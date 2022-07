U većini krajeva u petak će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, no sa sjevera stiže postupno naoblačenje koje će poslijepodne i osobito u noći na subotu donijeti lokalno kišu i pljuskove s grmljavinom, upozoravaju je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Oborine će najprije biti u sjeverozapadnim i središnjim krajevima, potom i na istoku, a u noći lokalno i u Istri te Gorskom kotaru. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji, osobito na zapadu.

Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, uz obalu Istre i jugoistočni, a u noći će na sjevernom dijelu zapuhati umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Zbog mogućnosti grmljavine za petak je upaljen i meteoalarm.

U subotu lokalni pljuskovi, u nedjelju bura

"Na kopnu će temperatura zraka idućih dana opet biti malo niža, jer će stići svježiji i nestabilniji zrak. Stoga će u subotu biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, najviše u noći kada mogu biti i izraženi. Glavnina će vrlo vjerojatno pasti u sjevernim predjelima, no poneki pljusak moguć je popodne u gorju te unutrašnjosti Dalmacije. Od nedjelje sunčanije i stabilnije, a zatim i sve toplije.





Na Jadranu razmjerno stabilno i sunčano, a samo u subotu postoji mogućnost za pljusak na sjevernom dijelu. Tople, pa čak i vrlo tople noći te vruće dane olakšavat će umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, koja će u nedjelju prolazno pojačati, te ponegdje puhati s olujnim udarima.", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.