom) postupila s nakanom da se nepripadno materijalno okoristi u znatnom iznosu.

Tereti ju se da je onemogućila psu oštećenice da pomogne oštećenici, a potom je oštećenicu odgurala u invalidskim kolicima u dnevni boravak i pojačala ton na televizoru kako prolaznici i susjedi ne bi čuli zapomaganje, te joj potom zaprijetila da će joj nauditi i tjelesno ju napala. DORH kaže da ju se tereti ju se da je tkaninom vezala usta i nos oštećenici te ju stavila u položaj u kojem se nije mogla pomicati i dozvati pomoć. Okrivljenica je potom iz stana oštećenice uzela novčanik u kojem su bile kartice, mobitele, prijenosno računalo, nakit, odjevne predmete i druge vrijednije predmete koje je potom zadržala za sebe. Okrivljenicu se tereti da je izašla iz stana i zaključala oštećenicu u stanu onemogućivši joj je da zove pomoć. Okrivljenici se optužnicom stavlja na teret da si je kaznenim djelom pribavila nepripadnu imovinsku korist u iznosu većem od deset tisuća eura na štetu žrtve.

Slučaj bivše saborske zastupnice

Žena je od 14. lipnja 2022. do 15. lipnja 2022. u Zagrebu i Republici Srbiji koristila ukradene bankovne kartice na ime žrtve, neovlašteno je podizala novac i plaćala robu čime si je pribavila nepripadnu materijalnu korist u iznosu većem od 340 eura.

Iako policija ne navodi identitet, riječ je o slučaju bivše saborske zastupnice Vesne Škulić koja je sredinom lipnja prošle godine na svom Facebook profilu obavijestila javnost o ovom strašnom događaju.

"Sinoć od pola devet do pola noći doživjela sam pravu životnu dramu. Žena ili monstrum koja mi je pružala usluge pomoći i brige za dosta pristojnu plaću prema našim uvjetima i vremenima u kojima živimo, bacila me na pod iz kolica, prije toga me čupala i tukla glavom o zid, vezala maramom usta i odvukla na kauč dobro znajući da me ne smije ostaviti u tom položaju jer dolazi do gušenja", napisala je tada na Facebooku.

"Zatvorila je sve prozore da me nitko ne može čuti, pojačala ton na TV-u, zatvorila vrata od dnevnog boravka, uzela mi bankovne kartice, dva mobitela i još neke stvari, zaključala protuprovalna vrata i otišla u nepoznatom smjeru", dodala je.

"Policija , hitna i vatrogasci su došli oko pola noći. Dakle tri sata sam ležala u za mene jako opasnom položaju u prostoriji bez pristupa zraka i vezanih usta. Nakon određenog vremena uspjela sam se osloboditi marame i zvati u pomoć. Na sreću čula me susjeda i počela je akcija spašavanja", napisala je tada Škulić.