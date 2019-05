MERKEL I WEBER SA SKUPA HDZ-a POSLALI JASNU PORUKU NACIONALISTIMA: ‘Nećete biti dio moje većine u EU parlamentu’

Iz HDZ-a navode da je akreditirano oko 200 domaćih i stranih novinara, snimatelja i fotoreportera

Središnji predizborni skup HDZ-a za europarlamentarne izbore počeo je u subotu popodne u Košarkaškom centru Dražena Petrovića, na kojem sudjeluje dvanaest HDZ-ovih kandidata, a članovima i simpatizerima stranke obratit će se predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković, vodeći kandidat Europske pučke stranke (EPP) za predsjednika Europske komisije Manfred Weber i njemačka kancelarka Angela Merkel, kao i nositelj HDZ-ove izborne liste Karlo Ressler, druga na listi Dubravka Šuica te glavni tajnik stranke Gordan Jandroković.

Nekoliko tisuća sudionika skupa mašući državnim hrvatskim i stranačkim zastavama burno je pozdravilo predsjednika stranke Plenkovića koji je ušao u dvoranu uz pratnji kancelarke Merkel i kandidatom EPP-a Weberom, glavnog tajnika stranke Jandrokovića uz taktove poznate pjesme “Eye of the tiger”.

Uz HDZ-ove kandidate u dvorani u prvom redu sjede i ministri hrvatske Vlade, a na velikoj pozornici s plavom pozadinom ispisan je slogan HDZ-ove kampanje “Hrvatska za generacije” za euroizbore 25. svibnja, u pozadini s hrvatskim grbom, zastavom Republike Hrvatske, HDZ-a i EU te bistom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

Postavljena su i dva videozida, a na tribinama su razvijeni banneri HDZ-a Karlovačke i Brodsko-posavske županije te Gornje Dubrave.

Na skupu u prepunoj dvorani KC Dražena Petrovića je i zamjenik predsjednika stranke i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić koji je jutros kao hodočasnik privatno bio na komemoraciji u Bleiburgu. Skupu nazoči veliki broj uglednika iz javnog, političkog, društvenog kulturnog i sportskog života, poznata pjevačica Radojka Šverko, pjevač Mate Bulić, glumica Mirjana Bohanec, rukometni trener Lino Červar, trener Čiro Blažević, majka pokojnog košarkaškog virtuoza Dražen Petrovića, Biserka. Dvoranom su u očekivanju čelnika stranke odjekivale domoljubne pjesme.

Iz HDZ-a navode da je akreditirano oko 200 domaćih i stranih novinara, snimatelja i fotoreportera. Također, HTV će, kao članica Europske radiodifuzijske unije (EBU), izravno prenosi skup za više zemalja, dodaju iz stranke.

Ranije popodne, premijer Plenković sastao se u Banskim dvorima s kancelarkom Savezne Republike Njemačke Angelom Merkel i kandidatom EPP-a za predsjednika Europske komisije Weberom.

Jandroković ih oduševio

Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković pozvao je okupljene u KC Dražena Petrovića na zajedništvo i vjeru u sebe kako bi ostvarili pobjedu na predstojećim europarlamentarnim izborima, istaknuvši da je ‘HDZ jedina snaga koja može osigurati prosperitet Hrvatskoj, gospodarski rast i razvoj, voditi ju odgovorno, mudro i razborito, vodeći računa o nacionalnim interesima hrvatskog naroda’.

“Recimo NE jalovoj ljevici i njezinoj demagogiji i populizmu, kojim se želi pokazati većim domoljubima od nas”, rekao je Jandroković, poručivši kako HDZ to neće dopustiti, kao ni podjele u hrvatskom društvu.

“Recimo DA zajedništvu, ljubavi prema domovini, odgovornosti i stručnosti i našim kandidatima na europarlamentarnim izborima i našim prijateljima, HDZ-u i Hrvatskoj”, istaknuo je Jandroković čije su riječi bile praćene pljeskom i odobravanjem u prepunoj dvorani Cibone.

Jandroković je naglasio da je HDZ-u stalo do svakog čovjeka i pojedinca te da poštuje sve generacije, kako što to govori i slogan HDZ-ove predizborne kampanje – “Hrvatska za generacije”.

Izrazio je zahvalnost prethodnim naraštajima Hrvata koji su radili na stvaranju hrvatske države, posebno podsjetivši na prvog hrvatskog predsjednika i utemeljitelja HDZ-a dr. Franju Tuđmana, kao i na hrvatske branitelje, znanstvenike, umjetnike, gospodarstvenike, sportaše. Posebno je pozdravivši majku pokojnog slavnog hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića, Biserku. Dodao je da su takvi kao što je Dražen, bili uzor njemu i njegovoj generaciji te da takve uzore trebamo i za nove hrvatske naraštaje.

“Onima koji dolaze želimo ostaviti stabilnu demokraciju i da imaju vjeru u nas, kako što smo i mi imali u naše prethodnike”, rekao je Jandrković.

Posebno je zahvalio stranačkom članstvu koje, rekao je, ‘u svakom trenutku nesebično radi za HDZ, jer bez njih ne bi bilo veličanstvenih pobjeda’.

‘Domoljublje i EU nisu u suprotnosti’

Nacionalizam je neprijatelj koji želi uništiti Europsku uniju, a domoljublje nije u suprotnosti s europskim vrijednostima, poručili su u subotu na predizbornom skupu HDZ-a njemačka kancelarka Angela Merkel i Manfred Weber, vodeći kandidat EPP-a za budućeg predsjednika Europske komisije.

“Naše vrijednosti su to što možemo biti ponosni na svoju zemlju – domoljublje i EU nisu u suprotnosti. A nacionalizam je protivnik koji želi uništiti Europu i to moramo jasno reći”, rekla je Merkel koja je u subotu stigla u Zagreb kako bi se sastala s premijerom Andrejem Plenkovićem i sudjelovala na velikom predizbornom skupu HDZ-a i Europske pučke stranke (EPP) uoči europskih izbora.

Merkel je pred tisućama pristaša HDZ-a u zagrebačkoj Ciboni rekla da je EU projekt mira, slobode i blagostanja.

“U Njemačkoj sada imamo 74 godina mira. Vi ste još devedesetih imali rat i znate što to znači i zato je toliko važno da sačuvamo taj mir”, a to se može samo ako se s jedne strane zastupa nacionalni interes, no s druge strane i da “budemo u stanju staviti se u situaciju drugoga i graditi mostove”, “da u Europi pronalazimo zajednička rješenja”.

Svoj je govor zaključila na hrvatskom jeziku, poručivši: “Izađite na izbore, podržite Europu mira, slobode i blagostanja. Podržite EPP i HDZ. Podržite Manfreda Webera i Karla Resslera!”.

‘Nećete biti dio moje većine’

Weber, predsjednik Europske pučke stranke, trenutno najveće političke obitelji u Europskom parlamentu, istaknuo je kako “volimo svoje države i domoljubi smo, ali vjerujemo i u zajedništvo na europskoj razini”.

On je pozvao na odgovor nacionalistima i obećao da oni neće biti dio njegove većine u Europskom parlamentu.

Osvrnuvši se na skup nacionalista koji se održao u subotu u Milanu na čelu s Matteom Salvinijem i Marine Le Pen, Weber je istaknuo kako je nacionalističko razmišljanje u prošlosti dovelo do tragedija i da se protiv toga treba boriti.

Weber je istaknuo i da EU nije samo ekonomski savez, nego i Unija vrijednosti. Naglasio je da je zajednički temelj Europe kršćanstvo. Kazao je kako se putujući Europom uvjerio u njezinu različitost, no da je primijetio kako je u središtu svakog grada i sela crkva, što je pokazatelj da je zajednički europski temelj kršćanska vjera.

Po pitanju migracija poručio je kako države imaju pravo odlučivati tko će prelaziti njihove granice, a ne krijumčari, no da se i treba pomoći onima koji stvarno trebaju pomoć, pa je pozvao na Marshallov plan za Afriku.

Dodao je kako treba osigurati jednako blagostanje u svim dijelovima Europe, ali i da EU mora iskoristiti ekonomsku moć da se izvoze europske vrijednosti, predloživši da se u sve buduće trgovinske sporazume trebaju uvesti garancije o poštivanju ljudskih prava.

Nakon Atene, skup u Zagrebu je drugi veliki Weberov skup u posljednoj fazi kampanje za izbore koji se održavaju idući vikend.

Otkrio je kako je to bila “očita i razumna odluka” jer je Hrvatska najmlađa država EU-a u kojoj je na vlasti snažna stranka iz obitelji EPP-a, te zbog toga što mu je premijer Andrej Plenković blizak prijatelj.

Ali, istaknuo je da danas postoji još jedan razlog za biti u Zagrebu, te je zahvalio Hrvatskoj na Niki Kovaču koji je odveo Bayern do naslova njemačkog prvaka.

“Nisam bio svjestan da ove subote imam još jedan razlog za biti u Zagrebu. Danas je Bayern postao prvak Njemačke i zato želim zahvaliti svojim hrvatskim prijateljima”, rekao je Weber o klubu iz Bavarske, njemačke savezne države iz koje i sam potječe.