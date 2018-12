POČINJE ŠOPING GROZNICA: Otkriven datum početka zimskih sniženja, evo na koje zamke trebate paziti

Iz udruge Potrošački forum upozorili su na ‘zamke’ trgovaca kako nakon kupovine ne biste požalili

S obzirom da uskoro kreće blagdanska kupovinska groznica, iz udruge Potrošački forum upozorili su na “zamke” trgovaca kako nakon kupovine ne biste požalili, piše Glas Slavonije.

Prvo, treba imati na umu da najveća sniženja kreću nakon Božića, 27. prosinca, pa bi trebalo izbjeći zamku predblagdanskih “velikih sniženja”.

“Tu treba istaknuti i da se sezonska sniženja zakonski smiju oglašavati 60 dana, ali ako nakon toga trgovac više nema istaknut natpis sezonsko sniženje, on i dalje smije prodavati tu robu po sniženoj cijeni u svojoj poslovnici do isteka zaliha”, rekla je Dunja Mak, pravnica u Savjetovalištu za potrošače u Osijeku, za Glas Slavonije.

Ne kupovati stihijski

“Također”, nastavlja Mak, “tijekom blagdanske kupnje ne treba kupovati stihijski, posebice ne bez isprobavanja odjeće ili obuće, jer kasniju reklamaciju proizvoda koji nema materijalni nedostatak trgovac zakonski nije dužan uvažiti”.

“Isto tako, trgovac ne smije ni odbiti reklamaciju proizvoda koji ima materijalni nedostatak, ako uz proizvod nije predana originalna ambalaža ili ako je kupljen po sniženoj cijeni”, rekla je Mak naglasivši da je potrebno sačuvati račun kao dokaz kupnje.

“Prilikom kupovanja preko interneta kupac ima pravo u roku od 14 (kalendarskih) dana od dana kada je zaprimio proizvod predomisliti se i pisanim putem raskinuti ugovor bez objašnjenja, vratiti proizvod trgovcu i ostvariti pravo na povrat cjelokupnog plaćenog iznosa”, rekla je Dunja Mak za Glas Slavonije.

Kada je obvezna zamjena proizvoda?

Također, iz Potrošačkog foruma također upozoravaju kako kod nas u mnogim slučajevima nije uobičajeno poklon zamijeniti za bilo što drugo u trgovini u kojoj je kupljen, i to bez računa.

“Najveći broj trgovaca zbog dobre reputacije prihvatit će zamjenu odjeće i obuće za veći ili manji broj, i to samo uz predočenje računa. No, to je to. Kod nas je obvezna zamjena proizvoda ili povrat novca samo ako proizvod ima materijalni nedostatak (grešku, kvar).

U tom smislu valja znati da određeni broj trgovaca neće zamijeniti igračku ako nije u skladu s dobi djeteta koje ju je dobilo na dar, kao ni kućanski uređaj koji je ispravan, ali je darivanoj osobi ‘duplikat‘ ili ‘nepotreban‘, jer ih na to ne obvezuje ni jedna zakonska odredba”, objasnila je Mak.