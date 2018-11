POČELO JE: Snijeg i led na cestama, zbog vjetra zatvoreni dijelovi A1, na Pag i s njega nikako nije moguće

Snijeg mjestimice pada u Slavoniji i Lici. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima

Zbog vjetra za sav promet zatvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, Jadranska magistrala DC8 između Senja i Svete Marije Magdalene te Paški most (DC106), izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Trenutno nije moguće doći s kopna na otok Pag i obrnuto s otoka Paga prema kopnu jer ne plovi trajekt na liniji Prizna-Žigljen.

Samo za osobna vozila otvorene su autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostala vozila je starom cestom kroz Gorski kotar-DC3), Jadranska magistrala DC8 između Novog Vinodolskog i Senja te državna cesta Gračac-Zaton Obrovački DC27.

Državna cesta DC1 Karlovac-Slunj-Split i stara cesta kroz Gorski kotar (DC3) otvorene su za sve skupine vozila.

Na Krčkom mostu DC102 i mostu dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na autocesti A7 Draga-Šmrika, lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica te na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila).

Kamioni s prikolicama i tegljači s poluprikolicama mogu prometovati iz smjera unutrašnjosti: prema Rijeci ili Istri: autocestom A6 Rijeka-Zagreb do čvora Delnice i dalje starom cestom kroz Gorski kotar do Rijeke DC3, i obrnuto, a prema Dalmaciji: državnom cestom DC1 Karlovac-Slunj-Split ili autocestom A1 do čvora Sveti Rok i dalje državnim cestama preko Gračaca i Knina DC50-DC1 i obrnuto.

Na većini graničnih prijelaza nema dužih čekanja.

U prekidu su trajektne linije: Prizna-Žigljen, Lopar–Valbiska i Stinica-Mišnjak, katamaranske linije: Novalja-Rab-Rijeka i Mali Lošinj-Cres-Rijeka te brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.