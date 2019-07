SABOR POTVRDIO SVE MINISTRE: Završena je Plenkovićeva rekonstrukcija Vlade, oporba napustila sabornicu

S 82 glasa za izglasani su novi ministri u Plenkovićevoj Vladi

18.37 Izglasan je i posljednji ministar nakon što je završila sjednica matičnog Odbora. Josip Aladrović potvđen je za ministra rada sa 79 glasova za.

17.39. Krenulo je glasanje o novim ministrima i potpredsjednicima Vlade. Prvi je izglasan Davor Božinović za mjesto potpredsjenika Vlade. Božinović je potvrđen sa 82 glasova za i 2 glasa protiv.

Potvđen je i Zdravko Marić za poziciju mjesta potpredsjednika Vlade s 82 glasa za.

Goran Grlić Radman je potvrđen za ministra vanjskih poslova.

Ivan Malenica potvrđen je za mjesto ministra uprave.

Marija Vučković je potvđena za mjesto ministrice poljoprivrede. Svi dosad navedeni izglasani su s 82 glasa za i 2 protiv.

Marko Pavić potvrđen je za ministra europskih fondova s 82 glasa za i 3 glasa protiv.

Marijo Banožić potvrđen je na mjesto ministra državne imovine s 82 glasa za i 3 glasa protiv.

Vesna Bedeković je izglasana za ministricu demografije i obitelji s 82 glasa za i 2 glasa protiv.

Sjednica Odbora za rad je još uvijek u tijeku, pa će se o Josipu Aladroviću glasati tek kad odbor završi, kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Na to se javio HDZ-ov zastupnik Ante Babić i kazao da je povrijeđen poslovnik jer se o ministrima glasa u Saboru, a ne na Odborima.

Jandroković mu je kazao kako nije tako nešto niti tvrdio, već da treba pričekati da Odbor završi.

Svi ministri koji su potvrđeni u Saboru su prisegnuli. Odbor kojim presjeda Gordan Maras (SDP) tako će se nastaviti, a onda će se glasati i o Aladroviću.

17.10 Počela je sjednica Sabora na kojoj bi se trebalo glasati o novim ministrima nakon rekonstrukcije Vlade. Predsjedava predsjendik Sabora Gordan Jandroković je na početku pročitao tekst prisege, a potom je za saborskog zastupnika prisegnuo Lovro Kuščević, bivši ministar uprave koji je morao otići s pozicije zbog teško objašnjivog porijekla svoje imovine i niza afera vezanih uz njegove nekretnine, mahom na otoku Braču. “Doktor za nekretnine”, čulo se u live prijenosu iz Sabora u trenutku kada je Kuščević prisegnuo. Nismo uspjeli detektirati tko je bio taj koji je dobacio.

Nakon Kuščevićeve prisege stanku je zatražio predsjednik Mosta Božo Petrov i zatražio ostavku cijele Vlade. Stranku je zatražio i predsjednik SDP-a Davor Bernardić koji se žestoko okomio na Vladu i prozvao ih za kriminal.

Stanku su zatražili gotovo svi klubovi zastupnika. Oporba zaziva izbore, a u ime HDZ-a stanku je zatražio Branko Bačić.

16.57 Uskoro bi se u Saboru trebalo glasati o novim ministrima. Svi su predloženi ministri dobili podršku matičnih odbora, osim Josipa Aladrovića o kojem rasprava još uvijek traje.

Predsjedavajući Odbora za rad Gordan Maras protivio se da se sjednica Odbora prekine, no premijer i ostali otišli su na glasanje. Maras je sjednicu nastavio, ali bez dobrog dijela nazočnih.

Maras se protivi da se prekine sjednica Odbora za rad, a premijer je otišao na glasanje. Sjednica kojom predsjeda Maras se nastavlja, a pojedini članovi Odbora također odlaze na glasanje u sabornicu.

16.05 Počeo je Odbor za rad i mirovinski sustav na kojemu se raspravlja o iskazivanju povjerenja Josipu Aladroviću, predloženom novom ministru rada i mirovinskog sutava. Odborom predsjedava Gordan Maras (SDP) koji je ranije imao okršaj s premijerom Plenkovićem.

