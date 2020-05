MJERE POPUSTILE, GRAĐANI POHRLILI KOD FRIZERA: ‘Navala je velika. Mušterijama maske lijepimo flasterom’

Dok se svijet bori s pandemijom koronavirusa, Hrvatska danas ulazi u drugu fazu popuštanja epidemioloških mjera kojom je predviđeno postupno reaktiviranje zdravstvenog sustava i početak rada djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt, poput frizera, brijača i pedikera

U Hrvatskoj je trenutno potvrđeno 2096 zaraženih koronavirusom, izliječenih je 1489 a umrlo je 79 oboljelih

Od jučer ljudi koji ulaze u Hrvatsku moraju imati PCR test koji dokazuje da je osoba negativna na virus

U svijetu je potvrđeno 3.502.956 zaraženih, do sada je izliječeno 1.128.958, a umrlo je 245.082

Broj oboljelih od korone usporediv sa sezonskom gripom

9:13 – Broj oboljelih u svijetu od novog koronavirusa premašio je u ponedjeljak 3,5 milijuna ljudi, no stručnjaci se pribojavaju da je taj broj puno veći jer se umrli izvan bolnica uglavnom ne registriraju i ne ulaze u službene podatke. Europa i Sjeverna Amerika bilježe usporavanje zaraze no i dalje imaju najveći broj novih slučajeva zaraze. U posljednja 24 sata zabilježeno je 74.779 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te se sveukupni broj zaraženih popeo na 3,52 milijuna.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), to se može usporediti sa sezonskom gripom od koje godišnje oboli između tri i pet milijuna ljudi, ali je neusporedivo s razmjerom posljedica španjolske gripe iz 1918. kada je oboljelo oko 500 milijuna ljudi. “No, za razliku od gripe, bolest covid-19 ima 10 puta veću stopu smrtnosti u svim dobnim skupinama”, kazao je Peter Collignon, stručnjak za infektivne bolesti u bolnici u Canberri. U svijetu je od novog virusa do sada umrlo 246.920 ljudi.

Tijekom proteklog tjedna stopa rasta bolesti na dnevnoj bazi iznosila je dva do tri posto, dok je na vrhuncu pandemije iznosila 13 posto. Stručnjaci raspravljaju o najboljoj strategiji kako bi se izbjegao drugi val zaraze. Collignon smatra da bismo lako mogli imati i drugi i treći val zaraze te da je svijet daleko od “imuniteta krda” koji se stječe ako se barem 60 posto stanovništva oporavilo od bolesti. Globalno, svakodnevno još uvijek brojimo između 75.000 i 90.000 novih slučajeva zaraze.

Građani u Hrvatskoj pohrlili kod frizera

9:07 – Nakon što je Hrvatska ušla u drugu fazu popuštanja mjera te je omogućen rad i djelatnostima u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, poput frizera, kozmetičara, brijača i pedikera, građani su od jutra nakon više od mjesec dana pohrlili k frizerima i frizerkama. Zagrebačka frizerka Iva Devrnaj rekla je za N1 kako očekuje pad prometa za trećinu, u odnosu na vrijeme prije epidemije. “Spremni smo. Mušterije ulaze u salon, dezinficiraju ruke. Nakon mušterije imamo 15 minuta vremena za čišćenje i dezinfekciju. Navala je velika”, kaže. “Najveći nam je problem s uzimanjem podataka o mušterijama. Ne znamo ni koje podatke trebamo uzimati i što je sa zaštitom podataka, ali mislim da ćemo u ovom tjednu sve saznati”, dodaje Devrnaj. “S obzirom da ćemo dosta vremena trošiti na dezinfekciju prostora, i s obzirom na ograničen broj klijenata, očekujem promet manji za trećinu”, kazala je Devrnaj koja će masku nositi cijelo vrijeme, kao i klijenti i klijentice kojima će masku zalijepiti flasterom, kako bi ih mogla šišati, napraviti frizuru.

Italija opušta mjere karantene

8:48 – Italija je postala prva zemlja na svijetu koja je naredila zatvaranje cijele zemlje, a sada, nakon više od dva mjeseca prisilne karantene, Talijanima je dopušteno da nastave s nekim aktivnostima. Moći će se slobodnije kretati unutar svoje regije, posjećivati rodbinu, ići u ponovno otvorene parkove i naručivati hranu iz restorana. Procjenjuje se da se četiri milijuna ljudi vraća na posao. U Italiji je 210.717 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom i 28.884 smrtnih slučajeva, piše BBC.

No, i druge zemlje popuštaju s mjerama. U Španjolskoj odrasli su mogli vježbati na otvorenom tijekom vikenda, prvi put nakon sedam tjedana. Francuska će također ukinuti karantenu sljedeći tjedan, 11. svibnja. Djeca će se u fazama vraćati u škole, a neke tvrtke će se ponovo otvoriti. Nakon šest tjedana izvanrednog stanja, Portugal je danas započeo trofazni plan ponovnog otvaranja. Otprilike polovica američkih država također je započela s ublažavanjem ograničenja. U Aziji je Tajland počeo ublažavati mjere karantene u određenim sektorima – nekim je tvrtkama i javnim parkovima dozvoljeno ponovno otvaranje. U Hong Kongu, vladini radnici danas se vraćaju na posao nakon što grad opušta mjere. Otvorit će se i vanjski sadržaji, knjižnice i muzeji. Nekoliko država u Australiji također omogućuje više aktivnosti na otvorenom i javna okupljanja, iako se ta pravila razlikuju od države do države.

