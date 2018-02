ODRŽAN SASTANAK PLENKOVIĆA I AGROKOROVIH VJEROVNIKA: ‘Nijedno ime nije nam izneseno’

Pomaka u potrazi za novim izvanrednim povjerenikom Agrokora još uvijek nema.

U Vladi je u ponedjeljak poslijepodne održan sastanak premijera Andreja Plenkovića sa članovima privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora.

“Na sastanku je svatko plakao nad svojom sudbinom, a nijedno ime kandidata za novog povjerenika nam nije izneseno”, poručila je nakon sastanka prokuristica Kraša i članica privremenog vjerovničkog vijeća Marica Vidaković.

ZAVRŠIO SASTANAK PREMIJERA I ŠEFOVA STRANAKA: ‘Situacija u Agrokoru bit će riješena do kraja tjedna’



Nazire li se rješenje?

Nešto ranije, nakon održanog sastanka s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, neki od koalicijskih partnera izjavili su kako im je rečeno da će u Agrokoru biti imenovana višečlana uprava te da bi se to trebalo dogoditi u idućih nekoliko dana.

Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor uvjeren je da će situacija s Agrokorom do sredine tjedna biti riješena.

“Imat ćemo novu upravu s više članova. Danas u 15 sati dolaze predstavnici svih vjerovnika dati potporu Vladi i oko izbora povjerenika i nastavka procesa. Svi zajedno radimo na tome da sve završi 10. srpnja”, rekao je Kosor.

“Ako do 10. srpnja dođe do nagodbe onda su ova saborska većina i predsjednik Vlade Andrej Plenkovoć uspjeli da bez i jedne kune poreznih obveznika izvučemo Agrokor iz problema, a svi znamo da su dugovi 60 milijardi kuna. Ako to napravimo bez ijedne kune poreznih obveznika onda smo uspjeli, a to ćemo znati 10. srpnja”, rekao je Kosor.

PLENKOVIĆ O NOVOM POVJERENIKU ZA AGROKOR: ‘Vodimo razgovore diskretno, ima par ljudi koji su prihvatili’

Nema konkretnih imena?

Branko Hrg (Hrvatska demokršćanska stranka) rekao je kako se nije govorilo o konkretnim imenima za Agrokor, no očekuje se da će premijer izaći s imenima više članova za 2-3 dana, dok je Radimir Čačić (Reformisti) rekao kako postoji nekoliko kvalitetnih kandidata te da će rješenje biti nađeno u najkraćem mogućem vremenu.

Inače, predstavnici Udruge dobavljača Agrokora apelirali su krajem prošlog tjedna da se što prije izabere i imenuje novi izvanredni povjerenik za Agrokor, poručujući da nagodba nema alternative te da novi povjerenik ima dobru podlogu za nastavak procesa nagodbe.

Predsjednik Udruge i čelnik Podravke Marin Pucar tada je istaknuo kako dobavljači žele da se što prije izabere novi izvanredni povjerenik i da se nastavi rad na nagodbi. Pucar je istaknuo i kako novi izvanredni povjerenik treba biti stručna osoba, obrazovana i s respektabilnom karijerom.

Dobavljači će tražiti da se nagodba dovrši do srpnja, i kad se izabere novi povjerenik inzistirat ćemo da se proces nastavi, a ne da se vraćamo na početne pozicije, istaknuo je tada Pucar, dodajući kako novi povjerenik ima dobru platformu za nastavak nagodbe.

SITUACIJU U AGROKORU KOMENTIRAO I TODORIĆ: ‘Ramljak nije bio najveći problem, on je samo proveo kriminal koji mu je Lex omogućio’