PODIGLA SE PRILIČNA PRAŠINA OKO BANDIĆEVA POČASNOG DOKTORATA: Akademija objasnila čime je zaslužio takvu čast

Što je točno problem s dodjeljivanjem doktorata Bandiću možda je najjasnije u šali opisao Puhovski: Bandić eventualno može postati počasno žensko, ali ne i počasno muško jer već je muškarac

Kontroverzno dodjeljivanje počasnog doktorata Milanu Bandiću predložila je Muzička akademija, a u obrazloženju detaljno pravdaju i zašto.

U obrazloženju prijedloga se posebno ističu “veliki projekti od posebne važnosti za Sveučilište u Zagrebu u kojima je osobno sudjelovao gradonačelnik Bandić tijekom 19-godišnjeg angažmana na čelu Grada”. “Gradonačelnik Bandić nadzirao je osiguravanje sredstava i realizaciju samih investicija, pri tome uvijek konzultirajući upravu Sveučilišta i njegovih sastavnica o optimalnim rješenjima”, nastavljaju.

IZNIMNA ČAST ZA ZAGREBAČKOG GRADONAČELNIKA: Bandić će dobiti počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu?

Kupio im zgradu tik do Sveučilišta

Konkretno, Muzičkoj akademiji do tada razbacanoj na više lokacija, Bandić je kupio zgradu. Na inicijativu Milana Bandića 2003. godine kupljena zgrada Ferimporta u vrijednosti 30 milijuna kuna, a iste godine je pravo uporabe i upravljanja na narednih 100 godina preneseno na Muzičku akademiju.

Ugovor između Grada, Sveučilišta, Muzičke akademije i Ministarstva obrazovanja je potpisan 2006. godine. Posao izrade idejnog rješenja povjeren je arhitektu Milanu Šošteriču, a radovi koji su počeli 2009. završeni su 2015. godine. Ukupna vrijednost radova rekonstrukcije i dogradnje, a zatim i opremanja koncertne dvorane procijenjena je na 228,7 milijuna kuna.

Govore i o nizu projekata

Grad je sufinancirao 50 posto ukupne vrijednosti radova, a za djelatnost Muzičke akademije osigurao je i 9107 kvadratnih metara prostora, što otvorenog, što zatvorenog. Muzičkoj akademiji osiguran je i instrumentarij vrijedan 26 milijuna kuna koji uključuje velike orgulje austrijske tvrtke Rieger Orgelbau te 41 klavir za nastavu i šest koncertnih klavira.

Akedimija u obrazloženju spominje i druge projekte poput “rekonstrukcije Francuskog paviljona Studentskog centra, gradnje paviljona za smještaj studenata, kao i stipendiranje studenata i brojni drugi programi”, prenosi N1.

Boras: To je potpuno legitimno

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras rekao je u utorak da je prijedlog o dodjeli počasnoga doktorata zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću ušao u redovnu proceduru Sveučilišta te da će na današnjoj sjednici Senata biti predloženo povjerenstvo koje će o njemu dati svoje mišljenje.

“Sveučilište u Zagrebu dobilo je s Muzičke akademije prijedlog da se gospodinu Bandiću dodijeli počasni doktorat. Oni su ga široko obrazložili i danas će u redovitoj proceduri na sjednici Senata biti predloženo povjerenstvo koje će o tome dati svoje mišljenje”, potvrdio je Hini rektor Damir Boras.

Prijedlog za dodjelu počasnog doktorata Bandiću stigao je na Sveučilište u petak iz uprave Akademije te da ga je potpisao dekan Dalibor Cikojević. Riječ je o redovnom prijedlogu koji obrazlaže zasluge zagrebačkoga gradonačelnika za razvoj Sveučilišta u Zagrebu.

“Mi smo ga proučili i vidjeli da je potpuno legitiman”, istaknuo je Boras dodavši će konačnu odluku donijeti Senat na temelju izvještaja povjerenstva.

Prema statutu Sveučilišta u Zagrebu, počasne doktorate i počasna zvanja dodjeljuje Senat. Počasni doktorat može se dodijeliti osobama od iznimnog ugleda, kao i osobama koje su svojim radom pridonijele napretku Sveučilišta, hrvatskoj znanosti i kulturi.

Sve je lijepo i dobro, ali…

No svemu tome postoji mali problem. Dodijeljivanje počasnih doktorata po političkoj osnovi nije rijetkost, no prilično je rijetko da počasni doktorat dobiva osoba koje je to isto sveučilište završila.

“Ideja da se u ime Muzičke akademije predloži davanje počasnog doktorata Milanu Bandiću za zasluge koje je imao u dobivanju nove zgrade za tu instituciju može biti opravdana u smislu Bandićevih zasluga, no pokazuje žalosno nepoznavanje akademske tradicije“, rekao je Puhovski za Index.

“Naime, u osnovi te tradicije je da netko tko je bio alumnus, ili tko jest alumnus, dakle bivši student tog sveučilišta, ne može dobiti počasni doktorat svoje Alma Mater, odnosno sveučilišta na kojem je studirao. To pokazuje da ljudi s Muzičke akademije ne barataju osnovnim elementima akademskog kodeksa. Njima stoga ne bi bilo mjesto na pristojnom sveučilištu. Na sreću za njih, Sveučilište u Zagrebu nije pristojno sveučilište“, oštar je bio Puhovski.

Paralela s partijskim funkcionirima

Ovu situaciju je usporedio s anegdotom kada je netko od partijskih funckionera ’70-ih navodno predložio da se Krležu proglasi počasnim građaninom Zagreba. “Krleža je na to odgovorio: ‘Ne mogu postati počasnim građaninom Zagreba jer sam građanin Zagreba”, rekao je Puhovski. Kako bi još zornije pokazao u čemu je točno proceduralni problem s počasnim doktoratom Bandiću, koji već je alumni Sveučilišta u Zagrebu jer je završio Fakultet političkih znanosti., našalio se i rekao da bi isto tako Bandić eventualno mogao postati počasno žensko, ali nikako počasno muško jer već je muško.