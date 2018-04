POČELE PRIPREME ZA SANACIJU U SLAVONSKOM BRODU: ‘Ovdje se vode zakulisne igre, radit ćemo i nezavisnu analizu vode’

‘Ovo je trebalo obaviti već u srijedu, a oni to obavljaju 6-7 dana kasnije. Nisu odrađeni nalazi prvog dana. Ovdje imamo puno pravo reći da se taji što se dogodilo na terenu. Normalno je da Crodux kaže da to nije istina, ali zašto onda danas rade sve ovo.’

Pripreme za sanaciju zone ekološkog incidenta koji se dogodio u srijedu na zapadnom ulazu u Slavonski Brod počele su u utorak ujutro, a gradonačelnik Mirko Duspara, koji je stajao po strani i pratio radove, rekao je kako je to trebalo odmah učiniti te da je Grad naručio neovisnu analizu zagađenog tla i učinit će to i za vodu.

Duspara zatražio neovisnu analizu zagađenog tla

Istjecanja naftnih derivata iz pet kilometara dugog produktovoda koji vodi prema rafineriji nafte u Bosanskom Brodu dogodio se tijekom tlačne probe produktovodnih cijevi koje bi trebale biti prenamijenjene u plinovod. Plinofikacija rafinerije dogovorena je prekograničnim protokolom između Hrvatske i Republike Srpske (BiH) s ciljem modernizacije proizvodnje u rafineriji i smanjenja onečišćenja zraka na koje stanovnici Slavonskog Broda upozoravaju već 10 godina. Radove na sanaciji izvodi tvrtka AEKS koja je bila angažirana i u srijedu, kada je na mjestu incidenta s površine uklonjen samo sloj zemlje i trave do dubine od desetak centimetara. Nezadovoljan provedenom sanacijom i izostankom analize uzoraka onečišćenog tla, slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara angažirao je neovisnu analizu zagađenog tla te je najavio da će isto učiniti i s vodom s izvorišta koje je bilo glavni opskrbljivač vode za Slavonski Brod i okolicu.

Voda za piće za desetak dana?

“Ovo je trebalo obaviti već u srijedu, a oni to obavljaju 6-7 dana kasnije. Nisu odrađeni nalazi prvog dana. Ovdje imamo puno pravo reći da se taji što se dogodilo na terenu. Normalno je da Crodux kaže da to nije istina, ali zašto onda danas rade sve ovo”, rekao je Duspara, koji je po strani pratio razvoj događaja na mjestu incidenta. Duspara je danas ponovno podsjetio da još nema rezultata nalaza analize vode od 1. travnja. Mi radimo svoju analizu tla, jer se aljkavo radilo i analize nisu napravljene od državnih institucija. S obzirom na to da se ovdje vode zakulisne igre, radit ćemo i nezavisnu analizu vode”, izjavio je Duspara. Stanovnici Slavonskog Broda i šest okolnih općina od petka se pitkom vodom opskrbljuju iz cisterni i spremnika raspoređenih uz vrtiće, škole, mjesne domove. Opskrba vodom protiče za sad bez problema.



U ponedjeljak je započelo i spajanje slavonskobrodskog vodoopskrbnog sustava na vodocrpilište u Sikirevcima. Voda bi iz tog vodocrpilišta u Slavonski Brod trebala stići krajem tjedna. Brođani bi vodu za piće nakon ispiranja cijelog sustava trebali imati za desetak dana.