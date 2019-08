POČELI RADOVI NA JEDNOJ OD NAJPROMETNIJIH ZAGREBAČKIH ULICA: Gužve su već sad nesnosne, donosimo obilazne pravce

Radovi obnove istočnog kolnika Avenije Marina Držića trajat će do sljedećeg ponedjeljka u 4 sata ujutro

Od jutros je za sav promet zatvoren istočni kolnik Avenije Marina Držića na potezu od Ulice grada Vukovara do Ulice Milke Trnine. Radovi na uređenju kolnika su odmah izazvali velike gužve. Iz Zagrebačkog holdinga napominju kako će radovi trajati do sljedećeg ponedjeljka, 26. kolovoza, u 4 sata ujutro.

Zbog gužvi iz Zagrebačkog holdinga upozoravaju na moguće teškoće te mole građane za strpljenje i oprez. Preporučuju i sljedeće obilazne pravce: Avenija Marina Držića – Lastovska ulica – Kruge – Ulica grada Vukovara – Avenija Marina Držića.

Napominju i kako će se za vrijeme radova promet odvijati prema privremenoj regulaciji.

Zbog radova izmijenjenom trasom vozi i autobusna linija 222 Remetinec-Žitnjak. Tako autobusi voze uobičajenom trasom do raskrižja Držićeve i Ulice Milke Trnine. Zatim skreću lijevo u Lastovsku ulicu, potom u Ulicu Prisavlje, zatim desno u Ruždjakovu ulicu, pa opet lijevo u Lastovsku te desno u Ulicu Kruge iz koje izlaze na Slavonsku aveniju otkuda nastavljaju uobičajenom trasom do Žitnjaka. Stajalište Folnegovićevo naselje nije u funkciji do završetka radova.

Iz ZET-a upozoravaju kako će zbog radova i noćna linija 31 prometovati izmijenjenom trasom.

