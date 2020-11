POČELO DRIVE IN TESTIRANJE U SPLITSKOJ TRAJEKTNOJ LUCI: Mogu se testirati i oni koji su došli pješice

Drive in pult će raditi svakog dana od 7 do 13 sati. Osim građana u automobilima, moći će se testirati i oni koji su do luke stigli pješice.

Na vanjskom vezu za kruzere u splitskoj trajektnoj luci od jutros je počelo drive in testiranje na koronavirus.

Za sada nema većih gužvi iako su građani pohitali na testiranje​. Drive in pult će raditi svakog dana od 7 do 13 sati. Osim građana u automobilima, moći će se testirati i oni koji su do luke stigli pješice, a jedini uvjet je da su se uz uputnicu naručili online.

ĐIKIĆ PROZIVA BEROŠA, ŠUKERA I ŠOSTARA: ‘Tko je platio testiranja nogometaša? Tko je odobrio? Je li to bilo vrijedno ulaganje u to krizno vrijeme?’

Na lokaciji su dva odvojena punkta – jedan za one koji su na testiranje stigli vozilom i drugi za one koji stižu kao pješaci. Otvaranjem drive in pulta u trajektnoj luci na Križinama više se neće obavljati testiranja, ali i dalje je moguće testirati se u županijskom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo koji je građane otvoren svakog dana od 7 do 19 sati.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.