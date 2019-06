POČINJU LJETNE GUŽVE NA AUTOCESTAMA: Pojačan promet u Lučkom, zastoj na A3 zbog prometne nesreće

Autor: HINA i Danas.hr

Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvijete i bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi, a pojačan je promet na ulasku na autocestu A1 u Lučkom i na dionici Zagreb-Bosiljevo te na gradskim obilaznicama i pojedinim graničnim prijelazima.

Zbog prometne nesreće vozi se uz ograničenje brzine na autocesti A3 između čvora Lipovljani i čvora Novska (125+700km) u smjeru Lipovca.

Promet bez posebnih ograničenja

Hrvatski autoklub (HAK) je u 8:24 javio da se na većini cesta vozi uz povoljne vremenske uvijete i bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na ulasku na autocestu A1 u Lučkom (kolona u smjeru mora je oko 300 metara) i na dionici Zagreb-Bosiljevo te na gradskim obilaznicama i pojedinim graničnim prijelazima. Zbog vožnje u koloni vozače pozivamo da prilagode brzinu i sigurnosnu udaljenost između vozila.

Do 16. lipnja u 19:00 sati zatvorena je državna cesta DC53 Slavonski Brod-Našice u Čaglinu, zbog asfaltiranja. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kroz tunel Frukov Krč u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom (pretjecajnim). Zbog oštećenja kolnika, na državnoj cesti DC47 Jasenovac-Hrvatska Dubica zabrana je prometa za vozila iznad 15 tona.

Danas od 16 do 24 sata zatvara se dio državne ceste D50 koja prolazi kroz Otočac Ulicom kralja Zvonimira i to od raskrižja s Ulicom Ćirila i Metoda do raskrižja s Ulicom Stjepana Radića. Promet se za sva vozila preusmjerava: D50 – Ulica Ćirila i Metoda, Zagrebačka ulica, Ulica Stjepana Radića – D50 i obrnuto.

Duža čekanja na graničnim prijelazima sa Slovenijom?

Zbog radova zatvoreni je granični prijelaz GP Goričan (do 30. lipnja). Promet se preusmjerava na GP Goričan II. GP Dvor i Vitaljina otvoreni su samo za promet putnika i osobnih vozila. Na GP Gunja zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (zbog nestabilnosti mosta). Od 5. svibnja na GP Metković zabrana je prometa za turističke autobuse.

Zbog odluke o ograničenju prometa za teretna vozila u Sloveniji koja je na snazi od 1. lipnja ove godine, očekuju se duža čekanja za teretna vozila, osobito na graničnim prijelazima Bregana/Obrežje i Macelj/Gruškovje. U pomorskom prometu nema poteškoća.