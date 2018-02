BERNARDIĆ NAKON ROČIŠTA: ‘Ramljak me tužio, traži 150.000 kuna. Tom čovjeku valjda nikad nije dosta novca’

Ante Ramljak je u studenome prošle godine tužio Davora Bernardića zbog navodnih iznošenja neistine o njemu i nizu ljudi vezanih uz Agrokor. Iduće ročište je zakazano za 24. travnja 2018. godine

Na Općinskom sudu u Zagrebu danas je održano pripremno ročište u postupku u kojem je izvanredni Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak, u studenome prošle godine, tužio predsjednika SDP-a Davora Bernardića. Šef SDP-a bio je na ročištu dok se Ramljak nije pojavio.

Obrana Davora Bernardića traži da sud pribavi ugovor o roll-up kreditu te da kao svjedoke ispita ministricu Martinu Dalić, Alexa Wagnera i Tomislava Matića, jednog od savjetnika u Agrokoru. Sve što je Bernardić govorio, prema riječima njegovih odvjetnika, bilo je motivirano upravo roll-up kreditom te privilegiranom pozicijom samog Ramljaka prilikom sklapanja savjetničkih usluga.

‘Naime, ta pozicija je otvorila mogućnost zloporabe povjerenja, što je i jasno iz jučerašnje situacije te pitanja koja su postavljena premijeru’, rekao je odvjetnik Mihočević koji zastupa Bernardića.



Osim toga, obrana će tražiti i financijska izvješća tvrtke Texo Management i to za posljednje tri godine, kako bi se vidjela njihova zarada prije i nakon što ih je angažirao Agrokor.

Bernardić će za svjedoka zvati i premijera?

Ramljakov odvjetnik, Mladen Prka, podsjetio je kako njegov klijent traženi ugovor o roll-up kreditu ne može dostaviti jer je Bernardića tužio kao privatna osoba, a tvrdi i da svjedoci, čije svjedočenje Bernardić traži, nemaju veze s ovim postupkom.

‘Tuženik je kao predsjednik najveće oporbene stranke morao paziti kada je iznio etiketu o ortačkoj skupini jer to ne proizlazi niti iz jedne činjenice, zbog čega je Anti Ramljaku narušen ugled’, dodao je Prka.

Sam Bernardić je nakon ročišta najavio da će na sud kao svjedoka vjerojatno pozvati i samog premijera Andreja Plenkovića.

“Očekujem da sud potvrdi da je riječ o ortačkoj skupini koja izvlači novac iz Agrokora i očito je da sam bio u pravu. Svaki je dan sve više dokaza za to. Jasno je to danas i Plenkoviću. Njegov povjerenik, bez obzira na to što je dao ostavku, i dalje prima nevjerojatne naknade i plaću. Tužio me za naknadu štete od 150.000 kuna. Tom čovjeku valjda nikad nije dosta novca, a ta priča da će taj iznos dati u dobrotvorne svrhe je smiješna jer svaki mjesec dobiva plaću koju radnici Agrokora ne mogu zaraditi u nekoliko godina rada”, rekao je Bernardić.

Dodao je kako se u slučaju Agrokora radi o udruženom pothvatu izvlačenja novca iz posrnulog koncerna dok istodobno 27.000 radnika svaki dan strahuje od gubitka radnih mjesta. “Ova Vlada mora otići. To smo rekli još prije tri mjeseca. Upravo je Plenković omogućio Ramljaku da napuni džepove i namiri vlastite interese. Sljedeći tjedan ćemo predstaviti kao stranka plan izlaska iz krize za Agrokor, a na suđenju ovdje kao svjedoka očekujem i samog Plenkovića.”

Tuži ga za tešku povredu prava osobnosti

Ramljak je tužbu protiv Bernardića podigao u studenome, a tuži ga za tešku povredu prava osobnosti te traži da mu na ime neimovinske štete isplati 150.000 kuna sa zateznim kamatama, kao i da podmiri troškove sudskog postupka.

U tužbi koju je u studenome objavio Jutarnji, navodi se kako je ‘Bernardić bez ikakvog stvarnog temelja, na nadasve neprimjeren i klevetnički način prikazivao izvanrednog povjerenika u Agrokoru kao ‘člana ortačke skupine koja ima za cilj izvlačenje novca iz Agrokora u korist lešinarskog fonda’.

Tvrdi da ga je Bernardić optužio bez ikakvog dokaza

‘Ramljaka je u javnosti prikazivao kao sudionika u nezakonitim i protupravnim radnjama koji želi steći korist na štetu Agrokora i izravno, bez ijednog dokaza, Ramljaku je imputirao počinjenje kaznenog djela zloupotrebe povjerenja u gospodarskom poslovanju’, navodi se u tužbi.

Iduće ročište je zakazano za 24. travnja 2018. godine.