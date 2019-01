POČELO SUĐENJE ERCEGU: ‘Pitao sam Plenkovića zar ga nije sram otvarati spomenik ratnom zločincu Tuđmanu’

Zbog uzvikivanja da je”Franjo Tuđman ratni zločinac” tijekom ceremonije otkrivanja spomenika prvom hrvatskom predsjedniku u Zagrebu, počelo je suđenje Zoranu Ercegu

U petak je na prekršajnom sudu počelo suđenje Zoranu Ercegu zbog uzvikivanja da je”Franjo Tuđman ratni zločinac” tijekom ceremonije otkrivanja spomenika prvom hrvatskom predsjedniku u Zagrebu, izvještava N1.

Tereti ga se za narušavanje javnog reda i mira na osobito drzak način.

Na sudu se pojavilo više građana kako bi pratili ročište koje je trajalo više od tri sata, a tijekom kojeg su svjedoci pred sudom iznijeli oprečna svjedočenja.

Negira da je narušavao javni red i mir

Kako piše N1, Erceg je negirao tvrdnje da je narušavao javni red i mir te je ponovio da je Tuđman ratni zločinac.

“Netočno je da sam ja narušavao javni red i mir i to baš u 15.57 prilikom otvaranja spomenika Franji Tuđmanu za koga sam duboko uvjeren da je ratni zločinac”, istaknuo je Erceg.

Vikao u blizini Plenkovića

Također je negirao tvrdnju da je to činio na osobito drzak i nepristojan način. Policija navodi kao posebno otežavajuću okolnost da je počeo vikati prilikom prolaska štićenih osoba, predsjednika Sabora i Vlade.

“Ja sam uistinu povikao da je Franjo Tuđman ratni zločinac, ali samo kada je u mojoj blizini bio gospodin Andrej Plenković i ja sam tada oslovio predsjednika Vlade njegovim prezimenom i pitao sam ga zar ga nije sram otvarati spomenik ratnom zločincu Franji Tuđmanu.”

Rekao Jandrokoviću da se treba sramiti

“Tek kasnije, kada me je gomila napala, udarala, a policija me na osobito grub način odvodila naišao je predsjednik Sabora, poznatiji kao Njonjo pa sam tek tada njemu izjavio otprilike sličan sadržaj rekavši mu da se i on treba sramiti”, tvrdi Erceg.

Erceg kako je uvjeren da “policija želi i dalje zastrašiti građane te im uputiti otvorenu i politički opasnu poruku da ne smiju raditi ovo što je on napravio tj. javno iznositi svoja politička mišljenja.”