POČEO BUNT ZBOG REKONSTRUKCIJE ROTORA, GRAĐANI BIJESNI: ‘Bit ćemo zatrpani… namjeravam ležati na cesti ako do toga dođe’

‘Ovo je katastrofalno’, ‘Imat ćemo kolone kroz kvart’, ‘Je li itko razmišljao što će se dogoditi kad budemo trebali Hitnu ili vatrogasce?’, samo su neki zaključci i pitanja koja su postavili uznemireni stanovnici Savskog gaja nakon što im je predstavljeno u kojim uvjetima će živjeti kada se zatvori Remetinečki rotor.

Nekad miran zagrebački kvart Savski gaj zbog gradnje Remetinečkog rotora kuha već neko vrijeme, a nakon ovotjedne tribine na kojoj su im gradske službe pojasnile što ih sve čeka u iduće dvije godine postao je prava tempirana bomba. Sve ono čega su se tamošnji stanovnici najviše bojali, očito će se obistiniti. Upravo oni, vjeruju, dobrim će dijelom podnijeti prometni teret koji je do jučer na svojim leđima nasio rotor.

Nakon što su pješaci i biciklisti već prethodnih mjesec dana iskusili prve muke koje podnose zbog početnih radova, stanovnici Nehruovog trga ostali su zapanjeni kad su čuli da će im kroz njihov skučeni trgić sada prolaziti veliki dio prometa koji koji je išao preko rotora.

Dramatično na Nehruovom trgu

Naime, Grad planira zatvoriti izlaz iz Savskog gaja kroz ključnu Prekratovu ulicu na Aveniju Dubrovnik i promet preusmjeriti na sam Nehruov trg. Riječ je o trgu usred kojeg se nalazi dječji parkić u kojem doslovce deseci mališana svakodnevno provode vrijeme, u kojem se promet odvija u krug u jednom smjeru i koji je ionako preuzak jer je cesta dijelom predviđena za parking stanara (drugdje ga nema).

Dozvoliti vozačima da kroz taj prostor jure za stanovnike Savskog gaja je s jedne strane ubojito, a s druge će im onemogućavati da osobno na bilo koji način automobilima izađu s trga, kao i onima iz okolnih ulica.

Stoga su na kvartovskoj Facebook stranici “Savski gaj naj naj,Trokut mali raj” odmah nakon javne tribine neki energično zavapili da su spremni i leći na cestu ako postojeće ideje Grada zažive, a neki najavili potpisivanje peticije.

Eventualnu potrebu dolaska Hitne pomoći ili vatrogasaca ne usude se ni spominjati, a ističe se kako Grad zasad nije imao odgovore na brojna pitanja niti je probleme uopće predvidio jer, kako se spominje, oni koji nude rješenja tim ulicama očito nikada nisu prošli.

Alternative zasad nema

Građani nam kažu kako u stvari nisu dobili odgovor na ključno pitanje – zašto će se zatvoriti izlaz iz Prekratove, žile kucavice kvarta, na Aveniju Dubrovnik te se pitaju postoji li mogućnost da u svoj odsječenosti od ostatka svijeta koja ih je usred grada snašla uopće projektanti odustanu od te ideje? To pitanje postavili smo gradskim službama kao i ono kad se mogu očekivati odgovori na pitanja i rješenja za sve probleme koje su im građani na tribini iznijeli, no do zaključenja teksta nismo ih dobili.

Stoga smo kontaktirali predsjednika Gradske četvrti Jadranka Baturića i odgovore potražili kod njega. Za razliku od brojnih građana koji se bune na Facebooku, on nije stekao dojam da su problemi ostali neriješeni. Kad je riječ, pak, o spornom izlazu Prekratove, ističe da je utvrđeno kako prometnica ne može biti otvorena zbog sigurnosnih razloga.

“Voditelj projekta je rekao da je moraju zatvoriti zbog zakonskih propisa jer će se ondje odvijati građevinski radovi i riječ je o pitanju sigurnosti građana. Ja sam stekao dojam da smo postigli dogovor. Vijeće gradske četvrti će pratiti situaciju. Vrijeme će pokazati koliki će taj promet biti i ako dođe do povećanja prometa za 20 posto uvest ćemo i uspornike oko dječjeg igrališta i ograditi ga ako treba”, kazao nam je Baturić dodajući kako druga solucija zasad ne postoji.

Što je sa sigurnošću?

Također je istaknuo da su svjesni problema sigurnosti školaraca te da će idući korak biti dogovor sa ZET-om kako bi se djeci osigurao siguran prijavoz do škola, ali i da će se riješiti problemi vezani uz pješački i biciklistički promet, odnosno sigurnost njegovih sudionika. “Vijeće će vrlo pažljivo pratiti rad Ureda za promet i aktivno se uključivati kada bude potrebno”, kazao je potom dodajući da će se tribine održavati svaka tri mjeseca kako bi se izbjegli svi mogući problemi.

No, građani smatraju da je sve trebalo bolje biti pripremljeno i da bi se problemi izbjegli na samom početku da se s njima više razgovaralo. Za njih problemi ipak nisu riješeni, oni na žalost tek počinju.