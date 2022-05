Počinje druga faza radova na zagrebačkom Mostu slobode, koja obuhvaća zamjenu četiriju prijelaznih naprava na mostu. Iz Grada Zagreba su izvijestili da će radovi vrijedni oko tri milijuna kuna trajati do 31. kolovoza.

Izmjenično zatvaranje dijelova mosta

Stoga će na jednoj od najprometnijih dionica u gradu biti uvedena posebna prometna regulacija. Radovi će započeti na zapadnoj strani mosta što znači da će kolnik u smjeru juga, odnosno prema Velikoj Gorici biti zatvoren za sav promet. Umjesto toga, promet će se odvijati po istočnoj strani mosta, po jednoj prometnoj traci za svaki smjer. Pješaci i biciklisti će također koristiti samo istočni nogostup.

Predviđa se da će radovi na zapadnoj strani mosta trajati mjesec i pol dana, nakon čega će se preseliti na istočni dio, dok će sav promet biti prebačen na obnovljenu stranu. Osim toga, tijekom završnog varenja prijelaznih naprava, most će na četiri noći biti u potpunosti zatvoren za promet, o čemu će građani biti obaviješteni.

Glavni cilj: sigurna cestovna infrastruktura

Ovi radovi su nužni zbog dotrajalosti prijelaznih naprava, od kojih je jedna početkom godine i pukla. Time se sprječava propadanje konstrukcije i ležajeva na upornjacima ispod prijelaznih naprava, odnosno mogućnost propadanja same vozne površine.

"Zbog privremene prometne regulacije od 31. svibnja od 10 sati do 31. kolovoza do 20 sati, sugrađane upozoravamo na moguće teškoće u prometovanju te ih molimo za strpljenje i razumijevanje. Kako bismo unaprijedili kvalitetu života sugrađana, Gradska uprava je kao jedan od svojih glavnih ciljeva imenovala sigurnu, pouzdanu i funkcionalnu cestovnu infrastrukturu koja omogućuje optimalnu protočnost prometa u Zagrebu. Stoga do kraja mandata planiramo uložiti više od 400 milijuna kuna u obnovu mostova, vijadukata i nadvožnjaka", poručili su iz Grada Zagreba.