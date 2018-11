SVJEDOČILA ŽENA KOJA JE BILA S HORVATINČIĆEM NA GLISERU: ‘Glava mu je bila dolje, kao da je u nesvjestici. A onda sam osjetila udarac’

Nakon što je sutkinja Maja Šupe u listopadu prošle godine oslobodila Horvatinčića na sudu u Šibeniku, tužiteljstvo se na tu odluku žalilo, a Vijeće zadarskog Županijskog suda kojim je predsjedao sudac Hrvoje Visković, u svibnju je poništilo oslobađajuću presudu

Na Općinskom sudu u Šibeniku danas je počelo drugo ročište na trećem suđenju zagrebačkom poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću, kojem se ponovno sudi zbog smrti talijanskog bračnog para Salpietro koji je stradao u kolovozu 2011. nakon što je na njihovo plovilo svojim gliserom naletio Horvatinčić.

Na šibenski sud stigli su svjedoci Boris Seljanovski, bivši istražitelj Lučke kapetanije Šibenik, i Anica Đerđe koja je s Horvatinčićem bila na brodu u trenutku nesreće, a koji će ponovno biti ispitani.

Tvrdi da je mu je glava klonula

“Iz Tribunja smo gliserom krenuli prema Hvaru. On je vozio, ja sam sjela. On je gledao prema naprijed, a ja prema krmi. Nešto sam ga pitala i nije mi odgovorio, glava mu je kada sam ga pogledala bila prema dolje i ruke su mu bile u neprirodnom položaju kao da je bio u nesvjestici. Kada sam ga prodrmala i viknula Tomo, tada se trgnuo i rukama se pokušao pridržavati po komandnoj ploči. Nakon toga sam osjetila udarac”, ispričala je Dilber u sudnici.

DORH ju je potom pitao zašto kod istražnog suca nije rekla da je drmala Horvatinčića i da se tada prenuo, a ona je odgovorila kako ostaje pri ranijem iskazu. Na upit kojem iskazu, kod suca istrage ili na suđenju, ponovila je da ostaje kod ranijeg iskaza, prenosi 24sata.

Svjedočila je i o događanjima nakon nesreće.

“Bila sam u šoku, pala sam i plakala. Došao je taj čovjek s gumenjakom. Tomo je bio u šoku i razgovarao telefonom. Tražio je pomoć. Tomo ga je pitao može li nas odvesti do broda. Čovjek je rekao da nema potrebe i da su ti ljudi mrtvi. U naš brod počela je ulaziti voda i on me prebacio gumenjakom na svoj brod. Potom se vratio Tomi i njih dvojica su išli nasukati brod kako bi poslužio istrazi. Potom je došla policija, otišli smo u bolnicu, dali krv i mokraću i radili alkotest…”, ispričala je.

Seljanovski: Znao je da je vozio 20 čvorova

Boris Seljanovski kazao je da i dalje stoji iza svega što je govorio. “Stojim iza svega što sam govorio i dao po pitanju dokumentacije. Jedino novo je što sam u međuvremenu išao u mirovinu. Napravio sam zapisnik, prvo saslušao gospođu koja je bila s okrivljenikom u gliseru, a potom njega i tražio da napravimo skicu i on je nacrtao skicu, govorio kamo su kretali, znao je da je vozio 20 čvorova, ja sam tako pisao i on je sve potpisao. On je nacrtao smjerove odnosno kamo je išao on i kamo je išla jedrilica. Njihovi iskazi što se dogodilo su identični i nisu se žalili na bilo kakve zdravstvene probleme. Horvatinčić je potpisao zapisnik i on je dobio jedan primjerak. Mi smo namjeravali pokrenuti prekršajni postupak. Rekao sam Horvatinčiću da ima pravo na odvjetnika iako to ne stoji u zapisniku. On je sam rekao da neće odvjetnika. Na skici ima moga rukopisa i to po pitanju naziva brodova. Dopisao sam i iz njegova iskaza da je išao na autopilot i da je izgubio komande”, rekao je.

Državna odvjetnica šibenskog Državnog odvjetništva Irena Senečić na prošlom ročištu održanom 3. listopada kazala je kako je Horvatinčićeva obrana neprihvatljiva te da je pomorska tragedija posljedica njegova ponašanja.

Odvjetnik: Ne postoje dokazi za Horvatinčićevu odgovornost

Horvatinčićev odvjetnik Branko Baica kazao je, pak, kako ne postoje dokazi za Horvatinčićevu odgovornost i da postoje razlozi koji isključuju odgovornost za nesreću.

Naglasio je da je skica nesreće koju je napravio Tomislav Horvatinčić uzeta suprotno odredbama Zakona o kaznenom postupku te je zatraženo da se skica izuzme iz dokaza. Rekao je i da će će obrana inzistirati na iskazima svjedoka, posebice ključnih i na saslušanju medicinskih vještaka.

Sudac Ivan Jurišić na prošlom ročištu je najavio kako će ponovno ispitati Borisa Seljanovskog, bivšeg istražitelja Lučke kapetanije Šibenik kojem je Horvatinčić dao iskaz nakon nesreće, a ponovno će biti ispitan i njemački nautičar Klaus Fuchs koji je prvi prišao Horvatinčiću nakon nesreće te Anica Đerđe koja je u trenutku nesreće bila s Horvatinčićem na brodu.

U svibnju poništena oslobađajuća presuda Horvatinčiću

Nakon što je sutkinja Maja Šupe u listopadu prošle godine oslobodila Horvatinčića na sudu u Šibeniku, tužiteljstvo se na tu odluku žalilo, a Vijeće zadarskog Županijskog suda kojim je predsjedao sudac Hrvoje Visković, u svibnju je poništilo oslobađajuću presudu.

Vijeće zadarskog Županijskog suda u svom obrazloženju je, između ostalog, navelo da je sutkinja Maja Šupe u listopadu prošle godine počinila bitne povrede kaznenog postupka jer su razlozi za oslobađajuću presudu u znatnoj mjeri proturječni. Naglasili su da je posebno proturječna bila kada je prihvatila ‘sinkopu, odnosno privremeni gubitak svijesti’, kao razlog zbog kojeg je Horvatinčića oslobodila krivnje za smrt supružnika Salpietro.

Obrana tražila izuzeće suca Jurišića

Sutkinja Maja Šupe bila je predsjednica i sudskog vijeća koje je Horvatinčića na prvom suđenju u studenome 2015. godine proglasilo krivim i osudilo ga na 20 mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine. U toj presudi, na koju su se žalile optužba i obrana, istaknuto je da je Horvatinčić lakomisleno upravljao gliserom brzinom od 26,3 čvora i presjekao put jedrilici na koju je naletio, slomio je, gliserom prešao preko nje pa je talijanski par bačen u more gdje su oboje zbog ozljeda i umrli.

Sudskim vijećem ovaj put predsjeda sudac Ivan Jurišić, za kojeg je Horvatinčićeva obrana tražila izuzeće jer je supruga suca Jurišića zamjenica Općinske državne odvjetnice u Šibeniku te su zato doveli u pitanje njegovu objektivnost i nepristranost, ali im je zahtjev odbijen kao neosnovan.