Iz Grada Zagreba u petak su izvijestili kako kreće rekonstrukcija Jadranskog mosta koja će trajati od subote, 24. rujna pa sve do 24. lipnja 2023.

Iz Grada preporučuju obilaze pravce

"Prilikom izvođenja radova sanacije prijelaznih naprava i izvanrednog održavanja južog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta, od subote 24. 09. 2022. godine od 10,00 sati do subote 24. 06. 2023. godine do 20,00 sati, zauzimati će se dio kolnika, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu kolnika. Prilikom predmetnih radova bit će onemogućeno kretanje pješaka i biciklista u zoni radova te će isti biti preusmjereni preko Savskog mosta. Napominjemo kako bi se izbjegla dodatna zagušenja na predmetnoj lokaciji predlažemo obilazni pravac: Avenija Dubrovnik – Most Slobode odnosno Most Mladosti. Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji", stoji u priopćenju iz Grada.