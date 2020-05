POČINJE DRUGA FAZA POPUŠTANJA MJERA: Otvaraju se frizeri i pedikeri; Pompeo je uvjeren da je virus nastao u kineskom laboratoriju

Dok se svijet bori s pandemijom koronavirusa, Hrvatska danas ulazi u drugu fazu popuštanja epidemioloških mjera kojom je predviđeno postupno reaktiviranje zdravstvenog sustava i početak rada djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt, poput frizera, brijača i pedikera

U Hrvatskoj je trenutno potvrđeno 2096 zaraženih koronavirusom, izliječenih je 1489 a umrlo je 79 oboljelih

Od jučer ljudi koji ulaze u Hrvatsku moraju imati PCR test koji dokazuje da je osoba negativna na virus

U svijetu je potvrđeno 3.502.956 zaraženih, do sada je izliječeno 1.128.958, a umrlo je 245.082

Trump vjeruje da ćemo cjepivo za koronavirus imati do kraja ove godine

7:03 – Američki predsjednik Donald Trump je izjavio u nedjelju kako će cjepivo za koronavirus biti otkriveno do kraja ove godine. “Mislimo da ćemo imati cjepivo do kraja ove godine”, rekao je Trump u izjavi za Fox News. “Liječnici će reći: ne smijete govoriti to. Ali ja kažem što mislim”, dodao je. “Pritišćemo jako i brojne farmaceutske skupine su, mislim, jako blizu”, dodao je. Na pitanje kakva bi bila njegova reakcija kada bi neka druga država otrila cjepivo prije SAD-a Trump je odgovorio da bi mu bilo svejedno. “Svejedno mi je. Samo želim imati cjepivo koje funkcionira”.

Prema Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu trenutačno je diljem svijeta u tijeku stotinjak projekata kojima je cilj pronalaženje cijepiva za koronavirus, a provodi se i desetak kliničkih ispitivanja. Iskazujući volju za omogućavanjem nastavka aktivnosti u zemlji na oprezan način, ali “što je brže moguće”, američki je predsjednik bio optimističan u pogledu ekonomskih izgleda. “2021. će biti nevjerojatna”, kazao je Trump braneći još jednom svoje postupk od početka pandemije koronavirusa. U SAD-u je do jučer koronavirusom zaraženo gotovo 1.200.000 ljudi, a preminulo ih je preko 68.000. “Mislim da smo spasili milijune života”, istaknuo je.

Brazil prešao brojku od 100.000 oboljelih

7:02 – Brazil je u nedjelju prešao brojku od 100.000 oboljelih od koronavirusa od kojeg je u toj zemlji do sada preminulo 7.025 osoba. Prema zadnjim podacima brazilskog ministarstva zdravstva, Brazil, država sa 210 milijuna stanovnika, na devetom je mjestu po broju oboljelih sa 101.147 slučajem. Što se tiče broja preminulih, nalazi se na sedmom mjestu i prešao je Njemačku sa 275 preminulih u zadnja 24 sata čime je došao do brojke od 7025. Brojni stručnjaci smatraju da je službeni broj zaraženih čak 15 manji od stvarnog broja jer se samo teški pacijenti testiraju, a situacija je kritična u brojnim državama u kojima su bolnice pretrpane.

U nedjelju navečer će se projektorom ‘pokriti’ dio lica na slavnom kipu Krista kako bi se stvorio dojam da i Jesus nosi zaštitnu masku, a sve s ciljem da se stanovnišvo potakne da je nosi. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro ne prestaje umanjivati opasnost pandemije i kritizira mjere karantene koje su naredili guverneri u gotovo svim saveznim državama.

Pompeo tvrdi da postoje ‘značajni dokazi’ da je virus nastao u kineskom laboratoru

7:01 – Američki državni tajnik Mike Pompeo izjavio je u nedjelju da postoje “značajni dokazi” da je koronavirus nastao u kineskom laboratoriju gostujući u emisiji “This Week” televizijske postaje ABC . “Najbolji stručnjaci za sada misle da je virus proizvod čovjeka. Nemam razloga ne vjerovati u to”, kazao je Pompeo. Njegova izjava tako osporava tvrdnje američke obavještajne agencije koja je u četvrtak objavila izvješće u kojem stoji “da je postignut široki znanstveni konsenzus” kako koronavirus nije proizvod čovjeka. Pompeo je u četvrtak izjavio kako se ne zna je li virus izašao iz Instituta za virologiju u Wuhanu ili je došao s tržnice mesa ili od negdje drugdje. Trump je pak isti dan kazao kako je uvjeren da je virus nastao u kineskom laboratoriju, ali je odbio iznijeti dokaze za tu tvrdnju.

Hrvatska ulazi u drugu fazu popuštanja mjera

7:00 – Hrvatska danas ulazi u drugu fazu popuštanja epidemioloških mjera kojom je predviđeno postupno reaktiviranje zdravstvenog sustava i početak rada djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt, poput frizera, brijača i pedikera. Vladinim planom za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti u okolnostima epidemije koronavirusa predviđeno je da se u drugoj fazi postupno normalizira rad javnog zdravstvenog sustava, kao i privatnog zdravstvenog sustava, ali uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera. U sklopu postupnog reaktiviranja zdravstvenog sustava, koji je zbog pandemije koronavirusa bio usmjeren samo na zbrinjavanje hitnih pacijenata, ponovno će se pokrenuti operativni programi i dijagnostičko-terapijski postupci koji su bili odgođeni od polovice ožujka. Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je da će liste čekanja biti ažurirane, a svi bolesnici bit će obaviješteni o novim terminima.

Prva faza popuštanja mjera krenula je prošlog ponedjeljka kad je omogućen rad svim djelatnostima trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkih centara. Od tada su ponovno pokrenute gradske i prigradske i brzobrodske linije, a otvorene su i knjižnice, muzeji, galerije, antikvarijati i knjižare. U trećoj fazi popuštanja mjera, koja bi trebala krenuti od 11. svibnja, omogućava se okupljanje do 10 osoba na jednom mjestu, uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti te rad trgovačkih centara, uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera.