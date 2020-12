POČETAK TJEDNA DONOSI MAGLU, ALI I ZIMSKA OGRANIČENJA: Ni sutra nas ne očekuje ništa bolje vrijeme, evo prognoze

Na Jadranskoj magistrali u mjestu Slano, vozi se jednim trakom, naizmjence, zbog odrona. Promet je, zbog veće količine vode na kolniku, prekinut na pojedinim lokalnim cestama na području Vrgorca i Imotskog

Na Jadranu i u predjelima uz njega u ponedjeljak će prevladavati pretežno sunčano dok bi se u nizinama unutrašnjosti niski oblaci ili magla mogli dulje zadržati, no poslijepodne su moguća mjestimice sunčana razdoblja, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar će puhati slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena, još u početku i vrlo jaka bura okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 4 i 7, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 12 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Sutra nas očekuje djelomice sunčano, povremeno s povećanom naoblakom. U Gorskom kotaru može pasti malo snijega, a na sjevernom Jadranu vrlo malo kiše. Ujutro na kopnu mjestimice mraz, prijepodne i magla. Vjetar slab. Najniža temperatua od -4 do 1, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša na kopnu od 3 do 7, a u unutrašnjosti Dalmacije i na obali od 10 do 14 °C

Zbog zimskih uvjeta za sav promet zatvorene su dvije državne ceste

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom, upozoravaju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Na Jadranskoj magistrali u mjestu Slano, vozi se jednim trakom, naizmjence, zbog odrona. Promet je, zbog veće količine vode na kolniku, prekinut na pojedinim lokalnim cestama na području Vrgorca i Imotskog.

Od 7 do 16 sati bit će zatvorena Podravska magistrala od Našica do naselja Martin. Obilazak je DC2 Feričanci- ŽC4075-Vučjak Feričanački-Đurđenovac-Pribiševci-DC53 Velimirovac-DC515-obilaznica Našica-DC2 Markovac Našički i obrnuto. Zbog zimskih uvjeta za sav promet zatvorene su državna cesta Sveti Rok-Mali Alan i županijska cesta Sušanj-Štirovača. Stožer civilne zaštite RH donio je odluku kojom se privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza. Odluka je stupila na snagu 1. prosinca, a traje do 15. prosinca 2020. godine. U pomorskom i željezničkom putničkom prometu nema poteškoća.