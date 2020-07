POČELO JE ‘ČEŠLJANJE’: Otkriveno što inspektori provjeravaju i koje nepravilnosti traže – otkriveno nešto iznenađujuće

Dosad je zbog nepoštivanja mjera i preporuka Stožera Državni inspektorat je ranije upozorio pedeset hrvatskih tvrtki te naložio popravljanje nedostataka

Sanitarni i turistički inspektori krenuli su u akciju, provjeravaju i traže nepravilnosti u hotelima, kampovima i lukama nautičkog turizma. Zasad nisu predviđene kazne, već samo upozorenja, na što baš nismo navikli u Hrvatskoj.

Primjerice, u zadarskom kampu prioritet je pregled tuševa i bazena, javlja Dnevnik.hr. “Legionela je jedna bolest koja se događa baš vezano za zdravstvenu neispravnost vode zato smo u ovom slučaju izmjerili temperaturu vode. Ne smije prelaziti ispod 20 hladna i preko 50 topla i da se provodi dezinfekcija“, pojasnila je Katica Boban, sanitarna inspektorica, DIRH.

Naglasak na mjerama Stožera

Također se kontroliraju i mjere stožera i zavoda za javno zdravstvo. Kažu kako je i tu sve u redu. “Svi naši djelatnici nose maske gdje god, obavezan razmak od jedan metar, dodatne sigurnosne i higijenske standarde znači provode u svim sobama i kućicama”, rekla je voditeljica marketinga kampa Kristine Barić.

U zadarskoj marini inspektori su česta pojava, no probleme zadaje i koronavirus. “Naš restoran koji je prošle godine radio 500.000 eura prometa nismo otvorili“, rekao je Božidar Duka, regionalni direktor.

Inspektori provjeravaju zakonitost poslovanja, a u nadzorima marina nisu utvrdili nepravilnosti. “Nismo utvrdili nepravilnosti koje bi išle represivno ili kažnjavali sve što smo utvrdili izdana su upozorenja i na taj način su ista i otklonjena“, rekla je Iva Dunatov iz DIRH-a.

Inspektori su istaknuli najčešće nepravilnosti. “Obično budu manji prekršaju u nedostatku normativa, nedostatku cjenika utvrđivanja kućnog reda radnog vremena isticanja”.

Mikulić: ‘Ide se na prevenciju i edukaciju’

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić objasnio je kako država “ide na prevenciju i edukaciju”. “Mi ćemo prije svega ići na prevenciju i edukaciju i partnerski odnos gdje je to moguće zakonska legaslitaiva je to propisala gdje može gdje ne može. Tamo gdje se to ne može gdje je pitanje samog legaliteta, ako nije netko registriran tu ćemo morat ići sa određenim mjerama, ali sve mogućnosti prije toga ćemo iskoristiti”, rekao je Mikulić.

Dosad je zbog nepoštivanja mjera i preporuka Stožera Državni inspektorat je ranije upozorio pedeset hrvatskih tvrtki te naložio popravljanje nedostataka. Svi su ih, navode, uklonili na licu mjesta.