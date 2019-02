POČELE PRIPREME ZA TURISTIČKU SEZONU: Nitko ne zna kakva će biti pa su već počeli popusti, evo tko je prvi

‘Rano je za konačne prognoze i katastrofične najave. Nadajmo se da je ipak riječ samo o odgođenom bukingu. No ako se problemi s bukingom nastave, sigurno će biti korekcija cijena u nekim kanalima prodaje. Za sada to nije uzelo maha’, kaže Veljko Ostojić, predsjednik Hrvatske udruge turizma

S početkom veljače živnulo je dotad prilično umrtvljeno turističko tržište u Njemačkoj, najvećem emitivnom tržištu u Europi kada su u pitanju turisti. U siječnju je, primjerice, u toj zemlji prodano devet posto manje ljetnih putovanja za odredišta na jugu Europe, među kojima je i Hrvatska.

Večernji list piše kako zasad jedino Turska, s neuhvatljivo niskim cijenama, nema problema i planira ambiciozan rekord u 2019. s čak 48 milijuna stranih turista. S druge strane, njen najveći tržišni suparnik, Španjolska, suočen je s dvoznamenkastima minusima pa je ondje produljeno razdoblje popusta na ranu kupnju aranžmana sve do kraja ožujka.

NEDOSTAJE RADNIKA, ALI NE I UMIROVLJENIKA: Turistički poslodavci pronašli ljude koji će im spašavati sezonu

Najveće hotelske kuće na Jadranu korigiraju cijene

Istodobno, u Hrvatskoj zasad nema masovnih ni linearnih sniženja cijena, iako stidljivo stižu vijesti o prvim popustima. Najveće hotelske kuće u tišini već pomalo korigiraju cijene za najkritičnija razdoblja i datume.

“Danas postoje alati da se stanje prati i cijene korigiraju svaki dan. Zastoj bukinga prisutan je, recimo, i u Britaniji, a minuse imaju i mnoge mediteranske zemlje. No, rano je za konačne prognoze i katastrofične najave. Nadajmo se da je ipak riječ samo o odgođenom bukingu. No ako se problemi s bukingom nastave, sigurno će biti korekcija cijena u nekim kanalima prodaje. Za sada to nije uzelo maha’, kazao je za večernji list Veljko Ostojić, predsjednik Hrvatske udruge turizma.

POSLODAVCI U PANICI: Iduće turističke sezone nedostajat će više od 15 tisuća radnika, sezonci se traže i po Albaniji

Ministar turizma nije za popuste čak i po cijenu manje gostiju

Poznavatelji stanja u turizmu kažu kako bi ponajviše problema mogli imati oni koji su proteklih godina dizali cijene na krilima potražnje, a ne na kvaliteti ponude. To se ponajprije odnosi na jeftiniji smještaj, onaj u zimmer freiu.

“Računica je jednostavna. Četveročlana njemačka obitelji 14-dnevno ljetovanje u Turskoj, all inclusive, u hotelu s četiri zvjezdice, s uključenim letom, može dobiti za 2700 eura. Za 14 dana odmora u Dalmaciji, vlastitim automobilom, treba im 3100-3200 eura. Za gorivo, cestarine i tunelarine treba im 500 eura, za apartman im dnevno treba najmanje sto eura, a za hranu i druge dnevne troškove otići će im uz maksimalno racionaliziranje još barem 1200 eura. Znači, najmanje 400 eura više nego da su krenuli u Tursku”, izračunao je za Večernji list Selimir Ognjenović, vlasnik ID Riva toursa dodavši da su sniženja na jadranu već počela.

Ministar turizma Gari Cappelli nije, pak, zagovornik “rasprodaje” i smatra da za popustima ne bi trebalo posezati čak i po cijenu dolaska manjeg broja gostiju nego lani.

JEDNA TVRTKA SVOJIM RADNICIMA DIŽE PLAĆE, A DRUGA DIJELI 13. PLAĆU: Traže 400 sezonskih radnika, bacite oko