POČELO CIJEPLJENJE PROTIV GRIPE: ‘Prvoga dana odaziv je bio fenomenalan, imamo najbolje cjepivo koje postoji’

Svake godine u svijetu najčešće cirkuliraju četiri virusa gripe, a ove godine po prvi puta je nabavljeno cjepivo koje štiti od sva četiri virusa – kazao je voditelj Nacionalnog referentnog centra za influencu Vladimir Draženović

Odaziv na cijepljenje protiv gripe prvoga dana bio je fenomenalan, poglavito odaziv starijih građana i kroničnih bolesnika, ocijenio je u četvrtak voditelj Nacionalnog referentnog centra za influencu Vladimir Draženović dodavši kako odaziv posljednjih godina raste za 10 posto godišnje.

Za rizične skupine ove je sezone nabavljeno 360.000 doza cjepiva koje je za njih besplatno, dok je još 70.000 doza cjepiva dostupno u ljekarnama gdje ga mogu kupiti ostali građani koji se žele cijepiti, rekao je Draženović na konferenciji za novinare. Svake godine, dodao je, u svijetu najčešće cirkuliraju četiri virusa gripe (dva A i dva B) a ove godine po prvi puta je nabavljeno cjepivo koje štiti od sva četiri virusa.

“Sada imamo pokriven dijapazon virusa koji cirkuliraju u sezoni i to je najbolje cjepivo koje postoji u svijetu i koje koriste sve visokorazvijene zemlje u Europi”, kazao je.

Slab odaziv trudnica na cijepljenje

S obzirom na gužve u ordinacijama primarne zaštite i zavodima za javno zdravstvo, Draženović je ocijenio kako bi se cijepljenje protiv gripe trebalo proširiti i na ljekarne, kao u zemljama s dobrom procijepljenosti, no za to zasad u Hrvatskoj ne postoje zakonske pretpostavke.

“Ljekarnici su stručne osobe koje to mogu raditi uz dodatnu edukaciju, cjepivo je niskoalergeno, a ljekarne su ljudima dostupnije jer rade duže. Sve zemlje koje imaju procijepljenost od gripe 75 posto i više uvele su cijepljenje u ljekarnama”, ističe Draženović.

Stručnjaci, međutim, ukazuju na zanemariv odaziv trudnica na cijepljenje protiv gripe jer se lani cijepilo svega 112 trudnica, iako gripa u trudnoći može izazvati niz komplikacija – od pada imuniteta, infekcija pluća i bronha, do prijevremenog poroda i gubitka trudnoće.

‘Cjepiva su sigurna, vrlo brzo se stječe imunitet’

“Nema pokazatelja koji govore o bilo kakvoj šteti od cijepljenja protiv gripe u sva tri tromjesečja trudnoće. Cjepiva su sigurna, vrlo brzo se stječe imunitet i bivaju zaštićeni i trudnica i dijete”, kazao je ginekolog Ratko Matijević iz Klinike za ženske porode i bolesti KB Markur.

Kao primjer naveo je Veliku Britaniju, gdje se 2014. protiv gripe cijepilo 25 posto trudnica, a 2017. godine njih 42 posto.

Smanjenju komplikacija gripe, posebice razvoju upala pluća, značajno može pridonijeti cijepljenje djece, kroničnih bolesnika i starijih od 65 godina protiv pneumokoka, kazao je infektolog Goran Tešović iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

To je iznimno rasprostranjena bakterija, koja uzrokuje upale grla, sinusa, bronha, upale pluća i uha, može izazvati i upalu moždanih ovojnica (meningitis) te je najčešća među djecom vrtićkog uzrasta i starijima od 65 godina. Od ove godine cjepivo protiv pneumokoka je u obveznom kalendaru cijepljenja djece do godine dana starosti, no poželjno je da se cijepe i starija djeca s kroničnim bolestima koje su rizične na upalu pluća, te odrasli, koji mogu cjepivo nabaviti u ljekarni. Osim što smanjuje broj upala pluća, njegova primjena donosi i druge koristi, poput smanjenja potrošnje antibiotika, kažu stručnjaci.

