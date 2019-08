POČINJE SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA: Svi oni koji se jave, kredit će i dobiti. Ministar otkrio sve detalje

Zahtjeve mogu podnositi građani RH, a subvencionirani krediti odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) danas je počela sa zaprimanjem zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar očekuje da će stići više od dvije tisuće zahtjeva.

Ove godine u natječaju sudjeluje 12 banaka, dok se kamatne stope kreću od 3,12 posto koje nudi HPB do najviše mogućih 3,75 posto koje nude Erste i Zagrebačka banka za kredite u kunama i eurima.

Subvencija će iznositi od 30 do 51 posto, ovisno o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se kupuje nekretnina

Potreban je samo kompletan zahtjev

“Dolaze sretni dani za više od dvije tisuće obitelji koje će u sljedećih nekoliko dana predati svoje zahtjeve i, ako su kompletirani, dobiti subvenciju na stambene kredite i osigurati svoj novi dom”, izjavio je ministar, prenosi Novac.

Neslužbeno se doznaje kako je Erste banka prva predala zahtjeve (njih 13), 40 zahtjeva uručila je Privredna banka Zagreb, dok je Raiffeisen banka uručila četiri zahtjeva.

Usporedbe radi, prošle godine u prvih sat vremena banke su predale više od 900 zahtjeva, a od deset banaka koje su sudjelovale, već prvo jutro ih je šest bilo pred vratima APN-a, piše Novac.

Ministar tvrdi da je novac osiguran

Sve je to zbog boljeg planiranja, navodi ministar Štromar. “Planirali smo tako da smo osigurali dovoljno sredstava, a svi oni koji se jave u sljedeća dva tjedna sigurno će dobiti subvenciju. Ovo godine je sve mnogo jednostavnije, i siguran sam da će biti više od dvije tisuće zahtjeva”, rekao je Štromar.

Neke stvari nisu kao lani

Nekoliko je izmjena zakona, a one glavne odnose se na produljenje subvencije s četiri na pet godina, natječaji se planiraju i za iduće dvije godine, a tu je i demografski element – svaka se subvencija za svako rođeno dijete produljuje za dvije godine.

Subvencionirani kredit i za gradnju kuće

Zahtjeve mogu podnositi građani RH, a subvencionirani krediti odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće. No, za to je potrebna i građevinska dozvola, i to za do najviše 1500 eura po metru kvadratnom, odnosno do najvišeg iznosa kredita od sto tisuća eura čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina. Ukupni iznos kredita može biti i veći, ali se razlika pritom neće subvencionirati, piše Novac.