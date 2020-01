POČETAK KRAJA: Juričanov udarac u pleksus, ali vrije i u zagrebačkom HDZ-u; Bandić više nema svoje čuvene robe za trgovanje…

Ovi izbori su bjelodano pokazali da Bandić više ne može jamčiti da će donijeti glasove “svojih” Zagrepčana, naglašava u analizi Đurđica Klancir

„Čovjek koji vodi Grad 20 godina ne može naštetiti nikome.“, odgovorio je Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba na pitanje smatra li se odgovornim za loš rezultat Kolinde Grabar Kitarović u prvom krugu predsjedničkih izbora. Rekao je to na presici 27.12., na kojoj se vratio svom klasičnom predizbornom populističkom delanju: objavio je povećanje plaća zaposlenicima ZET-a, Zagrebačkog velesajma i Vodoopskrbe i odvodnje, i to svima, i radnicima koji rade na terenu i nagomilanim menadžerima i savjetnicima koji se uglavnom regrutiraju iz redova rodbine njegovih prijatelja, suradnika ili onih koje je „zadužio“.

Vratio se svom sigurnom terenu, a posve se povukao iz Kolindinog kruga. Činjenica je da on koji se slikao u prvom redu kada je Kolinda Grabar Kitarović predstavljala svoj program, koji je dobio njezinu čuvenu tortu i pjesmu i najavu da će dobivati i kolače kad završi u zatvoru, koji je iskakao uz nju na svakom važnijem događaju, a onda još otišao k njoj i na Pantovčak, u drugom krugu definitivno udaljen iz njezinog okruženja. Još nekoliko dana do glasanja u drugom krugu, a Bandića nema s Kolindom niti na jednoj jedinoj kavi.

Uzalud se Bandić poziva na svoju staru, na svojih 20 godina vladavine, ali taj čin svjedoči da su svi, pa vjerojatno i Kolinda Grabar Kitarović, nedvojbeno priznali da je on – štetna pojava.

U izbornoj noći nakon prvog kruga nije samo Škoro zamalo pobijedio Kolindu, nego je i crno na bijelo potvrđeno da Bandić više ne može jamčiti da će donijeti glasače „svojih“ Zagrepčana. Potkopao ga je Dario Juričan, ali ne samo Dario Juričan. Bandićeva konstrukcija vladavine gradom se polomila na niz razina.

“Mislim da je ovaj rezultat u Zagrebu značajan upravo zbog tog cilja – cilja za budućnost, za rješenje najkasnije u svibnju 2021., da dosadašnji gradonačelnik Milan Bandić ode u povijest, političku mirovinu”, komentirao je u izbornom stožeru Darija Juričana, alias Milana Bandića, rezultate prvog kruga predsjedničkih izbora Renato Petek, oporbeni zastupnik u Skupštini grada Zagreba.

Bila je to reakcija na rezultate koji su stizali s biračkih mjesta u Zagrebu. Kandidat Dario Juričan zaustavio se na kraju brojanja na fantastičnom četvrtom mjestu, s 8,67 posto glasova svih birača.

Juričan koji je svoju kampanju bazirao uglavnom na razobličavanju koruptivnih mehanizama Milana Bandića nesumnjivo je u Zagrebu okupio mnoge „protubandićevske“ glasove, ali nisu samo glasovi za njega pokazivali propast Milana Bandića.

Zapravo, cjelokupna slika glasačkog tijela u gradu pokazala je ozbiljno miješanje karata. Ozbiljan rast svih protubandićevskih snaga.

Najviše je u Zagrebu osvojio Zoran Milanović, 33,02 posto glasova, slijedi Miroslav Škoro, s 23,79 posto, a Kolinda Grabar Kitarović, kandidatkinja koju je Milan Bandić podržao i na službenoj press konferenciji, ali i neslužbeno, s mnogo naslikavanja iz dana u dan – završila je tek na trećem mjestu s 19,36 posto.

Juričan je nagnao i druge kandidate da se više pozabave – Bandićem

Iako je Dario Juričan sa svojim turnejama po Adventu i podukom za mlade kako spoznati srž korupcije „od kućice do kućice“, baš udarao u pleksus Bandića osobno, on je zapravo uspio i usmjeriti reflektor javnosti na odnos Bandića i Kolinde Grabar Kitarović onako kako treba, pa i nagnati druge kandidate da posvete više pažnje toj patološkoj vezi između aktualne predsjednice i gradonačelnika Zagreba.

Tako je i Zoran Milanović, neovisno o tome što je Milan Bandić nekoć bio SDP-ov, dobar dio kritike na račun protukandidatkinje Grabar Kitarović začinio propitivanjem njezine veze s Bandićem. Spominjao je zloćudan tris (Grabar-Kitarović-HDZ-Bandić), a zbog njezine najave da bi nosila Bandiću kolače u zatvor ako bude osuđen – nazivao ju je Mariom Antoanetom.

Gotovo je nevjerojatno s kakvom je naivnošću predsjednica i njezin tim ubacio u njezinu kampanju Milana Bandića. Valjda su i oni vjerovali u tu mantru da čovjek koji vlada Zagrebom 20 godina može još uvijek donijeti glasove. Na izborima 2014. imala je Zdravka Mamića u sličnoj kombinaciji, ali je barem nastojala to skrivati, a sada su se odlučili javno i radosno pokazivati i objašnjavati razinu prijateljstva s Bandićem. Možda su ih obmanule ankete koje ustrajno drže Bandića na listi popularnih političara i održavaju njegovu stranku u rangu tobože utjecajnih stranaka?