“Pozivam na dostojanstvenu raspravu, pogotovo one kojima je mamica sredila da ne idu u vojsku, pozivam da održimo nivo rasprave”, kazao je na početku predsjedavajući Odbora Gordan Maras, aludirajući na Plenkovića.

Premijer mu je replicirao ponovno ga nazvavši “plačljivkom” i “stalkerom”, a kazao je Marasu i kako je bio neuspješan ministar u neuspješnoj Vladi.

Kako je počela svađa Plenkovića i Marasa na jednom od ranijih videa, pogledate u videu:

Premijer Plenković otišao je na Odbor za gospodarstvo. Tamo je na redu prijedlog za iskazivanje povjerenja Mariju Banožiću za obavljanje dužnosti ministra državne imovine, javlja N1.

Tomislav Panenić iz Odbora za gospodarstvo pitao je o državnim zemljištima, spomenuo Belje i Zakon o izvanrednoj upravi u Agrokoru. “Nemojte dozvoliti da kadroviranje budu lokalni interesi. Tvrtke u kojima država ima vlasništvo su pod posebnom prismotrom”, poručio je Panenić budućem ministru Banožiću i dodao da “vodi računa kada nešto bude obećavao” i da “ne postane žrtva ucjene” jer “neće biti realizacije projekata”.

Banožić je kazao da smatra da je dobro što je Ministarstvo državne imovine osnovano u mandatu ove Vlade.

Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Ines Strenja Linić pitala je Vesnu Bedeković kada misli donijeti obiteljski zakon, a Bedeković je odgovorila da radna skupina već radi na izradi novog zakona. “Obitelj je zajednica muškarca i žene” odgovorila je Bedeković kada ju je Strenja Linić pitala koja je njena definicija obitelji.

Željko Jovanović iz Odbora upitao se koja je poanta rekonstrukcije i naglasio da zdravstvo i socijalna politika idu jedno uz druge te naveo zdravstva u Hrvatskoj koji mora rješavati resor socijalne politike. “Gospodin Kujundžić Plenkovića drži u šaci” kazao je Jovanović. Za buduću ministricu rekao je da njene kompetencije nisu upitne, nego je sporno što Bedeković dolazi na mjesto ministrice kako bi na njeno mjesto u Saboru došao Tolušić “da premijer smiri HDZ-ovce u Virovitici”.

Plenković se osvrnuo na Jovanovićeve komentare i rekao da “SDP stalno vrti istu ploču”. “Sada kao i vaši kolege u drugim odborima pokušavate blatiti nove ministre, ali nećete uspjeti” kazao je premijer zastupniku Jovanoviću. Naglasio je da SDP želi osporiti uspjehe njegove Vlade te dodao da su se pretvorili u “demagoge”. “Tu političku platformu treba razotkriti, niste dali nikakva rješenje”, odgovorio mu je Plenković i odbacio sve insinuacije o korupciji.

Bedeković se ispravila i rekla Strenji Linić da je pomiješala pojmove i da smatra da je brak “zajednica muškarca i žene”, a da su obitelj “muž i žena s djecom” i “muž i žena bez djece”.

Kasnit će glasovanje o povjerenju novim ministrima

Odbor za obitelj, mlade i sport počeo je raspravu o kandidatkinji za ministricu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Vesni Bedeković. I nju pred odborom najprije predstavlja premijer Plenković.

U međuvremenu je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Bačić, kazao kako će glasovanje o povjerenju novim ministrima, prethodno zakazano za 17 sati, najvjerojatnije početi sa zakašnjenjem, ali najkansije do 18 sati.

Članovi Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav ministra financija Zdravka Marića, kandidata za potpredsjednika Vlade ispitivali su znantno kraće nego Davora Božinovića pa je na sjednici tog Odbora započelo ispitivanje Ivana Malenice, kandidata za novog ministra uprave. No, i njegovo ispitivanje nije trajalo dugo pa su članovi Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav izglasali povjerenje Malenici kao kandidatu za ministra uprave te ministrima Božinoviću i Mariću za potpredsjednike Vlade.

