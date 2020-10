POČINJU S KAŽNJAVANJEM AKO NE NOSITE MASKU, NAJSTROŽE JE U ZAGREBU: ‘Korona redari od sutra počinju s radom’

Damir Trut objasnio je kako će od sutra u ugostiteljskim objektima korona redari paziti na pridržavanje epidemioloških mjera

Prvi je dan strožih jesenskih mjera u borbi protiv korone, a što se tiče obaveznog nošenja maski najstrože mjere su u Zagrebu. Dok su drugdje tek preporuka na otvorenom, u metropoli su obveza tamo gdje nije moguće osigurati razmak. S novim mjerama traži se odgovornije ponašanje građanki i građana, o postavlja se pitanje što ako se ne budu poštivale i stižu li koronaredari.

“Korona redari su jedna od mjera propisanih preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), to su osobe koje odrede vlasnici ugostiteljskih objekata i njihova zadaća je provoditi epidemiološke mjere HZJZ-a”, objasnio je za RTL pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut.

“Oni su dužni određivati ih već od sutra od kada kreću najnovije mjere, preporuke, znači – svaki objekt koji ima više od 50 osoba, na svakih 50 osoba mora imati jednog korona redara”, kazao je Trut.

Kazne za ne nošenje maske

Što se tiče sadašnje situacije na terenu s obzirom na to da je prvi dan provođenja novih strožih mjera, istaknuo je da je “uredna”. “I to prema dobivenom izvješću inspektora civilne zaštite koji su na terenu, a danas su imali 258 nadzora, iz čega je 16 kršenja, koja su nepridržavanje razmaka i nenošenje maske te nenošenje maske na pravilan način u objektima”.

Kaže da kazni nije bilo, nego samo usmenih upozorenja. Objasnio je da “kazne mogu dobiti svi oni koji krše mjere koje su propisane i određene odlukom Stožera civilne zaštite”. Istaknuo je da “postoji kazna za nenošenje maski jer je to jedna od odluka da se maske moraju nositi, to je odredba, to je odluka i nadzire se provođenje odluke o nošenju maske”.

