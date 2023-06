Na zagrebačkoj obilaznici povremeno je pojačan promet iz smjera Buzina i Jankomira prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora te su kolone duge oko jedan kilometar, objavio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Na autocestama prema Pločama i Rijeci nema većih zastoja ni gužvi. U HAK-u kažu da je autocesti A3 na 140. km između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca uočen predmet na kolniku te mole vozače za pojačan oprez. Magla mjestimice smanjuje vidljiivost u Gorskom kotaru.

Od ovog vikenda počinje ljetna zabrana prometa za teretna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Do 10. rujna zabrane će vrijediti subotom od 4 do 14 sati te nedjeljom od 12 do 23 sata