On je pobijedio na lokalnim izborima relativno nedavno (proljeće 2017.), no činjenica je da su već izbori za EU parlament pokazali da su Milan Bandić i njegova stranka pali u dubine nepopularnog, pa i – prezrenog – kod velike većine birača. Da, on još živi na rezultatu s posljednjih lokalnih izbora i na činjenici da ga HDZ treba kao pričuvu u Saboru, ali u širokoj javnosti on nesumnjivo više nije ono što je nekad bio. Možda još samo među onima kojima je nešto sredio, od posla u ZET-u do povoljne zamjene zemljišta, ili donacije za malu lokalnu priredbu. On je danas čovjek kojem se zviždi na sportskim natjecanjima i koncertima, čovjek sa čijih suđenja cure sramni audio zapisi psovanja, neartikulirani političar koji odavno nije izgovorio suvislu rečenicu s govornice ili u mikrofone, spadalo na čije se dosjetke ne smije više nitko, osim njegovih kompanjona i kompanjonki – po službenoj dužnosti.

Čak ni u tradicionalno bandićevskim dijelovima grada, u Dubravi, Sesvetama itd. – nije pobijedila kandidatkinja koju je on službeno podržao, nego Miroslav Škoro.

Milan Bandić opstoji u Zagrebačkoj skupštini jedino i isključivo zahvaljujući HDZ-u, no ovaj prvi krug predsjedničkih izbora pokazao je da se i u gradskom HDZ nastavlja proces raskola na one koji pristaju biti servis Bandićeve i Plenkovićeve koalicije na državnoj razini i na one koji to odbijaju.

Napeto u gradskom HDZ-u: Očekuje se Mikulićeva ostavka

Činjenica jest da je u subotu, 28.12., usred drugog kruga, gradski HDZ, predvođen Andrijom Mikulićem, održao višesatni sastanak zajedno s Milijanom Brkićem, novim voditeljem Kolindine kampanje, a je Mikulić je dao izjavu kako je najvažnije da Kolinda pobijedi. No, nikome nije jasno što bi to Andrija Mikulić i gradski HDZ koji je dokazao u prvom krugu kako je nisko spustio HDZ, uopće mogao učiniti.

Da u Hrvatskoj vrijede normalni politički standardi, Mikulić bi zapravo bio smijenjen, ili bi podnio ostavku, dan nakon izbornog debakla, no, u ovim okolnostima, u kojima se pokušava nekako namamiti Škorine glasače da se opet vrate HDZ-u, problem se nastoji nekako „previdjeti“.

No, ne treba zaboraviti da je upravo u zagrebačkom HDZ-u obavljena ona brzopotezna sječa HDZ-ovih članova zbog neprimjerenih istupa u stranačkim whatsapp i viber grupama, članova za koje se smatralo da su otvoreno antiplenkovićevski raspoloženi. To je, također, HDZ-ov ogranak u kojem se odavno stvorilo jezgro onih koji smatraju da je gradski HDZ svojevrsni talac Plenkovićevog dogovora s Bandićem, i da je nedopustivo da su se oni u Gradskoj skupštini pretvorili u „kimavce“. Upravo oni smatraju da se veliki broj njihovih glasača odlučio za Škoru i uvjereni su da mnogi od tih glasača neće dati glas za Kolindu Grabar Kitarović jer je se smatra predstavnicom tog propadajućeg HDZ-a. Sve je više onih koji smatraju da ni Andrija Mikulić niti Drago Prgomet ne mogu obnoviti gradski HDZ, emancipirati ga od Bandića. Prema nekim informacijama, Ivan Kujundžić, HDZ-ovac iz stare jezgre osnivača stranke koji je nedavno podnio ostavku na svoje mjesto u Zagrebačkoj skupštini, već se priprema za isticanje kandidature za mjesto predsjednika gradskog HDZ-a.

Milan Bandić bi tako, uz ustrajnu lijevo-liberalnu oporbu, koju u Skupštini predvodi sada već nekoliko jakih političara, od Tomislava Tomaševića, Anke Mrak Taritaš do Renata Peteka, mogao dobiti udarac u samom temelju – jer on još opstaje i radi što hoće u Skupštini isključivo zbog HDZ-a.

Kolinda Grabar Kitarović je valjda bila zadnja utjecajna političarka (koja nije iz njegove stranke) koja je htjela govoriti da joj je Bandić prijatelj. S tortom i pjesmom dosegla je neslućene vrhunce političkog kiča i osobnog pada u prvom krugu. I onda slijedi obrat: u drugom krugu su ostala samo što jednostavnija opravdavanja o Bandiću, ako je baš pitaju. A njega se kao pojavu – posve uklonilo.

Predsjednički izbori su tako Bandiću postali svojevrsni dokaz da je – gotov. Početak kraja. Ako pobijedi Zoran Milanović krak njegove hobotnice prema Pantovčaku bio bi posve prerezan. No, situacija mu više nije posve jednostavno idilična ni ako pobijedi Kolinda Grabar Kitarović. Nakon pouke prvog kruga, možda će ga se pokušati otresti, kao Zdravka Mamića? No, i HDZ bi, na Kolindinom poučku, možda mogao zaključiti da je vrijeme za preispitivanje temelja trgovine s čovjekom koji nesumnjivo donosi štetu a nipošto više ne može jamčiti masovne glasove Zagrepčana.