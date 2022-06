Danas je u prostorijama RIT Croatia, započeo jedanaestodnevni program, Youth Business Camp Adria Zagreb koji ima za cilj inspirirati poduzetništvo. Ukupno 10 polaznika od toga 5 tinejdžera iz Ukrajine koji borave u Hrvatskoj te 5 polaznika iz Hrvatske, uključujući dječji dom Vrbina Sisak kroz zajednički rad i 21 predavanje imat će priliku sudjelovati na Youth Business Camp Adria Zagreb.

Također, u sklopu programa posjetit će Zoološki vrt grada Zagreba te Specijalnu bolnicu Aritheru. Program se izvodi u sklopu svjetske inicijative Share the knowledge Share the experience (Podijeli znanje, podijeli iskustvo) kojeg sprovodi World Innovation and Change Management Insitute iz Geneve. Ovaj stipendijski program, jedinstven je po svom programskom sadržaju, a pomaže polaznicima ne samo u nadogradnji znanja nego i u usmjerenju daljnjeg školovanja.

'Znanje je uz zdravlje najveće bogatstvo'

''Znanje je uz zdravlje najveće bogatstvo, naši polaznici zahvaljujući predavačima koji su se odazvali sudjelovanju zaista mogu naučiti i čuti mnogobrojne teme i praktične primjere s kojima se do sada još nisu imali priliku susresti. Nažalost, nove generacije nemaju priliku slušati niti biti inspirirani o poduzetništvo jer školski kurikulum ne posvećuje dovoljno tematskih cjelina u usmjeravanju srednjoškolaca prema stvarnosti realne ekonomije. Ovo je druga godina zaredom u kojoj provodimo ovaj kamp u Zagrebu, a siguran sam da osim znanja, polaznici stiču i nova prijateljstva", izjavio je direktor Youth Business Camp Adria Zagreb Danijel Koletić.

Osim pojedinaca stručnjaka, u ovom projektu sudjeluju predavači sa Sveučilišta Vern, Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment, Visokog učilišta Algebra te RIT Croatia koji pruža programsku i tehničku potporu projektu. Ovaj projekt ima za cilj popuniti praznine u kurikulumu te inspirirati poduzetništvo. Svi polaznici dobivaju certifikat World Innovation and Change Management Institute iz Geneve.