U japanskim hotelima robot dočekuje pacijente s blagim simptomima covida

8:38 – Pacijenti pozitivni na koronavirus koji imaju lakše simptome bolesti, izolaciju će provesti u nekoliko tokijskih hotela u kojima će ih odmah u predvorju dočekati – robot. Japanske vlasti hotele su odlučile iskoristiti za smještaj pacijenata pozitivnih na koronavirus s blagim simptomima, zbog čega im nije potrebna hospitalizacija. Roboti bi trebali olakšati rad medicinskim sestrama i ostalom medicinskom osoblju. U jednom tokijskom hotelu robot Pepper nosi zaštitnu masku i u predvorju dočekuje pacijente. “Molim vas da za vrijeme boravka u hotelu nosite masku”, poručuje im i dodaje: “Nadam se da ćete se što prije oporaviti.”

Pence kaže da je trebao nositi masku tijekom posjeta klinici Mayo

8:35 – Američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je u nedjelju da je pogriješio što nije nosio zaštitnu masku tijekom posjeta klinici Mayo prošli mjesec. Zbog odluke da ne nosi masku Pence se našao na meti kritičara koji su rekli da potkopava napore za usporavanje širenja koronavirusa koji je prouzročio više od 67.000 smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Državama. Tijekom dijela posjeta koji je bio otvoren za medije bilo je vidljivo da svi osim Pencea nose masku. On je kasnije rekao da je tu odluku utemeljio na činjenici da se svakodnevno testira na koronavirus.

Damir Trut podsjeća da se i dalje treba pridržavati uputa

8:30 – Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Damir Trut u emisiji “U mreži Prvog” HRT-a rekao je da je evidentirano manje kršenje mjera, ali da su na kršenja odmah ragirali. Istaknuo je da se poslodavci kao i građani drže propisanih mjera Stožera civilne zaštite, ali je naglasio da je još uvijek jako bitno držati razmak među ljudima kao i ostalih mjera da se epidemija ne bi vratila. Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva dr. Maja Grba-Bujević izazila je zadovoljstvo s prvim tjednom ublažavanja mjera te je rekla da danas ne možemo vratiti sve na “ad hoc” u zdravstvenom sustavu kako je nekada bilo. “Iz tog razloga su donesene neke mjere i to epidemiološke na način na koji se može sustav može polako vraćati, naravno uz prilagodbu. Mi računamo da bi do 21. svibnja bili puno jasniji što bi sve radilo”, dodala je Grba-Bujević.

“Da bi funkcionirao respiratorni centar u Splitu morali smo cijelu jednu zgradu na Križinama pretvoriti u COVID centar što se u ovoj situaciji pokazalo izvanrednim potezom. Tamo je bila vrhunska skrb za one koji su bili na respiratoru i za one koji nisu bili na respiratoru ali su imali teži oblik bolesti. Tamo je u jednom času bilo smješteno preko sto ljudi. Križine ostaju i dalje u funkciji dok ne budemo slobodni od korone, rekla je. Grba-Bujević je dodala da se od zdravstvenog sustava očekuje da što prije počne raditi i da se riješe zaostaci, jer u dva mjeseca puno ljudi nije dobilo odgovarajuću zdravstvenu uslugu. “Zato je to posloženo tako da će se ljudi prvo javiti svom obiteljskom liječniku koji će nakon primarnog pregleda utvrditi koliki je intezitet potreban za intervencijom i onda će naručiti pacijenta”, naglasila je. “Sustav je funkcionirao za hitne i za kronične pacijente. Liste neće biti tako jako velike, kao što se to čini na prvi čas”, rekla je za HRT Maja Grba-Bujević.

Donatorska konferencija za razvoj cjepiva: očekuje se najmanje 7,5 milijardi eura

8:10 – Europska komisija domaćin je virtualne donatorske konferencije danas na kojoj će se prikupljati sredstva za razvoj cjepiva protiv koronavirusa i za liječenje bolesti koju uzrokuje. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen bit će domaćin virtualnog sastanka donatora iz Bruxellesa s početkom u 15 sati po srednjoeuropskom vremenu. Očekuje se da će se na događaju prikupiti najmanje 7,5 milijardi eura. Sredstva će se uglavnom dodjeljivati međunarodnim zdravstvenim organizacijama i istraživačkim mrežama.

