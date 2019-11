POD NJIMA SU PUCALI I ŠEFOVI TAJNIH SLUŽBI: Mamićeva ‘boginja’ jednu nam feštu nikad nije objasnila. A Zdravko je upravo iznio nove detalje…

Iz javne perspektive, famozna rođendanska fešta Kolinde Grabar-Kitarović 2015. godine kritična je točka njezinog odnosa sa Zdravkom Mamićem, bez obzira je li se uistinu dogodila

“Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ako postoji fotografija, a postoji sigurno, na njoj samo pjevamo ili plešemo, a to je rijetko, možda jedanput ili dvaput smo plesali. I treći put, ja sam kleknuo i rekao – predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše? To sam ja, to sam cijeli život. To samo džek može, kleknuti pred ženu i reći boginjo moja.”

Tim hvalisavim riječima bivši gazda Dinama Zdravko Mamić završio je intervju za RTL emitiran u utorak navečer.

On o njoj kao ‘boginji’, ona o njemu kao ‘poznaniku’

U gotovo svakom intervjuu s bivšim čelnikom GNK Dinamo i bjeguncem pred hrvatskim pravosuđem osuđenim za izvlačenje novca iz kluba, kao i u gotovo svakom intervjuu s predsjednicom Republike Kolindom Grabar-Kitarović, neizbježno se postavlja pitanje njihovog međusobnog odnosa. I dok Mamić priča kako je pred njom padao na koljena tepajući joj “boginjo moja”, predsjednica je ipak suzdržanija kada govori o kontroverznom odnosu s razvlaštenim nogometnim moćnikom. U intervjuu za televiziju N1 u srpnju 2016. godine, predsjednica je Mamića nazvala “poznanikom”.

“On je moj poznanik, susrela sam se s njim na društvenim događanjima i to nisam krila. U malom iznosu je sponzorirao moju kandidaturu, no to nije bitno jer je bio jedan od mnogih, a ja sam bila najveći osobni donator svoje kampanje. Prema svima se odnosim jednako. Nemam utjecaj, niti bih njega ili bilo kojeg drugog preferirala pred organima, ali isto tako kao predsjednica se moram držati stava da je svatko nevin dok mu se ne dokaže suprotno. Najlakše bi bilo da se povodim javnoj histeriji i da optužim Zdravka Mamića javno kao i svi ostali. Dobila bih političke bodove, ali oni me ne zanimaju”, kazala je tada dodavši ono ofucano “neka institucije rade svoj posao”.

Tada je, u srpnju 2016. godine, kazala kako se ne sjeća kada je posljednji put vidjela Mamića, ali je smatrala važnim napomenuti: “Na svoj rođendan lani bila sam u krugu svoje obitelj u Bruxellesu i to se može lako provjeriti.”

Famozna rođendanska fešta prati je kroz čitav mandat

Iz javne perspektive, famozni (i možda fantomski) predsjedničin rođendan 2015. godine, kada je napunila 47 godina, kritična je točka njezinog odnosa s Mamićem. O toj se fešti do danas mnogo toga čulo, ali malo toga konkretnog. Pisalo se i govorilo, a navodno postoje i neke kompromitirajuće snimke koje čekaju da ih se pusti u javnost, da je u svibnju 2015. tada friško ustoličenoj predsjednici Republike njezin najveći obožavatelj Mamić organizirao proslavu rođendana u svojoj vili. Ondje su bili i tamburaši, a navodno su trebali doći i neki srpski trubači iz Šida, ali im termin nije odgovarao. Predsjednica kaže da je lako provjerljivo kako je te godine na svoj rođendan, 29. travnja, bila u Bruxellesu, ali svjedoci govore da je fešta kod Mamića bila upriličena četiri dana ranije.

Nevolja po predsjednicu, koja ju poput sjene prati do danas, bila je u tome što je Mamić tada bio pod istragom i ozvučen. Posljedica toga bila je smjena tadašnjeg ravnatelja SOA-e Dragana Lozančića čiji je grijeh navodno bio u tome što predsjednicu nije upozorio da je njezin domaćin i meštar njezine rođendanske proslave pod istragom i da ga se prisluškuje.

Ako postoje kompromitirajuće zvučne snimke ili fotografije (koje sâm Mamić spominje) moguće je da datiraju otada i s te fešte pa nije nemoguće da i Mamićevo jučerašnje spominjanje istih u intrvjuu RTL-u možda treba amortizirati učinak njihovog eventualnog curenja u javnost, vjerojatno u jeku ili na vrhuncu predstojeće kampanje za predsjedničke izbore.

Podsjetimo, koncem veljače ove godine, nakon što je iz Ureda predsjednice potjeran njezin savjetnik za unutarnju politiku Mate Radeljić, u javnost su u nekoliko navrata plasirane glasine da postoje snimke koje kompromitiraju predsjednicu, a imaju veze i s Mamićem. Tjednik Nacional u veljači je objavio da su “desničarske strukture bliske osječkom poslovnom krugu (kojemu je Radeljić blizak, nap.a.) ubrzale dinamiku kampanje kojom će pokušati diskreditirati predsjednicu”. Isti, navodno, plasiraju tvrdnje o snimci koja bi trebala biti ključni dokaz da je Grabar-Kitarović uzela novac od Mamića.

‘Njoj bih dao sve što imam da opet bude predsjednica’

“Ne razumijem zašto ljudi oko nje ne nađu način, kad se spekulira jesam li ja njoj teret ili nisam, da kažu decidirano ‘pokvarenjaci, zašto falsificirate’. Je li zlo ako je predsjednica pjevala ili plesala, ili je Mamić ispred predsjednice kleknuo, kada ona nije znala da je Mamić u nekom predmetu. Gdje je tu problem? Istina je jedina da sam ja bio simpatizer predsjednice, da sam bio pišljivi donator sa 10.000 kuna. Njoj osobno bih dao sve što imam da bude ponovno predsjedica”, kazao je Mamić u intervjuu RTL-u emitiranom u utorak navečer.

Inače, Mamić je svojedobno izjavio da je “predsjednicu upoznao u Bruxellesu te dva puta donirao za njezinu kampanju”. Jednom je to bilo na donatorskoj večeri u hotelu Westin u Zagrebu 7. siječnja 2015. godine, četiri dana uoči drugog kruga predsjendičkih izbora na kojima je kandidatkinja HDZ-a Grabar-Kitarović tijesno pobijedila Ivu Josipovića.

Tri mjeseca kasnije, 1. travnja 2015. godine, Mamić je, ali ne kao prvotravanjsku šalu, izrekao da je “Kolinda nešto najljepše što se dogodilo Hrvatskoj!”

A danas, četiri i pol godine kasnije, Mamić se mora skrivati od hrvatskog pravosuđa u susjednoj državi, a Grabar-Kitarović mora se boriti za novi mandat na Pantovčaku. Što se njega tiče, ništa se nije promijenilo. On je i dalje dušom i srcem uz nju, a možda i lisnicom.

“Svi moji članovi obitelji, svi na koje imam utjecaj, kao i ja, dat će glas Kolindi Grabar-Kitarović jer je ona nešto najdivnije što je Hrvatska mogla dobiti. Miroslav Škoro je čovjek kojeg ja volim i poštujem, ali ja nisam prostitutka i nisam vrtirep. (…) Njoj osobno bih dao sve što imam da bude ponovno predsjednica”, kazao je Mamić u intervjuu RTL-u.

On je zbog nje ‘nastradao’, ali i ona zbog njega

U lipnju 2017. godine, kada mu se već sudilo na Županijskom sudu u Osijeku za izvlačenje novca iz Dinama, Mamić je ustvrdio da je “nastradao” isključivo zbog predsjednice Grabar-Kitarović i zbog HDZ-a jer im je, kako reče, pokušavao pomoći “da predsjednica postane predsjednica”.

“Oni koji nisu prihvaćali predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović koju ja obožavam, koji su bili protiv HDZ-a, koji sam ja simpatizirao i podržavao, poduzeli su sve da nastradam. Smatrali su očito da sam ja previše važan, te da sam previše za njih učinio. Pa su me ‘sklepali'”, kazao je tada.

No, i predsjednica Grabar-Kitarović također je svjesna da joj je “poznanstvo” s Mamićem naštetilo u javnosti pa svakom prilikom isto nastoji što više relativizirati koristeći čak i umanjenice poput “večerice”.

Proljetos, u intervjuu Novoj TV, o svojim je druženjima s “poznanikom” Mamićem kazala: “Ne možete plakati nad prolivenim mlijekom. Ta druženja, a nije ih uopće bilo toliko koliko ljudi govore, možda tri, četiri, pet puta sve zajedno i to uključujući i ložu i Maksimir. Vidjeli smo se nekoliko puta na tim nekim večericama. To nije bio prvi krug prijatelja. Mislim da ni gospodin Mamić ne doživljava mene na taj način. Nije nikada tražio ništa od mene. Zato, ne vidim uopće u čemu je problem.”

Istina je, možemo zaključiti, da Mamić predsjednicu doista ne doživljava kao blisku prijateljicu. On je, naime, doživljava kao boginju.