Istodobno, Marko Pavić dobio je potporu Odbora za regionalni razvoj i fondove EU da bude ministar regionalnog razvoja i fondova EU.

Počela je sjednica odbora za europske poslove i vanjsku politiku na kojoj će premijer Plenković predstaviti kandidata za novog ministra vanjskih i europskih poslova, Gordana Grlića Radmana.

Ispitivanje Božinovića trajalo puna tri sata

Puna tri sata na Odboru za Ustav, poslovnik i poliitčki sustav trajalo je ispitivanje jednog od dvojice kandidata za novog potpredsjednika Vlade, ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Većina pitanja upućenih Božinoviću odnosila se na odnos hrvatske policije prema ilegalnim migrantima. Nakon Božinovića, članovi tog odbora počeli su ispitivati ministra financija Zdravka Marića, još jednog kandidata za potpredsjednika Vlade. Mostovac Robert Podolnjak pitao je Marića kako je jedna dužnosnica (bivša ministrica gospodarstva i potpredsjednica Vlade Martina Dalić) morala podnijeti ostavku dok je on, Marić, sada predložen za napredovanje, iako su prema odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa oboje povrijedili načela javog djelovanja.

“Jedne članice više nema, a vas premijer predlaže za potpredsjednika. Kako je moguće potpredsjednicu natjerati na ostavku, a u vašem slučaju, unatoč postojanju iste odluke, predloženi ste za unapređenje. Ne mogu naći logično, političko objašnjenje. Ne biste smjeli obnašati dužnost niti ministra, a kamoli potpredsjednika”, ustvrdio je Podolnjak.

Na to je reagirao HDZ-ov Branko Bačić rekavši da Dalić nije bila razriješena nego je podnijela ostavku, i to prije nego što je Povjerenstvo donijelo odluku.

“Argumenti su vam totalno promašeni”, rekao je Bačić Podolnjaku.

Marić je dogovorio Podolnjaku rekavši: “Na svaki poziv povjerenstva sam se očitovao i pisanim putem i na sjednici. Javnost je čula rspravu. Niti u jednom očitovanju nisam se pozivao na druge predmete, nisam druge stavljao u fokus. Vodio sam se isključivo tim principom. Ja sam najavio da ću koristiti pravna sredstva koja imam na raspolaganju. Upravni sud je nedavno donio presudu nisam je još vidio – ukinuo je odluku i predmet vratio na ponovni postupak. Uvjeren sam da će moji argumenti biti prihvaćeni.”

Arsen Bauk (SDP) pitao je Marića o njegovom osobnom odnosu s Antom Todorićem, sinom Ivice Todorića.

“Moje zaposlenje u Agrokoru bilo je četiri godine. Ja sam javni dužnosnik i javna osoba i sve što radim je predmet interesa javnosti. I ja sam toga svjestan. U Agrokoru sam radio kao izvršni direktor, uvijek sam imao vrlo korektan i profesionalan odnos s Todorićem. I kao poslodavac i predsjednik Uprave teme su nam uvijek bile isključivo gospodarske. Nakon odlaska iz Agrokora, nikada svojim poznanicima okretao leđa niti ću. U jednom trenutku smo se dogovorili da se vidimo i to u trenutku kada on više nije bio predsjednik uprave. Jedan ugodan razgovor o različitim temama”, kazao je Marić.

Plenković Marasu: Bezobrazni ste, ne znate ništa i plačete

Na Odboru za regionalni razvoj i fondove EU, gdje je došao predstaviti Marka Pavića kao kandidata za novog ministra, premjer Andrej Plenković verbalno se ‘dokačio’ s SDP-ovcem Gordanom Marasom koji je ustvrdio da je Plenkovićeva vlada najkorumpiranija od svih dosadašnjih.

“Vi i vaši ministri koji su otišli korumpirali su vašu Vladu. Nije opozicija dala posao od 16 miljuna kuna, nije opozicija nakrcala imovinom Kuščevića i Tolušića. To su napravili vaši ljudi. Govorili ste prije mjesec dana da ne vidite nikakav razlog da Tolušić i Žalac odu iz Vlade. Probajte se osvijestiti. Vaša vlada prožeta je korupcijskim aferama”, oštro je kazao Maras Plenkoviću.

