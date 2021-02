POČINJE PROBNI POPIS STANOVNIŠTVA: Bit će proveden u tri županije i Gradu Zagrebu

Ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković rekla je kako je probni popis stanovništva odgađan prvi put zbog prošlogodišnjeg popisa poljoprivrede, a drugi put zbog epidemiološke situacije

U Varaždinskoj županiji, uz Primorsko-goransku, Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku te Grad Zagreb, od 1. do 15. ožujka provoditi će se probni popis stanovništva kojim će biti obuhvaćeno oko 12.000 ljudi, objavljeno je u četvrtak na konferenciji za novinare u Varaždinu.

U Varaždinskoj županiji izabran je uzorak od deset popisnih krugova za probni popis od 1. do 15. ožujka 2021. Riječ je o Ivancu, Orehovcu, Čanjevu, Trnovcu Bartolovečkom, Donjoj Voći, Draškovcu, Apatiji, Gornjem Vratnu i Varaždinu.

Cilj probnog popisa – utvrditi nedostatke

Zamjenik župana Robert Vugrin rekao je kako će biti obuhvaćeno oko tisuću kućanstava i nešto više od dvije tisuće ljudi. Dodao je da će popisivači od 22. do 26. veljače obići kućanstva i podijeliti letke.

“Cilj probnog popisivanje je da se jasno prepoznaju eventualni nedostatci i problemi kako bi prvi popis išao besprijekorno“, rekao je Vugrin. Dodao je kako je popis predviđen preko aplikacije e-Građani te je zamolio sve građane da se registriraju jer je, podsjetio je, dosad na toj aplikaciji registrirana samo jedna četvrtina stanovništva Varaždinske županije, a samo 15 posto stanovništva redovito se njome koristi.

Kućanstva koja se nisu popisala preko aplikacije obilazit će popisivači, a Vugrin je istaknuo da je Županija predložila testiranje popisivača na koronavirus netom prije ulaska u kućanstva kako bi se mogućnost zaraze svela na minimum.

Dvaput odgađan probni popis stanovništva

Ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković rekla je kako je probni popis stanovništva odgađan prvi put zbog prošlogodišnjeg popisa poljoprivrede, a drugi put zbog epidemiološke situacije. Istaknula je kako je probni popis bitan zbog novih načina prikupljanja i obrade podataka jer je modernizacija jedan od strateških ciljeva Državnog zavoda za statistiku.

“Odlučeno je da će se prvi put svim građanima RH omogućiti da se sami popišu“, rekla je Brković i podsjetila da je ta odluka donesena prije nekoliko godina, kad su počele pripreme za popisivanje.

“Ono što je u cijeloj priči pozitivno je da svaka osoba koja ima pristup e-Građanima može popisati ne samo sebe, nego i sve članove svojega kućanstva“, rekla je Brković.

Preko e-Građani svatko može popisati sebe

Dodala je da od 1. do 7. ožujka sve osobe koje su izabrane za probni popis, a riječ je oko 12.000 osoba u RH, mogu popisati sebe i članove svojeg kućanstva. Od 8. ožujka do 15. ožujka predviđeno je da 50-ak popisivača na području Hrvatske izađe na teren i uz pomoć prijenosnih računala popišu sve osobe koje to nisu same učinile.

Pravi popis stanovništva koji je bio prvotno planiran u travnju najizglednije je da će se održati u lipnju. Što se tiče popisa stanovništva na potresom pogođenom području, popisivat će se jednako kao i u ostalim dijelovima Hrvatske.

“Sve građane koji se u tom trenutku ne nađu u svojim kućama ili su trenutno raseljeni popisat ćemo u onom području gdje se zateknu“, objasnila je Brković. Dodala kako su prilagodili aplikaciju tako da će se svi oni koji ne budu na uobičajenom mjestu boravišta u trenutku popisa moći izjasniti da je to zbog potresa.

