Novi radni tjedan donosi stabilnije vrijeme s hladnim i mraznim jutrima. Bit će sunčanije uz sumaglicu.

Prvi dio tjedna bit ćemo u polju vrlo visokog tlaka zraka, tj. anticikloni koja se prostire južnim dijelom kontinenta. Po visini nam stiže i topliji zrak sa zapada, a to u ovo doba godine znači i maglovita jutra u nizinama unutrašnjosti, a magla se lokalno može i dulje zadržavati, piše Danas.hr. Ujutro i prijepodne u nizinama niski slojeviti oblaci nešto češći nego jučer. Maglu čak lokalno i na krajnjem sjeveru Jadrana. Bit će mirno, uz obalu samo burin, a prema otvorenome do umjeren sjeverozapadnjak. Ostaje i hladno jutro, u unutrašnjosti mraz. Manje hladno u gorskim područjima, naravno osjetno ugodnije na moru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano, ali ponegdje još uvijek uz maglu ili samo sumaglicu, osobito po kotlinama. No, tamo gdje se to dogodi osjetno hladnije. Drugdje na suncu između 5 i 8 °C, a u gorju čak i malo više od toga. I na istoku većinom izdizanje zaostalih niskih oblaka, a gdje se to ranije dogodi dosta sunca i malo ugodnije uz 9 ili 10 °C, prije svega u slavonskom gorju. U Dalmaciji sunčano i vedro, još mirnije i još malo toplije. Slab do umjeren sjeverozapadnjak samo na otvorenome moru, a temperatura iznad prosjeka za drugi dio prosinca, bit će oko 15-16 °C. Na sjevernom Jadranu većinom sunčano, čak nerijetko potpuno vedro. Vjetar slab, a time i još malo ugodnije, iznadprosječno toplo. Između 12 i 15 °C, dakle dvoznamenkaste vrijednosti čak i u gorju, hladnije samo po kotlinama.

Do srijede stabilno uz jutarnji mraz

Do srijede još stabilno uz hladna i mrazna jutra, često uz maglu, a o vremenu izdizanja magle ovisit će i visina dnevne temperature.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od četvrtka promjenjivija naoblaka, manje hladna jutra, malo ugodnije, krenut će slaba južina, ali uglavnom uz manju vjerojatnost za koju kap kiše. Nešto kišovitije čini se moguće u petak.

Od srijede s južinom stiže i više oblaka

Na Jadranu mirniji utorak donosi maglu čak i ponegdje na samoj obali. No, od srijede s južinom povremeno stiže više oblaka, s njima uglavnom oko Kvarnera i malo kiše. U vjetrovitiji petak kiša ili koji pljusak mogući prolazno duž cijele obale. Jutra s južinom malo ugodnija, ali danju u drugoj polovici tjedna malo svježije.