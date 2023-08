Sve velike istarske turističke destinacije, osim Umaga, trenutačno su u minusu, a čak je deset posto manje noćenja njemačkih gostiju u Istri, piše u utorak Jutarnji list.

Podaci su to Turističke zajednice Istre do 20. kolovoza. Oni kažu da je lanjski turistički kolovoz u Istri do 20. u mjesecu bilježio nešto bolje rezultate nego ove godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, prema posljednjim statistikama Turističke zajednice Istarske županije, Istra je u dosadašnjem dijelu kolovoza zabilježila dva posto manje noćenja (5,8 milijuna) i jedan posto manje dolazaka (789 tisuća).

Rovinj ima četiri posto manje noćenja, Medulin čak sedam, Poreč dva, Pula je na razini prošle godine. Umag je u plusu za tri posto. Hoteli i privatni smještaj i kampovi na istoj su razini. Svi redom imaju manjak noćenja dva posto.

POGLEDAJTE VIDEO: U Rijeku stiže toplinski val, a na podnevnom suncu plaže krcate: 'To nije samo opasno, nego ugrožavajuće za život'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podbacili Nijemci

U špici sezone u Istri su ove godine podbacili Nijemci, najznačajnije emitivno tržište, koji dosad imaju čak deset posto manje noćenja nego lani. U minusu od osam posto je Nizozemska, dva posto Italija, jedan posto Češka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S druge strane, pet posto je više noćenja Austrijanaca i šest posto više Slovenaca. Ugodno su iznenadili Poljaci, s porastom noćenja od 17 posto, i Mađari s porastom od 25 posto. Dosta je i rumunjskih turista, koji su u Istri zabilježili čak 42 posto više noćenja nego lani.

Teško se sjetiti kolovoza koji nije bio rekordan i kojemu brojke nisu rasle pa makar i jedan posto. A još se teže sjetiti kada su Nijemci bili u kolovozu u minusu. No, ova je godina, svi će turistički djelatnici reći, u Istri drugačija, piše novinarka Jutarnjeg lista Barbara Ban.