POČINJE GIGANTSKI PROJEKT VRIJEDAN 1,2 MILIJARDE KUNA: Širi se istarski ipsilon, kažu da ćemo na tome još i zaraditi

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku izmjenama koncesijskog ugovora i nastavku gradnje Istarskog ipsilona što je preduvjet za izgradnju druge cijevi tunela Učka

Nakon pregovora dugih dvije godine počinje 1,2 milijarde kuna (bez PDV-a) vrijedan megaprojekt proširenja istarskog ipsilona. U sklopu projekta dogradit će se puni profil autoceste od Pazina do Učke, ukupne dužine 28 kilometara.

No, osim toga, gradit će se i 11 vijadukta, 14 podvožnjaka, tri nadvožnjaka te jedno odmorište. Radovi bi trebali početi još ove godine i nastaviti se u naredne tri. Prva dionica bit će gotova za dvije godine, a radove će izvoditi francuska građevinska tvrtka Bouygues (koji je još ranije dobio koncesiju za gradnju) s domaćim podizvođačima, piše Jutarnji.

Izmjene koncesije

Izmjenom koncesijskog ugovora se razdoblje za upravljanje ipsilonom produljuje do 2032. godine, što je zapravo produljenje za pet godina u odnosu na dosadašnji koncesijski ugovor. Bouygues je tražio produljenje za deset godina, no to im nije prošlo. Zbog produljenja koncesijskog razdoblja, hrvatska je Vlada, odnosno, Ministarstvo prometa, imalo probleme u pregovorima s Europskom komisijom koja je vjerovala da će to produljenje dovesti do povećanja javnog duga.

Ipak, Komisija je dala zeleno svjetlo zaključivši kako je produljenje koncesije razmjerno iznosu potrebnom za financiranje radova. Dogovoreno je da država kao davatelj koncesije više neće sama snositi trošak garancije prometa i smanjenja prihoda od cestarina, kao što je to bio slučaj do sada. Rizik naplate cestarine do iznosa od 10 milijuna eura snosit će svi dioničari, a iznad tog iznosa garanciju daje samo država.

Financijski benefit

U Ministarstvu kažu kako će 95 posto radova izvoditi hrvatske državne i lokalne građevinske kompanije kao podizvođači te da će se moći zaposliti oko 1000 radnika u periodu izgradnje te još 10 u periodu održavanja.

2032. godine, kad istekne koncesija Francuzima, dionica Pazin-Učka ostaje u vlasništvu države, a drži se i kako će promjena koncesijskog ugovora donijeti državi financijsku korist. Naime, do kraja koncesijskog razdoblja Hrvatska će koncesionaru uplatiti 986 milijuna kuna, dok će koncesionar će u istom razdoblju u državni proračun uplatiti 934 milijuna kuna koncesijske naknade te 826 milijuna kuna poreza i doprinosa.

Inače, dogradnja ove dionice od Pazina do Učke je preduvjet za gradnju druge cijevi tunela Učka te za gradnju dionice Učka-Matulji.