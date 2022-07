Oslabljena fronta odmiče na istok, a zbog jačeg utjecaja anticiklone sa zapada, vrijeme će u Hrvatskoj u ponedjeljak biti stabilnije, ali ne i toplije, kaže se u vremenskoj prognozi HRT-a.

U Slavoniji i Baranji danju će biti od 22 do 24 stupnja uz umjerenu naoblaku i umjeren sjeverozapadni vjetar. Noć i jutro bit će vedriji i mirniji, a stoga i svježi - temperatura se može sniziti i do 10 stupnjeva - kazao je meteorolog Tomislav Kozarić.

U Slavoniji ujutro samo 10 stupnjeva

U središnjim predjelima bit će djelomice sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 11 i 14, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Povremeno će umjerene naoblake biti u gorju te na širem riječkom području, a drugdje na sjevernom Jadranu većinom sunčano. Umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, koja će zapuhati tijekom noći, sredinom dana će oslabjeti i donijeti smirivanje mora. Popodnevna temperatura od 23 u gorju do 29 na moru.

U Dalmaciji će u ponedjeljak biti pretežno sunčano. U noći i ujutro prolazno jača bura koja će zatim oslabjeti i okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak. More pritom malo i umjereno valovito. Poslijepodne će biti vrlo toplo, ponegdje i vruće. U ponedjeljak se najviše vedrine očekuje na južnom Jadranu gdje će također biti razmjerno vjetrovito uz umjereno valovito more. U prvom dijelu dana umjerena do jaka bura, a zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura između 20 i 23 stupnja, a najviša dnevna od 28 na obali do 31 u zaobalju.

Do kraja tjedna vraća se vrućina

U utorak će u unutrašnjosti još biti razmjerno svježe, pogotovo ujutro, te djelomice sunčano. Na zapadu je moguć i poneki lokalni pljusak, ponajprije u gorju. U srijedu i četvrtak većinom sunčano, a temperatura u naglom porastu te nam se vraća vrućina. Vjetar uglavnom slab, u Slavoniji do srijede povremeno umjeren sjeverozapadni.

Na Jadranu u iduća tri dana pretežno sunčano, u noćnim i jutarnjima satima uz slabu i umjerenu buru, a poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u blagom porastu, pa će danju sve češće ponovno biti vruće.

Osvježenje nakon toplinskog vala

Gotovo sedmodnevni izostanak vrućine, ne samo na kopnu, mnogima je odgovarao nakon toplinskog vala. Dani su u unutrašnjosti trenutno hladniji u usporedbi s prosjekom za ovaj dio srpnja, ali u drugoj polovini idućeg tjedna temperatura opet raste na iznadprosječne vrijednosti.

I na moru se, sa završetkom neugodnog toplinskog vala u prvom tjednu srpnja, temperatura ovih dana snizila na mnogo ugodnije vrijednosti koje su oko prosjeka za doba godine ili niže. Ali uskoro će opet biti vruće, kazao je Tomislav Kozarić u vremenskoj prognozi HRT-a.

Prema prognozi DHMZ-a, početkom idućeg tjedna temperature u Hrvatskoj bi mogle doći blizu 40 stupnjeva. Tako se u Pločama i Metkoviću u subotu očekuje 38 stupnjeva.