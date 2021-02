POČELO JE: Svi se javljaju, ali prvi službeni digitalni nomad u Hrvatskoj je – Amerikanka Melissa: ‘Zaljubila sam se u Labin’

Digitalni nomadi mogu živjeti bilo gdje, a za rad im je potrebno prijenosno računalo i signal u mjestu u kojem žive. Hrvatska je postala sve češći izbor za život i rad digitalnih nomada iz cijeloga svijeta, a imamo i prvog službenog digitalnog nomada – Amerikanku koja živi u Labinu

Ljudi koji rade preko računala, a pritom mogu živjeti na Maldivima, Lisabonu ili Palagruži digitalni su nomadi. Mogu živjeti gdje god ih je volja, a najbitnije im je da imaju prijenosno računalo, a na mjestu kojem žive ima signala. Nakon Estonije, Hrvatske je prva europska zemlja koja modernim nomadima izdaje vize, a moguće ju je dobiti na maksimalno godinu dana.

Dvojica braće iz Francuske u Splitu od listopada žive svoj san otkako su prije četiri godine odlučili promijeniti način života i postati digitalni nomadi. “Osjećam se tako slobodno sada i to je fantastično. Nekako je normalno biti na mjestu poput Splita. Nevjerojatno je, doista nevjerojatno, a uz to još i radite”, kazao je Patrice Seajalon, digitalni nomad iz Francuske za RTL.

Hrvatska među prvima uvodi vize

Premda su živjeli svuda po svijetu, za njih je Split idealan.

“Vrijeme je prekrasno, ljudi su ljubazni. Ugodno je mjesto s nevjerojatnom prirodom. Osjećamo se kao kod kuće”, ustvrdio je Philippe Seajalon, digitalni nomad iz Francuske. Premda njihov posao zahtijeva organizaciju, vole biti i dio života lokalne zajednice, stoga ne čudi da su se već okušali u igranju picigina, u čemu uživaju, ali rekli su da vole i jogu na Sustipanu.

Osim dvojice braće iz Francuske, Split je sve češći izbor za život i rad digitalnih nomada iz cijeloga svijeta, što je potvrdio i predsjednik udruge Split Tech City-ja, Toni Triković.

“Ljudi se javljaju, traže informacije – postoje li coworking prostori u Splitu, gdje mogu upoznati lokalce. I ono što smo mi odlučili u samoj udruzi je zaposliti jednu osobu koja će pomoći sa stvaranjem sadržaja tako da bi se ti stranci mogli brže integrirati u lokalnu zajednicu”, pojasnio je Trivković.

A kako bi ovi moderni nomadi mogli ostati dulje u lokalnoj zajednici pobrinula se i država uvođenjem viza s posebnim uvjetima za digitalne nomade, što bi trebalo omogućiti i da se lakše odluče za našu zemlju.

“Trenutačno radimo s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom turizma na razvoju internetske stranice gdje će sve informacije biti dostupne kako bi digitalni nomadi znali koje zahtjeve trebaju ispuniti da bi se mogli prijaviti”, kazao je poduzetnik i inicijator vize za nomade Jan de Jong.

“S obzirom da su jako zahvalni, da su jako dobri se gosti pokazali i uredni i odgovorni mislim da je to izuzetna mogućnost iskoristiti i ugostiti te osobe”, rekla je Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma HGK.

Prvi službeni digitalni nomad – Amerikanka u Labinu

Premda bi prijave za vizu trebale krenuti u ožujku, Hrvatska ima i svog prvog službenog digitalnog nomada. Amerikanka Melissa Paul vlasnica je prve ikad izdane vize za digitalne nomade, a radi kao marketinška savjetnica, piše blogove o putovanjima te vodi društvene mreže raznim kompanijama. Sve to Melissa radi iz mira i tišine istarskog Labina, u koji se, kako kaže, zaljubila.

“Još uvijek viza nije u obliku iskaznice, samo je pismo, ali je to jako uzbudljivo za mene. Pismo je rješenje u kojem piše da dolazi, za tri tjedna ću imati baš pravu vizu”, rekla je Paul za RTL. “Teško je dobiti vizu u svakoj zemlji u kojoj sam bila, ali to je dio procesa. Naravno, dobiti papirologiju koja ti je potrebna je bilo izazovno, samo zato što je sve to potpuno novo za državu. Nisu znali što im je od dokumentacije potrebno da bih dokazala da sam digitalni nomad, da imam novac koji mi je potreban za život ovdje, stan i osiguranje”, dodala je.

Digitalni nomadi u Hrvatskoj vizu mogu dobiti na maksimalno godinu dana. Viza se ne može produljivati, ali se može tražiti za još šest mjeseci ili tri mjeseca, a nakon što prođe tih dvanaest mjeseci, nomadi moraju otići na šest mjeseci i nakon toga mogu ponovno zatražiti vizu i vratiti se u Hrvatsku.

Paul je za svoj privremeni dom odabrala Labin, koji, prema njoj, ima sve što želi. “Ima jako puno lijepih i izazovnih mjesta, ali baš sam se zaljubila u Labin. Ima more, stari dio grada, povijesni centar, ima pogodnosti i progresivne stavove za napredak”, opisala je Paul.

Po zanimanju je marketinški savjetnik ali se bavi i izradom web stranica, piše blogove te vodi društvene mreže kompanijama koje se bave dizajnom interijera. “Radim s kompanijama u Meksiku, u Cabo san Lucasu, Philadelphiji i New Yorku. U Hrvatskoj sam već šest godina. Došla sam tu sa svojim, sad već bivšim suprugom čija je obitelji porijeklom s otoka Krka. Rastali smo se prije nekoliko godina, ali meni se tu toliko svidjelo da sam ostala, ali sve teža je bila mogućnost ostanka u Hrvatskoj, pa mi je drago da sada zbog vize mogu biti tu”, rekla je.