Trump vjeruje da ćemo cjepivo za koronavirus imati do kraja ove godine

7:03 – Američki predsjednik Donald Trump je izjavio u nedjelju kako će cjepivo za koronavirus biti otkriveno do kraja ove godine. “Mislimo da ćemo imati cjepivo do kraja ove godine”, rekao je Trump u izjavi za Fox News. “Liječnici će reći: ne smijete govoriti to. Ali ja kažem što mislim”, dodao je. “Pritišćemo jako i brojne farmaceutske skupine su, mislim, jako blizu”, dodao je. Na pitanje kakva bi bila njegova reakcija kada bi neka druga država otrila cjepivo prije SAD-a Trump je odgovorio da bi mu bilo svejedno. “Svejedno mi je. Samo želim imati cjepivo koje funkcionira”.

Prema Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu trenutačno je diljem svijeta u tijeku stotinjak projekata kojima je cilj pronalaženje cijepiva za koronavirus, a provodi se i desetak kliničkih ispitivanja. Iskazujući volju za omogućavanjem nastavka aktivnosti u zemlji na oprezan način, ali “što je brže moguće”, američki je predsjednik bio optimističan u pogledu ekonomskih izgleda. “2021. će biti nevjerojatna”, kazao je Trump braneći još jednom svoje postupk od početka pandemije koronavirusa. U SAD-u je do jučer koronavirusom zaraženo gotovo 1.200.000 ljudi, a preminulo ih je preko 68.000. “Mislim da smo spasili milijune života”, istaknuo je.

Brazil prešao brojku od 100.000 oboljelih

7:02 – Brazil je u nedjelju prešao brojku od 100.000 oboljelih od koronavirusa od kojeg je u toj zemlji do sada preminulo 7.025 osoba. Prema zadnjim podacima brazilskog ministarstva zdravstva, Brazil, država sa 210 milijuna stanovnika, na devetom je mjestu po broju oboljelih sa 101.147 slučajem. Što se tiče broja preminulih, nalazi se na sedmom mjestu i prešao je Njemačku sa 275 preminulih u zadnja 24 sata čime je došao do brojke od 7025. Brojni stručnjaci smatraju da je službeni broj zaraženih čak 15 manji od stvarnog broja jer se samo teški pacijenti testiraju, a situacija je kritična u brojnim državama u kojima su bolnice pretrpane.

U nedjelju navečer će se projektorom ‘pokriti’ dio lica na slavnom kipu Krista kako bi se stvorio dojam da i Jesus nosi zaštitnu masku, a sve s ciljem da se stanovnišvo potakne da je nosi. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro ne prestaje umanjivati opasnost pandemije i kritizira mjere karantene koje su naredili guverneri u gotovo svim saveznim državama.

Pompeo tvrdi da postoje ‘značajni dokazi’ da je virus nastao u kineskom laboratoru

7:01 – Američki državni tajnik Mike Pompeo izjavio je u nedjelju da postoje “značajni dokazi” da je koronavirus nastao u kineskom laboratoriju gostujući u emisiji “This Week” televizijske postaje ABC . “Najbolji stručnjaci za sada misle da je virus proizvod čovjeka. Nemam razloga ne vjerovati u to”, kazao je Pompeo. Njegova izjava tako osporava tvrdnje američke obavještajne agencije koja je u četvrtak objavila izvješće u kojem stoji “da je postignut široki znanstveni konsenzus” kako koronavirus nije proizvod čovjeka. Pompeo je u četvrtak izjavio kako se ne zna je li virus izašao iz Instituta za virologiju u Wuhanu ili je došao s tržnice mesa ili od negdje drugdje. Trump je pak isti dan kazao kako je uvjeren da je virus nastao u kineskom laboratoriju, ali je odbio iznijeti dokaze za tu tvrdnju.

Hrvatska ulazi u drugu fazu popuštanja mjera

7:00 – Hrvatska danas ulazi u drugu fazu popuštanja epidemioloških mjera kojom je predviđeno postupno reaktiviranje zdravstvenog sustava i početak rada djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt, poput frizera, brijača i pedikera. Vladinim planom za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti u okolnostima epidemije koronavirusa predviđeno je da se u drugoj fazi postupno normalizira rad javnog zdravstvenog sustava, kao i privatnog zdravstvenog sustava, ali uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera. U sklopu postupnog reaktiviranja zdravstvenog sustava, koji je zbog pandemije koronavirusa bio usmjeren samo na zbrinjavanje hitnih pacijenata, ponovno će se pokrenuti operativni programi i dijagnostičko-terapijski postupci koji su bili odgođeni od polovice ožujka. Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je da će liste čekanja biti ažurirane, a svi bolesnici bit će obaviješteni o novim terminima.

Prva faza popuštanja mjera krenula je prošlog ponedjeljka kad je omogućen rad svim djelatnostima trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkih centara. Od tada su ponovno pokrenute gradske i prigradske i brzobrodske linije, a otvorene su i knjižnice, muzeji, galerije, antikvarijati i knjižare. U trećoj fazi popuštanja mjera, koja bi trebala krenuti od 11. svibnja, omogućava se okupljanje do 10 osoba na jednom mjestu, uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti te rad trgovačkih centara, uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera.