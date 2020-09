POČEO KAO ŠOFER, SAD IMA MILIJARDE: ‘Ljudi se s podsmijehom sjećaju kad je kupio prvo Bossovo odijelo, na rukavu mu je ostala etiketa’

Osim Elektrocentra (s prihodima od 630 milijuna kuna), Petekovi u Ivanić Gradu drže hotel Sport s četiri zvjezdice

Krešimir Petek ‘Šešo’ najbogatiji je stanovnik Ivanić Grada, čovjek kojega svi znaju. Otkad je završio u pritvoru pod sumnjama da je šefu Janafa predao dva milijuna kuna mita, u Ivanić Gradu vlada zavjet šutnje. Razlog? Pa, Petek je u gradu financirao gotovo sve, od lokalnih radiopostaja, portala, novina, manifestacija do sportskih klubova i natjecanja, donosi Jutarnji list.

Prihodi Petekovih tvrtki, ukupno 700 milijuna kuna, sedam su puta veći od proračuna Ivanić Grada. On zapošljava i 500-injak ljudi u svojoj tvrtki za gradnju energetskih postrojenja Elektrocentar Petak, jednoj od većih građevinskih tvrtki u Zagrebačkoj županiji.

Osim Elektrocentra, 50-ak ljudi radi u njegovu hotelu Sport, a desetak i u restoranu Garfield.

Nije uvijek bio imućan

Petek nije oduvijek bio imućan, ranih 90-ih krenuo je praktički “od nule”. Radio je kao vozač u Elektri u Križu, a onda shvatio da može pokrenuti svoj obrt i nastaviti raditi za državne tvrtke, ali za više novca izvana. Krešo Petek tako je pokrenuo električarski obrt “Šešo” sa šačicom zaposlenika.

“Krenuo je s Inom. Ina, a sada Crosco, kao što znate, ovdje je sveprisutna, a baš u to vrijeme otvarali su jako puno gradilišta u Ivaniću i radili infrastrukturne projekte na kojima su zapošljavali i njegovu tvrtku za instalacije. Sve firme koje su ovdje stasale 90-ih bile su na ovaj ili onaj način vezane uz Inu”, kaže za Jutarnji list bivši gradonačelnik Ivanić Grada Boris Kovačić.

Petek je od malog obrta, dodaje Kovačić, rastao polako. Ubrzo je tvrtku preimenovao u Elektrocentar Petek, a javljao se i na neke gradske natječaje. Tako je u Ivanić Gradu početkom 2000-ih održavao rasvjetu i vodio zimsku službu. Veliki poslovni uzlet, ipak, nije došao od sitnih gradskih poslova nego, tvrdi Kovačić, preko poslovnih veza u Zagrebu. Petek, naime, nikad nije skrivao da je simpatizer HDZ-a, a u njegovu restoranu bio je i stožer te stranke za lokalne izbore 2013.

Osim Elektrocentra (s prihodima od 630 milijuna kuna), Petekovi u Ivanić Gradu drže hotel Sport s četiri zvjezdice.

Ništa bez države

Cijelo carstvo ne bi bilo moguće održavati bez poslova s državom, gradovima i općinama. Kako mještani kažu, “javna je tajna da danas ako želiš poslovati s državnim i javnim firmama moraš podmazati, inače ništa od posla.”

Spekulira se da je Petekova tvrtka na gradskim i općinskim poslovima uprihodovala oko 300 milijuna kuna. Toliki je bio i rast prihoda Elektrocentra Petek od 2015. godine do danas.

‘Brzo se navikao na luksuzan životni stil’

U Ivaniću i za njega pričao da je “sebi uzeo, ali i drugima dao”. Kovačić je ispričao kako ga dio mještana tolerira jer ovisi o njemu, ali kaže da baš nije omiljen i poštovan.

“Ima tu puno ogovaranja, mala je to sredina. Ljudi se često s podsmijehom prisjete kada je Šešo kupio prvo Bossovo odijelo. Pojavio se u tom skupom odijelu, a na rukavu mu je ostala etiketa. Ljudima je to bilo smiješno jer je pokazivalo da još nije navikao na taj životni stil. Međutim, brzo se navikao. Ima on i bahatosti u sebi, ali s druge strane zna i kako će s ljudima, kome se treba nasmiješiti da mu se vrata otvore”, kazao je Kovačić.

S Janafom, kako se spekulira, na kojem je Petek i “pao”, imao je ugovore vrijedne 40 milijuna kuna. Elektrocentar je lani u Velikoj Gorici radio na projektima centra za posjetitelje i pristupne ceste za gotovo 10 milijuna kuna, a sve to uz blagoslov gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića (HDZ), također uhićenog u akciji USKOK-a.

Oni rade sve, zato jer mogu

O Petekovim poslovima piše danas i Večernji list koji ističe kako je zadnji posao koji je dobio od države onaj za transformatore HŽ Infrastrukture vrijedan 713 tisuća kuna. Za HEP je, primjerice, ugovorio nabavu kabela, vodiča i užadi za 1,6 milijuna kuna.

Od tvrtke Moslavina dobio je posao rekonstrukcije i izgradnje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje vrijedan 185 milijuna kuna.

Ukupno je u ovoj godini preko javnih natječaja, Elektrocentar ugovorio 55 poslova vrijednih ukupno nešto više od 370 milijuna kuna.

Petekova tvrtka tako radi sve, kažu upućeni, jer može – ima građevinsku operativu, električare…, a naravno za neke poslove uzima i podizvođače. Elektrocentar ima više od 400 zaposlenih. A jedan od većih poslova je milijardu kuna vrijedan posao u Zračnoj luci Dubrovnik, koji je dobio u konzorciju sa Strabagom.

Janaf nije obveznik javne nabave, ali je svejedno provodio natječaje za svoje investicije. Elektrocentar Petek jedna je od tvrtki koje vrlo često dobivaju poslove od njih. U posljednje tri godine Petekova tvrtka je od Janafa dobila 16 poslova. Među njima su i oni sporni zbog kojih je optužen da je dao mito Draganu Kovačeviću.

Krešo Petek je vlasnik i putničke agencije Petek tours koja je lani imala prihode od 9,7 milijuna kuna i neto dobit od 10 tisuća kuna.