POČINJE CIJEPLJENJE U POTRESOM RAZRUŠENOM PODRUČJU: Počeli su stizati podaci o novozaraženima po županijama

Jučer je u protekla 24 sata zabilježeno je 1170 novih slučajeva zaraze koronavirusom pa je broj aktivnih slučajeva 8226

U Hrvatskoj je 2478 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 232

Preminula ja ukupno 3961 osoba

U svijetu je zabilježeno ukupno 83.892.223 zaražena

Oporavilo se 59.402.181, a preminulo 1.827.387

Koprivničko-križevačka županija: 8

9:35 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon preostalih pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno osam novih slučajeva bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 198 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravile su 32 osobe, a na bolničkom liječenju nalazi se 52 osoba. U OB Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na koronavirus (1933. godište) koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge dijagnoze.

Sisačko-moslavačka županija: 11

9:07 – U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan je jedanaest novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o osam osoba s područja grada Siska, jednoj osobi s područja općine Sunja, jednoj osobi s područja grada Kutine te jednoj osobi s područja grada Novske. Molimo sve stanovnike za razumijevanje i odgovornost te neka se i dalje pridržavaju odluka i mjera Nacionalnog i Županijskog stožera kako spriječili daljnje širenje ove zarazne bolesti”

U Meksiku 700 umrlih od koronavirusa

8:05 – U Meksiku je u posljednja 24 sata zabilježen 11.091 novi slučaj zaraze koronavirusom a 700 osoba je umrlo, izvijestilo je u petak meksičko Ministarstvo zdravstva. Time se broj zaraženih koronavirusom u Meksiku popeo na 1.437.185 osoba, a njih 126.507 je umrlo. Ministarstvo zdravstva upozorava i da je stvarni broj zaraženih i umrlih osoba vjerojatno i znatno veći od službenog broja. Prije toga, meksički ministar vanjskih poslova Marcelo Ebrard napisao je na Twitteru da je razgovarao sa svojim kineskim kolegom Wang Yijem pri čemu su odlučili produbiti strateški odnos dvaju zemalja u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Oko dva milijuna doza cjepiva AstraZenece tjedno za Ujedinjeno Kraljevstvo

8:04 – Oko dva milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa, koju su razvili Sveučilište Oxford i tvrtka AstraZeneca, trebali bi se u Ujedinjenom Kraljevstvu isporučivati ​​svakog tjedna do sredine siječnja, izvijestio je The Times. Tvrtka AstraZeneca očekuje da će do sljedećeg tjedna isporučiti ukupno dva milijuna doza cjepiva, izvijestile su novine pozivajući se na neimenovanog člana tima

Oxford-AstraZeneca. Britanija je u srijedu odobrila cjepivo Oxford-AstraZeneca protiv COVID-19, nadajući se da će joj brza akcija pomoći u zaustavljanju rekordnog porasta zaraženih osoba vrlo zaraznim oblikom virusa. Premijer Boris Johnson naručio je 100 milijuna doza cjepiva proizvođača AstraZeneca, što je dostatno za cijepljenje 50 milijuna ljudi. AstraZeneca je priopćila da želi osigurati milijune doza u prvom tromjesečju, dodajući kako bi prva cijepljenja trebala započeti ove godine. Britanija, koja je dnevno u posljednja četiri dana zabilježila više od 50.000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, nosi se s brzim širenjem puno zaraznije varijante

koronavirusa.

Počinje cijepljenje u Sisačko-moslavačkoj županiji

8:03 – Danas počinje cijepljenje protiv koronavirus ljudi u Sisačko-moslavačkoj županiji koji se zbog potresa nalaze u kolektivnom smještaju, kao i djelatnike hitnih službi, uključujući i pripadnike civilne zaštite. Na potresom pogođeno područje stiže oko 1000 doza cjepiva. Brzo je testiranje pokazalo da i među ljudima privremeno zbrinutim u zajedničkom smještaju na potresom pogođenom području ima zaraženih. Ministar zdravstva Vili Beroš jučer je najavio da će se jedan hotel na stradalom području pretvoriti u COVID-centar.

U Brazilu broj umrlih prešao 195.000 osoba

8:02 – U Brazilu je u posljednja 24 sata zabilježeno 24.605 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 462 osobe su umrle, priopćilo je u petak Ministarstvo zdravstva. Po podacima brazilskog Ministarstva zdravstva u toj zemlji je od početka pandemije koronavirusom zaraženo 7.700.578 osoba, a broj umrlih popeo se na 195.411. Brazil je treća najgora zemlja, iza SAD-a i Indije, po posljedicama epidemije koronavirusa.