No, dobio je i vrlo oštar odgovor.

“Vidim da je gospodin Maras ‘stalker’ koji me slijedi po Odborima. Čestitam mu na brzini trčanja. Bez argumenata me optužujete. Ako želite plakati, isplačite se pa se vratite. Ne trpite kritiku. Malo ste mi netolerantni. Neargumentirano, osuđujete i presuđujete. Smrtno ste me uvrijedili da sam korumpiran”, uzvratio je Plenković Marasu koji mu je neprestano upadao u riječ.

U jednom trenutku Plenković je Marasu rekao da “nije samo bezobrazan, nego i ne zna ništa” te mu je rekao da je “plačljivko”. Nakon toga Maras je napustio sjednicu Odbora. Odmah potom na Facebooku je objavio: “Bahatlija vrijeđa i ne odgovara na pitanja o korupciji. Katastrofa je kakvog premijera ima Republike Hrvatska”.

Nekoliko minuta kasnije Maras se opet oglasio na Facebooku napisavši kako jedva čeka da Plenković, odnosno “bahatlija” kako ga je nazvao, dođe na Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo kojim on predsjeda. “Neka pripremi odgovore na jednostavno pitanje: zašto je smijenio minsitre optužene za korupciju kje je do jučer podržavao”.

Za razliku od nekih drugih članova dugih odbora, SDP-ov član Odbora za regionalni ravoj i fondove EU Damir Mateljan imao je sreću da mu premijer odgovori na pitanje jesu li razlozi za odlazak ministrice Gabrijele Žalac bile afere ili nesposobnost.

“Vrlo jasno sam precizirao svoju rekonstrukciju. Htio sam da ova Vlada, koja je izrazito uspješna, nesmetano nastavi svoj rad. Ne želim voditi Vladu u vrlo zahtjevne reforme opterećen javnom atmosferom da se ova vlada veže uz radnje uz koje ide konotacija kriminalnih radnji. U politiku sam došao angažiran da na temelju vrijednosti koje su sadržajne, pošteno, predano i angažirano radim za dobrobit hrvatskih ljudi. I želim raditi nesmetano, ne prejudicirajući bilo koju odgovornost ili krivnju, kao što to rade oporbeni zastupnici. Ne dam da se na ovu vladu lijepi etiketa korumpiranosti”, ponovio je Plenković.

“Zadovoljstvo mi je što sam kandidat za ovu poziciju. Mogu reći da će se nastaviti posao koji se uspješno radio do sada”, kazao je Marko Pavić, kandidat za ministra regionalnog razvoja i EU fondova na sjednici resornog odbora.

Kazao je da će mu prioriteti biti osiguranje kontinuiteta korištenja sredstava EU fondova, novo financijsko razdoblje te ravnomjerni razvoj Hrvatske. Najavio je da će predložiti centraliziranu isplatu za EU fondove.

Odbor za poljoprivredu dao je zeleno svjetlo za imenovanje Marije Vučković novom ministricom poljoprivrede. Za njezino imenovanje minsitricom bilo je sedam članova Odbora, a četvero je bilo protiv.

“To je velik resor, uvijek može biti različitih sukoba, različitih interesa, nastojat ćemo raditi zakonito. Na sva ćemo pitanja odgovarati javnosti pa će biti lakše”, kazala je Vučković nakon sjednice Odbora za poljoprivredu.

Premijer na turneji od odbora do odbora, ne odgovara na pitanja

Gordan Maras (SDP) demonstrativno je napustio sjednicu Odbora za poljoprivredu jer nije mogao postaviti pitanje premijeru Plenkoviću. Plenković je, naime, već otišao na sjednicu Odbora za regionalan razvoj i EU fondove gdje će predstaviti Marka Pavića kao novog ministra u tom resoru.

Plenković je za Pavića rekao da ima “vrlo široko iskustvo” te da ga poznaje niz godina i cijeni njegove profesionalne kvalitete.

“Smatram da će s bogatim međunarodnim iskustvom znati pronalaziti rješenja u ovom resoru, koji je važan za Hrvatsku jer smo proeuropsko orijentirana Vlada”, kazao je premijer dodavši da će se Pavić fokusirati na realizaciju ‘projekta Slavonije’.

Plenković se zahvalio dosadašnjoj ministrici regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijeli Žalac na ostvarenim uspjesima.

Nakon što je Zekanović bio nezadovoljan što ne može premijeru @AndrejPlenkovic postaviti pitanje na Odboru za Ustav (jer nije član odbora pa mora čekati), slična situacija na Odboru za poljoprivredu s Marasom. Maras napustio sjednicu. Premijer ide od odbora do odbora #n1info pic.twitter.com/zg1M84Ob0p — Katarina Brecic (@kbrecic) July 19, 2019

Zatsupnik SDSS-a Milorad Pupovac na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav rekao je da će, kao član vladajuće većine, podržati predložene kandidate za nove ministre i potpredsjednike Vlade.

Pred saborskim Odborom za poljoprivredu počelo je predstavljanje predložene kandidatkinje za ministricu poljoprivrede Marije Vučković.

“Godinama je obnašala niz funkcija u županiji, stručnjakinja je u ekonomiji, obavljala je i poslove vezane za EU fondove… Članica je HDZ, aktivna u stranci u Pločama. Smatram da će vrlo kvalitetno obavljati poslove kao nova ministrica”, kazao je premijer Plenković predstavljajući je.

Oporba ljuta jer je premijer otišao s Odbora za ustav

Premijer Andrej Plenković ražestio je oporbene članove saborskog Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav jer je nakon sat vremena napustio sjednicu na kojoj je predstavljao nove potpredsjednike Vlade – ministre Davora Božinovića i Zdravka Marića – te novog ministra uprave Ivana Malenicu. Premijer je otišao jer na Odboru za poljoprivredu treba predstaviti novu resornu ministricu. Plenković bi, naime, tijekom dana trebao na sedam različitih odbora predstaviti nove ministre.

Oporba na odboru za Ustav, poslovnik i politički sustav nije imala sluha za takav njegov zgusnuti raspored pa su ga upitali zašto je uopće dolazio. Zbog nemogućnosti postavljanja pitanja premijeru pobunio se Hrvoje Zekanović (HRAST),a i Robert Podolnjak iz Mosta.

“Ne može predsjednik Vlade napustiti raspravu. Mi mu želimo postaviti pitanja”, kazao je Podolnjak.

Zekanović je pitao Božinovića zašto se ne podignu ograde na granicama kako bi se spriječio ulazak migranata. Božinović mu je odgovorio da u ovom trenutku nema potrebe za podizanjem ograda i stavljanjem žica.

“Broj migranata koji dolazi na granice nije toliki da bi predstavljao problem koji policija ne može riješiti. To što neke druge zemlje postavljaju žice, one na to imaju pravo”, kazao je Božinović te dodao da je deplasirano govoriti o stotinama tisuća migranata.

“U tm slučaju bilo bi ih i ovdje na Markovu trgu”, kazao je.

Na pitanje SDP-ovca Peđe Grbina dijeli li mišljenje predsjednice Republike da je prihvatljiva primjena tzv. pushbacka odnosno ‘malo nasilja’ prema migrantima na granici te da mu objasni sam pravni pojam “pushbacka”, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, u svojstvu kandidata za jednog od novih potpredsjednika Vlade odgovorio je da hrvatska policija provodi zaštitu hrvatske granice u skladu sa zakonom, nacionalnim i schengenskim zakonodavstvom.

‘Pritužbe o nasilju dosad su većinom bile lažne’

“Vi ste se o postupanju policije mogli informirati iz onoga što je službeno, što govori Vlada, ministarstvo, a naravno i iz drugih izvora. Iz službenih izvora nikada niste mogli čuti da se govori o pushbacku. Hrvatska je na jednoj od najizazovnijih migrantskih ruta. Ako ima nekih pritužbi, dojava, ravnateljstvo policije i nadležne službe to provjeravaju. Bilo je nekih slučajeva gdje su se one potvrdile pa su neki policajci zbog prekoračenja ovlasti bili sankcionirani, no većinom se te dojave ne potvrde. Sve te dojave dolaze od ljudi koji, koliko sam informiran, nisu mogli po nekoliko puta ući u Hrvatsku. Policija ima pravo na korištenje sredstava prisile u samoobrani”, kazao je Božinović.

“Ni vi ni ja nismo sud da donosimo kategoričke zaključke o tome je li netko nešto prekršio ili ne. Možete nas ne voljeti, možete nas mrziti kao što to neki ovdje čine, ali nikada neću dopustiti da netko meni ili mojoj Vladi lijepi etikete korupcije”, rekao je premijer Andrej Plenković odgovarajući Grbinu na sjednici saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Grbin mu je odgovorio rekavši da ne lijepi on Vladi etiketu korupcije već ministri uhvaćeni u aferama.

Grbin proziva ministre

“Epitet korupcije vam je zalijepio gospodin Tolušić, kad je izvan svake tržišne cijene angažirao trgovačko društvo da mu sagradi kuću i roštilj. Etiketu korupcije zalijepila vam je i gospođa Žalac kad se u njezinom dvorištu našao Mercedes koji nije u imovinskoj kartici, a povezan je s društvom koje je dobilo milijune. Konačno, etiketu korupcije zalijepio je i gospodin Marić, koji je za pedesetak eura po kvadratu prodavao zemljišta u Dubrovniku i okolici”, uzvratio je Grbin Plenkoviću.

Premijer je s ministrima stigao na Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, gdje će se raspravljati o iskazivanju povjerenja Davoru Božinoviću i Zdravku Mariću za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade te Ivanu Malenici za obavljanje dužnosti ministra uprave.

“Siguran sam da će dobro obaviti zadaću koja je pred njima”, kazao je premijer Plenković predstavljajući Božinovića, Marića i Malenicu, javlja N1.

Nakon što je premijer na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav predstavio ministre Davora Božinovića i Zdravka Marića kao nove potpredsjednike Vlade, a Ivana Malenicu kao novog ministra uprave, raspravu je započeo SDP-ov Peđa Grbin. On je kazao da ga zanima zašto su smijenjeni ministri otišli iz Vlade.

“Rasprave o Malenici ne bi bilo da svemu nisu prethodile afere gospodina Kuščevića”, kazao je Grbin. Ministra unutarnjih poslova Božinovića, koji je predložen za novog potpredsjednika Vlade, Grbin je upitao dijeli li mišljenje s predsjednicom Republike Kolindom Grabar-Kitarović da je prihvatljiva primjena tzv. pushbacka odnosno ‘malo nasilja’ prema migrantima na granici.

“Objasnite pravni termin pushbacka, odnosno, koji propis ga dopušta. Osvrnite se na navode policajaca koji kažu da im je naloženo da primjenjuju nasilje i oduzimanje dokumenata migrantima”, zatražio je Grbin od Božinovića.

‘Alardović ne poznaje sustav’

Sindikati od novog ministra rada i mirovinskog sustava, Josipa Aladrovića, ne očekuju ništa, javlja N1.

“Predloženi novi ministar ne poznaje sustav u koji ulazi, sustav u kojem itekako ima posla”, komentirao je, među ostalim, predsjednik SSSH Mladen Novosel. Dosadašnji ravnatelj HZMO-a Josip Aladrović “istaknuo se” već prilikom izračuna troška u slučaju prolaska referendumskih prijedloga za vraćanje dobne granice za odlazak u starosnu mirovinu na 65 godina i smanjenje penalizacije za prijevremeno umirovljenje, smatraju.

Hrvatski sabor u petak bi na izvanrednoj sjednici trebao izglasati sedmero novih ministara i dvojicu potpredsjednika u hrvatskoj Vladi. Tomu će tijekom prijepodneva prethoditi sjednice sedam matičnih saborskih odbora na kojima će premijer Andrej Plenković predstaviti kandidate za nove članove svoga kabineta, pa će se na odborima raspravljati o budućim ministrima dok će se na plenarnoj sjednici, koja je zakazana za 17 sati, o njima samo glasovati.

Već u 8.30 sati na sastanku će se okupiti klubovi parlamentarne većine kako bi im premijer Plenković predstavio buduće članove svoje Vlade.

PREMIJER OTKRIO ZAŠTO JE SMIJENIO MINISTRE: ‘Ne želim da bilo tko za Vladu, za mene, za ministre, veže aluzije na nepravilnosti ili korupciju’

Plenković kaže da je saborska većina stabilna

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u petak da su spremni za izvanrednu sjednicu Sabora na kojoj trebaju biti izglasani novi ministri poručivši kako je većina stabilna i čvrsta.

“Većina je stabilna i čvrsta”, odgovorio je Plenković novinarima dok je išao iz Banskih dvora prema Hrvatskom saboru, na pitanje je li većina stabilna za izglasavanje povjerenja novim ministrima.

U Hrvatskom saboru održava se saborski Klub HDZ-a na kojem će biti predstavljeni novi ministri. Na pitanje kako misli pomiriti nezadovoljnike u stranci koji su nezadovoljni odlaskom ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića (Josip Đakić), odgovorio je kako je Đakić jučer rekao da je nesretan što Tolušić odlazi, ali i da će podržati nove ministre i ministricu Vesnu Bedeković. Upitan za komentar da oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora tražeći ostavku ministra zdravstva Milana Kujundžića odgovorio je da to nije prema saborskom Poslovniku.

Plenković dolazi predstaviti predložene ministre

Saborski Poslovnik predviđa da ako usred mandata dolazi do izmjena članova Vlade, rasprava se ne održava na plenarnoj sjednici, nego samo na resornim odborima. Tako će već u 9.30 ujutro zasjedati Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojemu će se raspravljati o dvojici novih predloženih potpredsjednika Vlade – ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću te ministru financija Zdravku Mariću koji će kao potpredsjednik Vlade biti nadležan za gospodarstvo.

Na istom će se odboru raspravljati i o novom ministru uprave Ivanu Malenici, koji dolazi na mjesto Lovre Kuščevića koji je podnio ostavku.

Na Odboru za poljoprivredu premijer Plenković predstavit će svoju kandidatkinju za ministricu poljoprivrede Mariju Vučković, a potom će se na sjednici Odbora za regionalni razvoj i EU fondove raspravljati o novom ministru regionalnog razvoja Marku Paviću, dosadašnjem ministru rada i mirovinskog sustava koji nasljeđuje razriješenu Gabrijelu Žalac.

PRVE IZJAVE NOVIH MINISTARA: ‘U HDZ sam se učlanio sa 16 ili 17 godina’; Ministrica poljoprivrede najavila digitalizaciju

Očekuje se da bi se glasovanje moglo oduljiti

Na zajedničkoj sjednici Odbora za europske poslove i Odbora za vanjske poslove zastupnici će raspravljati o novom ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, koji će na mjestu ministra vanjskih i europskih poslova zamijeniti Mariju Pječinović Burić koja odlazi na dužnost glavne tajnice Vijeća Europe. Zajedničku sjednicu održat će i Odbor za obitelj, mlade i sport te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, koji će raspravljati o predloženoj ministrici demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Vesni Bedeković. Potom će na sjednici Odbora za gospodarstvo biti predstavljen premijerov kandidat za ministra državne imovine Mario Banožić, koji zamjenjuje Gorana Marića koji je u ponedjeljak podnio ostavku. Posljednji je sazvan Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo koji će raspravljati o predloženom novom ministru rada i mirovinskog sustava Josipu Aladroviću.

Svakoga od novih članova predstavit će premijer Plenković, no u raspravama vjerojatno neće sudjelovati zbog velikog broja odbora koji zasjedaju.

U 17 sati trebalo bi početi izglasavanje novih ministara na plenarnoj sjednici, a oporba bi svoje kritike i nezadovoljstva mogla demonstrirati traženjem stanki, pa se očekuje da bi se i glasovanje moglo oduljiti. Odmah nakon izglasavanja novi ministri i potpredsjednici Vlade trebali bi položiti prisegu.

JANDROKOVIĆ OTKRIO KRITERIJE ZA ODBACIVANJE MINISTARA: Vodili se načelom maksimalne korisnosti za Vladu, većinu i HDZ