Nakon višemjesečnih konzultacija ovog tjedna formalno počinju pregovori o novom Zakonu o radu (ZOR), sazvan je prvi sastanak radne skupine u koju su uključeni Vladini socijalni partneri, poslodavci i sindikati, piše u utorak Jutarnji list.

Najavljeno je osuvremenjivanje zakona, a to će značiti i dopune vezane uz rad na izdvojenom mjestu te uvođenje novog pojma "rad na daljinu", koji bi se isključivo odnosio na obavljanje posla informacijsko-komunikacijskom tehnologijom, najavila je Josipa Klišanin, načelnica Sektora za radne odnose u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na nedavno održanom okruglom stolu u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

Stalan rad od kuće neće biti dominantan

Namjera je propisati i mogućnost ugovaranja povremenog rada na izdvojenom mjestu i rada na daljinu, ali i postupanje u izvanrednim okolnostima, kao što je pandemija ili viša sila, kada bi to bilo moguće u kratkom, vrlo ograničenom vremenskom razdoblju, bez pisanog sporazuma, ali uz radnikov pristanak.

Razna su istraživanja pokazala, iznosi Klišanin, da stalan rad od kuće možda neće biti toliko dominantan u idućem razdoblju, ali zasigurno će hibridni model biti široko zastupljen u svijetu rada. Važeće zakonske odredbe za takve uvjete smatraju u Hrvatskoj nedovoljnima jer u ZOR-u postoji samo članak koji govori o obveznom sadržaju ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada (čl. 17). Namjera je Ministarstva da ga proširi i "razbije" u tri cjeline - u prvoj će se definirati što je to rad na izdvojenom mjestu i rad na daljinu, u drugoj će se upotpuniti obveze poslodavaca koje u tim uvjetima postoje, a u trećoj obvezni sadržaj ugovora o radu.

Mjesto rada moći će odrediti i sam radnik

Povremeni rad od kuće mora se općenito temeljiti na dobrovoljnosti, to jest suglasnosti radnika. Što se tiče obveza poslodavaca, među njima će biti strože definirana naknada troškova radnika jer on kod kuće troši svoje resurse, primjerice struju, internet ili opremu, a za vrijeme pandemije korone ta se naknada rijetko isplaćivala. Poslodavci sada traže da ona bude neoporeziva.

Vezano uz obvezni sadržaj ugovora za rad na izdvojenom mjestu, koji je sada nedovoljno utvrđen, u ZOR će se prenijeti još jedna europska direktiva, o transparentnim i predvidljivim radnim uvjetima. Dok je sada mjesto rada samo ono koje odredi poslodavac, prema novoj definiciji moći će ga odrediti i sam radnik, što će se navesti u ugovoru o radu i bit će u izravnoj vezi s mogućnošću rada na daljinu.

Za provedbu zaštite na radu odgovoran je poslodavac

U sklopu osuvremenjivanja i fleksibilizacije propisa, jedno od škakljivih pitanja je zaštita na radu na izdvojenom mjestu, odnosno sigurnost. Kad se radi o administrativnim i uredskim poslovima, već je propisano da poslodavac nema obvezu izrade dokumenta o procjeni rizika takvog radnog mjesta jer se smatraju niskorizičnima, ali u HUP-u ipak postavljaju pitanje tko preuzima odgovornost za provedbu zaštite na radu u tim slučajevima. Za to je, naime, inače odgovoran poslodavac.

Kako je najavljeno, u novom ZOR-u vjerojatno će se propisati i mogućnost rada od kuće na zahtjev samog radnika "radi usklađenja njegova profesionalnog života s osobnim i obiteljskim potrebama", što je i dio europske direktive koja to zahtijeva za roditelje djece do osme godine života i za osobe koje pružaju skrb oboljelim članovima kućanstva, kaže Klišanin. Ako to poslodavac neće moći pružiti, dužan će biti to pismeno obrazložiti, a kategorije radnika na koje bi se to odnosilo mogu biti i šire od navedenog, piše Jutarnji list.