Neprofitna udruga Digitalne tehnologije pokrenula je prvi portal na kojem se mogu pronaći i naručiti raznolike profesionalne usluge. Tim povodom udruga organizira humanitarnu akciju pod nazivom "Dobro se dobrim vraća". Riječ je o kampanji humanitarnog karaktera u kojoj ljudi daruju svoje lajkove i dijeljenja na društvenim mrežama kako bi obitelji kojima je to potrebno dobile neophodne usluge besplatno. Ovo je jedna od rijetkih humanitarnih akcija u kojoj se ne skuplja novac.

U stvari, ne treba baš ništa materijalno.

Instrukcije za učenike, majstorske usluge, popravci...

U ovoj akciji građani mogu sudjelovati tako da podijele informaciju o njoj na društvenim mrežama i u drugim medijima kako bi za nju saznali svi koji trebaju. I to je to! Nikad nije bilo lakše pomoći onima kojima je potrebno - kažu organizatori. Naime, portal Profesionalne-usluge.eu besplatno će pružiti znanje učenicima koji si ne mogu priuštiti privatne sate instrukcija. Također i razne majstorske usluge kućanstvima kojima je to potrebno, te usluge popravka i servisa bojlera u ovo zimsko doba – sve potpuno besplatno.

Iz udruge Digitalne tehnologije kažu da je namijenjena kućanstvima kojima je usluga majstora ili servisera bojlera u ovo zimsko doba neophodna, i općenito obiteljima manje platežne moći te učenicima koji se žele educirati i potrebno im je ali privatne sate instrukcija si ne mogu priuštiti.

"Podijelite i uputite ljude da se predbilježe na besplatne usluge na portalu Profesionalne-usluge.eu. Sve je potpuno besplatno. Vašim doprinosom ova humanitarna akcija dolazi do onih kojima je to najpotrebnije", poručuju iz neprofitne udruge Digitalne tehnologije.